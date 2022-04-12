Thanh Hà kể về sinh nhật cuối cùng được gặp Phi Nhung, tiết lộ từng la, thậm chí dọa sẽ 'từ mặt' cố ca sĩ vì điều này

Hậu trường 12/04/2022 17:33

Mới đây, trong đêm nhạc "Nếu ta không gặp nhau" tại TP.HCM, ca sĩ Thanh Hà đã hát mừng sinh nhật cố ca sĩ Phi Nhung, ôn kỷ niệm tình bạn giữa hai người.

Trong đêm nhạc "Nếu ta không gặp nhau" tại TP. HCM vào tối ngày 9/4, ca sĩ Thanh Hà đã hát mừng sinh nhật cố ca sĩ Phi Nhung, ôn kỷ niệm tình bạn giữa hai người.

Thanh Hà cho biết, cả hai cùng hoạt động trên sân khấu và quen biết nhau nhưng không thân. Sau khi họ về nước ca hát mới gắn kết, nhất là trong hai năm gần đây, rủ nhau đi tập gym giảm cân, chung một huấn luyện viên. Họ thường xuyên gặp gỡ, ăn uống, tâm tình chuyện đời, chuyện nghề. 

Cũng trong đêm nhạc, nữ ca sĩ đã rất xúc động khi nhận được tờ giấy yêu cầu hát tặng sinh nhật Phi Nhung. Cô tiết lộ năm ngoái cô và Phi Nhung còn làm chung sinh nhật tại nhà của một chị bạn nhưng không ngờ đó là sinh nhật cuối cùng cả hai được gặp nhau. 

"Tôi la Phi Nhung vì Phi Nhung tào lao lắm, tôi la hoài. Nhưng tôi vẫn rất thương Phi Nhung, vì thương nên tôi mới la Phi Nhung...

 

...Lúc nhận được tờ giấy yêu cầu hát tặng Phi Nhung, tôi rất xúc động. Tôi tự hỏi, Phi Nhung không còn nữa thì tại sao lại hát. Sau đó, tôi sực nhớ ra tháng 4 này là sinh nhật Phi Nhung. Tháng 4 năm ngoái, tôi và Phi Nhung còn làm chung sinh nhật tại nhà của một chị bạn. Tôi không ngờ, đó là sinh nhật cuối cùng tôi được gặp Phi Nhung. Sau đó, tôi không thể gặp lại Phi Nhung được nữa.

Tôi xót xa vô cùng, nhưng số phận đã là như vậy rồi. Nếu Phi Nhung không vì lời kích động của một ai đó để phải bỏ vé máy bay, ở lại Việt Nam làm từ thiện trong đúng lúc dịch bệnh căng thẳng nhất thì đã không bị nhiễm Covid mà ra đi như thế.

Mọi người đều kéo Phi Nhung về để tránh dịch. Nhung cứ bảo sắp xong rồi, sẽ về sớm, nhưng rồi nhiễm bệnh. Lúc bị bệnh, Nhung vẫn giấu mọi người, không nói gì hết.

Điều hối hận của tôi là Phi Nhung đã như vậy, tôi còn giận Nhung rồi la Nhung. Lần nào gọi điện thoại, tôi cũng hét lên với Phi Nhung: Phải về đi!

Nghĩ lại, tôi thấy mình nhiều lúc cũng có lỗi vì đã la Phi Nhung. Ai mà ác ghê, tự nhiên viết tờ giấy đó làm gì, giờ tôi không hát được nữa rồi" - Thanh Hà trải lòng khi nhắc về Phi Nhung.

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Thanh Hà và Phi Nhung - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, theo Thanh Hà, cứ mỗi lần bị cô la, thậm chí dọa sẽ từ mặt, không nói chuyện nữ nếu không về Mỹ tránh dịch thì Phi Nhung chỉ "cười hề hề". Thanh Hà cũng tin rằng ở một nơi nào đó, cố ca sĩ sẽ hiểu Thanh Hà và khán giả vẫn dành nhiều tình cảm cho cô. "Năm nay Phi Nhung đã 52 tuổi, nhỏ hơn tôi một tuổi. Ở đâu đó, chắc Phi Nhung biết tôi và khán giả vẫn yêu thương Nhung rất nhiều".

Được biết, Phi Nhung qua đời ngày 28/9/2021, sau hơn một tháng điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Tro cốt của cố ca sĩ được vợ chồng Việt Hương trao tận tay con gái ruột Wendy và gia đình tại Mỹ. Lễ tang của cô có sự tham gia của đông đảo người thân, bạn bè và các fan.

Phi Nhung đón sinh nhật đặc biệt: Con nuôi thắp nến nghẹn lòng tưởng nhớ mẹ, Thanh Hà hé lộ mối quan hệ ít ai biết của cả hai

Phi Nhung đón sinh nhật đặc biệt: Con nuôi thắp nến nghẹn lòng tưởng nhớ mẹ, Thanh Hà hé lộ mối quan hệ ít ai biết của cả hai

Hôm nay, ngày 10/4 là sinh nhật cố ca sĩ Phi Nhung. Trên mạng xã hội, gia đình, bạn bè đã chia sẻ nhiều hành động đặc biệt tưởng nhớ cô.

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Từ khóa:   Thanh Hà cố ca sĩ Phi Nhung Phi Nhung qua đời

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