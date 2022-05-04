Lộ diện thiệp cưới 'có 1-0-2' của Hà Đức Chinh: Sắp là 'chồng người ta' rồi vẫn không quên tấu hài!

Sao Việt 04/05/2022 10:57

Hình ảnh thiệp cưới của tiền đạo đội tuyển Việt Nam mới được đăng tải đã nhận được sự quan tâm vô cùng lớn của cộng đồng mạng.

Mạng xã hội mới đây được một phen "sóng gió" trước hình ảnh thiệp cưới của Hà Đức Chinh và bà xã Mai Trang. Sau khi lộ diện, thiệp cưới được đánh giá là "chất như nước cất" và thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Để chuẩn bị cho hôn lễ sắp diễn ra vào chiều ngày 10/5 tại một khách sạn hạng sang ở Hà Thành, theo đó cặp đôi đã gửi thiệp mời đến bạn bè, đồng nghiệp đến chung vui.

Thiệp cưới của Hà Đức Chinh không phải như những bức thiệp bình thường mà được thiết kế với phong cách độc lạ, đúng với tinh thần "tấu hài" mà nhiều đồng đội của anh chàng dành tặng cho Hà Đức Chinh trong đội tuyển quốc gia.

Lộ diện thiệp cưới 'có 1-0-2' của Hà Đức Chinh: Sắp là 'chồng người ta' rồi vẫn không quên tấu hài! - Ảnh 1
Thiệp mời được thiết kế theo phong cách vẽ bằng tay với hình ảnh ghép cô dâu, chú rể lúc nhỏ - Ảnh: FBNV

Thiệp mời được thiết kế theo phong cách vẽ bằng tay, đặc biệt điểm đáng chú ý của thiệp cưới chính là cách ghép hình ảnh hồi nhỏ của cô dâu và chú rể trong bộ trang phục đám cưới. Tổng thể trông vừa hài hước, ngộ nghĩnh vừa độc đáo có '1 không 2'.

Trong tháng 5 cũng có một đám cưới đình đám không kém - Ngô Thanh Vân và Huy Trần. nếu như cặp đôi của nàng đả nữ gây chú ý với thiệp mời sang chảnh, thiết kế đầy tinh tế mang hơi hướng "hoa cỏ mùa xuân" thì nhìn sang vợ chồng chân sút đội tuyển Việt Nam, CĐM không nhịn nổi cười bởi cũng sáng tạo nhưng thiết kế này "lạ lắm"!

Lộ diện thiệp cưới 'có 1-0-2' của Hà Đức Chinh: Sắp là 'chồng người ta' rồi vẫn không quên tấu hài! - Ảnh 2
Chiếc thiệp 'khác một trời một vực' với vợ chồng Hà Đức Chinh - Ảnh: FBNV

Dù vậy, không ít fan của anh chàng vẫn dành lời khen vì độ sáng tạo và lầy lội "cộp mác" hà Đức Chinh này.

Được biết, vào đầu năm 2022, Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang đã tổ chức lễ ăn hỏi và thành hôn ở quê nhà của bà xã - thành phố Bắc Giang.

Lúc bấy giờ, loạt ảnh xinh xắn của Hà Trang đã nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ. Cũng trong buổi lễ này, Đức Chinh 1 lần nữa để lộ biểu cảm “không thấy mặt trời” khi cười tít mắt, khiến nhiều netizen dí dỏm đùa rằng, chắc anh đang rất hạnh phúc khi “lãi” được nàng dâu xinh đẹp như vậy. Có thể nói, không phải ngẫu nhiên mà chân sút sinh năm 1997 lại được mệnh danh là cây hài số 1 trong số các học trò của HLV Park Hang Seo.

Lộ diện thiệp cưới 'có 1-0-2' của Hà Đức Chinh: Sắp là 'chồng người ta' rồi vẫn không quên tấu hài! - Ảnh 3
Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang đã tổ chức lễ ăn hỏi và thành hôn ở quê nhà của bà xã - thành phố Bắc Giang - Ảnh: FBNV

Dù vậy, ngày trọng đại được mong chờ sắp tới đây của cặp đôi ở tại Hà Nội, dàn tuyển thủ đội tuyển Việt Nam cũng sẽ tham gia đầy đủ để chung vui cùng đồng đội gốc Phú Thọ. Nữ ca sĩ Hòa Minzy cũng sẽ xác nhận góp mặt vào lễ cưới của "cây hài" đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/5 tới.

Gia thế "khủng" của giọng ca 'Tháng tư là lời nói dối của em" khiến cư dân mạng choáng váng

Gia thế "khủng" của giọng ca 'Tháng tư là lời nói dối của em" khiến cư dân mạng choáng váng

Hà Anh Tuấn là nam ca sĩ nổi tiếng và nói không với scandal. Ít ai biết chủ của ca khúc 'Tháng tư là lời nói dối của em' là một công tử thứ thiệt.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Đức Chinh đám cưới Hà Đức Chinh vợ Hà Đức Chinh

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"