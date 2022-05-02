Đặc biệt, hiện tại bố của anh là giám đốc công ty TNHH xây dựng, thương mại và du lịch Hồng Hà. Đây là một cơ sở kinh doanh chung của đại gia đình hai bên.

Nam ca sĩ Hà Anh Tuấn sở hữu combo: đẹp trai, nổi tiếng, giàu có . Anh chắc chắn là mẫu đàn ông lý tưởng của không ít các chị em phụ nữ. Ít ai biết giọng ca 'Tháng tư là lời nói dối của em' là một công tử thứ thiệt. Gia thế 'khủng' của anh chàng bắt đầu từ ngôi nhà - Nằm trên mặt tiền đường lớn trước Dinh Thống Nhất. Được biết gia đình anh đều làm kinh doanh.

Nhà tôi mặt phố nhưng bố tôi không hề làm to. Nhà tôi ngay ở Bến Thành ngày xưa suốt ngày đạp xe đi chơi khắp nơi. Nếu người ta nói tôi là trai thành thị thì đúng thế, nhưng bảo như giàu có quá là không phải.”

Tuy nhiên khi có người bảo anh là thiếu gia nhà giàu thì Hà Anh Tuấn phủ nhận ngay: "Mọi người thường truyền tai nhau và bảo tôi đi hát chỉ để cho vui và không quan tâm tới chuyện tiền bạc bởi vì gia đình tôi giàu có “nhà mặt phố, bố làm to”, nhưng không phải vậy.Trước đó, ca sĩ phối hợp lực lượng địa phương đã trồng 3.500 cây mai anh đào, thông ba lá tại Lâm Đồng; 305 cây dầu rái, chò đen ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng; và 3.200 cây sa mộc ở Hà Giang. Toàn bộ kinh phí trồng rừng được Hà Anh Tuấn trích ra từ những hoạt động nghệ thuật và sản phẩm âm nhạc của anh.

Nam ca sĩ Hà Anh Tuấn sở hữu combo: đẹp trai, nổi tiếng, giàu có - Ảnh: Internet

Hà Anh Tuấn từ nhỏ đã có học vấn xuất sắc cùng thành tích nổi bật. Hoàn thành xong 3 năm cấp ba, Hà Anh Tuấn thi đậu một lúc hai trường đại học hàng đầu, đồng thời tranh một suất học bổng đi du học tại Mỹ, nhưng anh lại quyết định sang Đức theo ngành mình ưa thích tại Đại học kỹ thuật Darmstadt.

Tiếp tục ước mơ trên con đường trở thành kỹ sư hóa dầu đang gần thực hiện được thì cơ duyên đến vào mùa hè năm 2006, Hà Anh Tuấn về nước dự định "thi cho vui" cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn nhưng không ngờ “đậu thật” giải Triển vọng của chương trình, cuối cùng nằm trong top 3 chung cuộc.

Sau đó, anh chân ướt chân ráo vào sự nghiệp ca hát. Đến nay gần 10 năm nhưng đồng thời Hà Anh Tuấn cũng đi theo con đường kinh doanh. Vào năm 23 tuổi, anh có 2 công việc là vừa đi hát, vừa làm trợ lý cho bố để phụ điều hành công việc kinh doanh của gia đình.

Đến năm 2010, nam ca sĩ lên kế hoạch cùng vài bạn bè chí cốt đồng thành lập một công ty riêng chuyên tổ chức, sản xuất các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp, và anh giữ chức danh Phó Tổng giám đốc.

Hiện tại, Hà Anh Tuấn đảm nhận vị trí tổng giám đốc công ty của mình về mảng giải trí có tên Viet Vision - Ảnh: Internet

Hiện tại, anh đảm nhận vị trí tổng giám đốc công ty của mình về mảng giải trí có tên Viet Vision - nhà sản xuất các sự kiện âm nhạc đình đám. Đặc biệt cho các ngôi sao lớn ở nước ngoài về giao lưu ở Việt Nam như: Super Junior, II Divo, Ronan Keating, Kelly Clarkson,...

Bản thân anh tự nhận mình giản dị song sự lịch lãm, sang trọng của anh không khoa trương nhưng cũng không hề giản dị chút nào. Các hình ảnh về cuộc sống hàng ngày mà anh đăng tải cho thấy Hà Anh Tuấn có nhà mặt phố, xe riêng đi lại từ rất lâu. Trang phục của anh được 'soi giá' đều là hàng hiệu giá trị.

Nam ca sĩ cũng hay đi du lịch nước ngoài trên những dịch vụ hàng không cao cấp. Nên dù có khiêm tốn, không khoe mẽ sự giàu có của mình nhưng người hâm mộ vẫn nhận ra cuộc sống giàu có, dư dả của Hà Anh Tuấn. Đến nay Hà Anh Tuấn vẫn giữ vững nguyên tắc của bản thân: Sống sạch sẽ, ít ồn ào, không scandal đúng hình mẫu nghệ sĩ trí thức.