Phi Nhung đón sinh nhật đặc biệt: Con nuôi thắp nến nghẹn lòng tưởng nhớ mẹ, Thanh Hà hé lộ mối quan hệ ít ai biết của cả hai

Hậu trường 10/04/2022 15:22

Hôm nay, ngày 10/4 là sinh nhật cố ca sĩ Phi Nhung. Trên mạng xã hội, gia đình, bạn bè đã chia sẻ nhiều hành động đặc biệt tưởng nhớ cô.

Cố ca sĩ Phi Nhung ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người thân, bạn bè và fan hâm mộ. Được biết, ngày 10/4 hằng năm là sinh nhật Phi Nhung. Quản lý cùng các con nuôi của cô tại Việt Nam đã cùng nhau thắp nến, cắt bánh kem ôn lại những kỷ niệm về cố ca sĩ.

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Cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, con trai nuôi Đức Hiếu cho biết sẻ mãi nhớ về mẹ và luôn cố gắng học tập theo những gì mẹ đã dạy. Cụ thể, Đức Hiếu ngậm ngùi:  "10/4/1970 - 10/4/2022. Tưởng nhớ người mẹ kính yêu của các con.

Con mãi mong mẹ vui vẻ, nhẹ nhàng như bông sen khi ở bên thế giới bên kia. Chúng con sẽ luôn làm những gì mẹ dạy chúng con. Học cách làm người, đối nhân xử thế, học kinh nghiệm của người đi trước, học và làm việc có tư duy, trưởng thành hơn. Mãi nhớ mẹ".

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Bài viết của con trai nuôi Phạm Đức Hiếu -  Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, Thiêng Ngân - con gái nuôi cố ca sĩ - cũng có dòng nhắn nhủ: "Chúc mẹ của con ở một nơi nào đó sẽ có một sinh nhật thật vui vẻ và mãi cười. Con nhớ mẹ nhiều lắm".  Hay Tuyết Nhung thể hiện tình cảm với người quá cố với vỏn vẹn 3 từ: "Chị Nhung ơi".

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Bài viết của 2 con gái nuôi Phi Nhung -  Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây nhất, Diễm Phạm - quản lý của cố ca sĩ - sau khi đăng tải hình ảnh Phi Nhung cùng dòng tâm sự: "Một Ngôi Sao không bao giờ lẻ loi trong tôi và cả thế giới. Tưởng nhớ ngày một Ngôi Sao giàu lòng nhân ái xuất hiện ở Trần Gian........Love You......"

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Bài viết mới đây của quản lý Phi Nhung -  Ảnh: Chụp màn hình

Theo VnExpress, vào đêm nhạc "Nếu ta không gặp nhau" tại TP HCM vào tối ngày 9/4, ca sĩ Thanh Hà đã hát mừng sinh nhật cố ca sĩ Phi Nhung, ôn kỷ niệm tình bạn giữa hai người.

Thanh Hà cho biết, cả hai cùng hoạt động trên sân khấu và quen biết nhau nhưng không thân. Sau khi họ về nước ca hát mới gắn kết, nhất là trong hai năm gần đây, rủ nhau đi tập gym giảm cân, chung một huấn luyện viên. Họ thường xuyên gặp gỡ, ăn uống, tâm tình chuyện đời, chuyện nghề. "Tôi và Phi Nhung cùng sinh vào tháng tư. Năm ngoái, chúng tôi còn tổ chức tiệc chung mừng tuổi mới bên bạn bè thân tại TP HCM. Tôi không ngờ đó cũng là cuối cùng tôi và em ấy gặp gỡ, trò chuyện", Thanh Hà xúc động.

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Thanh Hà hát mừng sinh nhật và chia sẻ về mối quan hệ đặc biệt với Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Phi Nhung qua đời ở tuổi 51 vào ngày 28/9/2021, sau hơn một tháng chữa Covid-19, tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Tro cốt của cố ca sĩ được vợ chồng Việt Hương trao tận tay con gái ruột Wendy và gia đình tại Mỹ. Lễ tang của cô có sự tham gia của đông đảo người thân, bạn bẻ và các fan.

Con gái ruột Phi Nhung nhớ mẹ, nhắc về một ngày đặc biệt của cả hai khiến cộng đồng mạng xót xa

Con gái ruột Phi Nhung nhớ mẹ, nhắc về một ngày đặc biệt của cả hai khiến cộng đồng mạng xót xa

Vừa qua, trên trang cá nhân, Wendy Phạm - con gái ruột Phi Nhung - đã chia sẻ bài viết khiến nhiều người xót xa.

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