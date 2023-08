Ngọc nữ Bolero Tố My nhắc đến cồ ca sĩ Phi Nhung, xin cúi đầu cảm ơn đàn chị vì điều này

Tham gia chương "Khoảnh khắc rực rỡ", ca sĩ Bolero Tố My đã có những chia sẻ về chặng đường vào nghề của mình. Bước ra từ một cuộc thi về Bolero với danh hiệu Á quân, Tố My tại vòng bán kết may mắn được gặp và nhận được sự giúp đỡ từ cố ca sĩ Phi Nhung. Qua chương trình, Tố My xin gửi lời cảm ơn đến đàn chị.