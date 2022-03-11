Ngọc nữ Bolero Tố My nhắc đến cồ ca sĩ Phi Nhung, xin cúi đầu cảm ơn đàn chị vì điều này

Tham gia chương "Khoảnh khắc rực rỡ", ca sĩ Bolero Tố My đã có những chia sẻ về chặng đường vào nghề của mình. Bước ra từ một cuộc thi về Bolero với danh hiệu Á quân, Tố My tại vòng bán kết may mắn được gặp và nhận được sự giúp đỡ từ cố ca sĩ Phi Nhung . Qua chương trình, Tố My xin gửi lời cảm ơn đến đàn chị.

"Khoảnh khắc rực rỡ đầu tiên của tôi là khi mới bước chân vào con đường âm nhạc năm 2015. Khi đó, tôi mới chỉ là một thí sinh thôi và tham gia cuộc thi về Bolero.

Rất may mắn khi năm đó tôi được Á quân. Tới vòng bán kết, tôi được cố ca sĩ Phi Nhung, một người chị, người đồng nghiệp, người thầy chỉ cho tôi hát bài Phải lòng con gái Bến Tre. Bài hát này cũng là bài tủ làm nên tên tuổi cho chị Phi Nhung.

Sau đêm đó, tôi nhận được rất nhiều tình cảm từ phía quý vị khán giả gần xa. Thành công ấy là bàn đạp giúp tôi tự tin ra mắt các sản phẩm âm nhạc, liveshow. Tôi còn được thử sức với nhiều vai trò khác nhau như làm huấn luyện viên, giám khảo cuộc thi âm nhạc. Phải nói tôi là người rất may mắn. Tôi xin cúi đầu cảm ơn người chị quá cố Phi Nhung của tôi" - Tố My chia sẻ.

Tiếp đó, Tố My kể tên những người cô mang ơn và có ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô như Phạm Hồng Biển, Quang Lê.

Tố My và Quang Lê - Ảnh: Internet

"Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, tôi mang ơn và nhớ đến rất nhiều người. Đầu tiên là nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, một tri kỷ âm nhạc của tôi. Tiếp theo, tôi mang ơn cố ca sĩ Phi Nhung, người chị và cũng là người thầy của tôi.

Anh Quang Lê cũng là người anh, người thầy tôi phải học hỏi rất nhiều. Tuy nhiên, người tôi mang ơn nhiều nhất, có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của tôi từ khi bước chân vào nghề đến nay vẫn là nhạc sĩ Phạm Hồng Biển. Không chỉ sáng tác, nhạc sĩ Phạm Hồng Biển còn là một nhà sản xuất, biên tập, hòa âm, thu âm, định hướng cho tôi" - Tố My chia sẻ thêm.

Tố My hát lại 'Bậu ơi đừng khóc' - Ảnh: Internet

Được biết, cố ca sĩ Phi Nhung chính là thần tượng lớn của Tố My và tạo điều kiện cho cô từ những ngày đầu tiên tham gia các cuộc thi Bolero, giúp cô có được thành công ban đầu. Khi Phi Nhung ra đi, Tố My đã cover lại ca khúc "Bậu ơi đừng khóc" như để tưởng nhớ cố ca sĩ.