Lộ diện thiệp cưới 'có 1-0-2' của Hà Đức Chinh: Sắp là 'chồng người ta' rồi vẫn không quên tấu hài!

Hình ảnh thiệp cưới của tiền đạo đội tuyển Việt Nam mới được đăng tải đã nhận được sự quan tâm vô cùng lớn của cộng đồng mạng.

Mạng xã hội mới đây được một phen "sóng gió" trước hình ảnh thiệp cưới của Hà Đức Chinh và bà xã Mai Trang. Sau khi lộ diện, thiệp cưới được đánh giá là "chất như nước cất" và thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Để chuẩn bị cho hôn lễ sắp diễn ra vào chiều ngày 10/5 tại một khách sạn hạng sang ở Hà Thành, theo đó cặp đôi đã gửi thiệp mời đến bạn bè, đồng nghiệp đến chung vui. Thiệp cưới của Hà Đức Chinh không phải như những bức thiệp bình thường mà được thiết kế với phong cách độc lạ, đúng với tinh thần "tấu hài" mà nhiều đồng đội của anh chàng dành tặng cho Hà Đức Chinh trong đội tuyển quốc gia.

Thiệp mời được thiết kế theo phong cách vẽ bằng tay với hình ảnh ghép cô dâu, chú rể lúc nhỏ - Ảnh: FBNV Thiệp mời được thiết kế theo phong cách vẽ bằng tay, đặc biệt điểm đáng chú ý của thiệp cưới chính là cách ghép hình ảnh hồi nhỏ của cô dâu và chú rể trong bộ trang phục đám cưới. Tổng thể trông vừa hài hước, ngộ nghĩnh vừa độc đáo có '1 không 2'. Trong tháng 5 cũng có một đám cưới đình đám không kém - Ngô Thanh Vân và Huy Trần. nếu như cặp đôi của nàng đả nữ gây chú ý với thiệp mời sang chảnh, thiết kế đầy tinh tế mang hơi hướng "hoa cỏ mùa xuân" thì nhìn sang vợ chồng chân sút đội tuyển Việt Nam, CĐM không nhịn nổi cười bởi cũng sáng tạo nhưng thiết kế này "lạ lắm"!

Chiếc thiệp 'khác một trời một vực' với vợ chồng Hà Đức Chinh - Ảnh: FBNV Dù vậy, không ít fan của anh chàng vẫn dành lời khen vì độ sáng tạo và lầy lội "cộp mác" hà Đức Chinh này. Được biết, vào đầu năm 2022, Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang đã tổ chức lễ ăn hỏi và thành hôn ở quê nhà của bà xã - thành phố Bắc Giang. Lúc bấy giờ, loạt ảnh xinh xắn của Hà Trang đã nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ. Cũng trong buổi lễ này, Đức Chinh 1 lần nữa để lộ biểu cảm “không thấy mặt trời” khi cười tít mắt, khiến nhiều netizen dí dỏm đùa rằng, chắc anh đang rất hạnh phúc khi “lãi” được nàng dâu xinh đẹp như vậy. Có thể nói, không phải ngẫu nhiên mà chân sút sinh năm 1997 lại được mệnh danh là cây hài số 1 trong số các học trò của HLV Park Hang Seo. Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang đã tổ chức lễ ăn hỏi và thành hôn ở quê nhà của bà xã - thành phố Bắc Giang - Ảnh: FBNV Dù vậy, ngày trọng đại được mong chờ sắp tới đây của cặp đôi ở tại Hà Nội, dàn tuyển thủ đội tuyển Việt Nam cũng sẽ tham gia đầy đủ để chung vui cùng đồng đội gốc Phú Thọ. Nữ ca sĩ Hòa Minzy cũng sẽ xác nhận góp mặt vào lễ cưới của "cây hài" đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/5 tới.

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