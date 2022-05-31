Ngọc Quyên và câu chuyện làm mẹ đơn thân cả ngày chỉ ăn 1 ổ bánh mì để nuôi con học tại Mỹ

Sao Việt 31/05/2022 05:34

Cuộc sống sau khi kết hôn và định cư ở trời Tây không hề màu hồng như Ngọc Quyên tưởng tượng.

Vốn là 1 người mẫu nổi đình đám tại Việt Nam Ngọc Quyên đã khiến người hâm mộ hết sức ngỡ ngàng khi cô quyết định nhận lời cầu hôn của bạn  trai là bác sĩ gốc Việt sau 1 tháng hẹn hò kèm theo lời cầu hôn là 1 chiếc nhẫn có giá trị khoảng 70.000 USD (hơn 1,6 tỷ đồng).

Ngọc Quyên và câu chuyện làm mẹ đơn thân cả ngày chỉ ăn 1 ổ bánh mì để nuôi con học tại Mỹ - Ảnh 1
Ngọc Quyên khi được bạn  trai cầu hôn 

Những tưởng hạnh phúc viên mãn sẽ đến với người đẹp Việt nhưng một ngày cuối tháng 10/2018, Ngọc Quyên khiến nhiều người tiếc nuối khi thông báo ly hôn chồng, một mình nuôi con tại Mỹ.  

Chính Ngọc Quyên tiết lộ cô bị sốc vì cuộc sống ở Mỹ không như cô nghĩ. Ban đầu mọi thứ đều tốt đẹp nhưng sau đó bắt đầu lâm vào cảnh khốn khó khi cô không có quốc tịch, không biết lái xe... và nhiều chuyện khác nữa khiến cô đưa ra quyết định làm mẹ đơn thân.

Thế nhưng nữ diễn viên quyết tâm không quay trở về Việt Nam mà vực dậy kinh tế trở thành doanh nhân thành đạt ở Mỹ. "Chắc tôi sẽ không thể quay về Việt Nam vì còn quá nhiều công việc và cũng vì tương lai của Jiraiya. Xưa thì vì tình yêu, giờ thì lại vì con nên tôi phải chọn bám trụ ở Mỹ dù tình yêu với nghề chưa bao giờ mất" - Ngọc Quyên cho hay.

Ngọc Quyên và câu chuyện làm mẹ đơn thân cả ngày chỉ ăn 1 ổ bánh mì để nuôi con học tại Mỹ - Ảnh 2
Ngọc Quyên và con 
Ngọc Quyên và câu chuyện làm mẹ đơn thân cả ngày chỉ ăn 1 ổ bánh mì để nuôi con học tại Mỹ - Ảnh 3
Ngọc Quyên và con 

Tuy chồng cũ vẫn chu cấp đầy đủ cho 2 mẹ con nhưng người đẹp chân dài vẫn quyết không tiêu xài hoang phí mà cần kiệm để nuôi con trai học mầm non tại Mỹ và có cuộc sống không thiếu thốn. Có lần một người bạn Việt Nam sang Mỹ thăm Ngọc Quyên còn khá bất ngờ bởi cô kiếm nhiều tiền nhưng chỉ ăn ổ bánh mì 4-5 đôla.

Ngọc Quyên và câu chuyện làm mẹ đơn thân cả ngày chỉ ăn 1 ổ bánh mì để nuôi con học tại Mỹ - Ảnh 4
Ngọc Quyên và câu chuyện làm mẹ đơn thân cả ngày chỉ ăn 1 ổ bánh mì để nuôi con học tại Mỹ - Ảnh 5

Nhờ thói quen sống tiết kiệm tập trung vào làm kinh tế mà sau ly hôn Ngọc Quyên đã có cuộc sống khá giả hơn rất nhiều cô thậm chí còn đón được mẹ đẻ sang Mỹ sinh sống cùng, hỗ trợ hai mẹ con cô.

Ngọc Quyên và câu chuyện làm mẹ đơn thân cả ngày chỉ ăn 1 ổ bánh mì để nuôi con học tại Mỹ - Ảnh 6
Ngọc Quyên, con trai và mẹ 

Trong bài chia sẻ mới đây nhất, Ngọc Quyên còn hạnh phúc, tự hào khi con trai 6 tuổi đã chính thức tốt nghiệp một trường mẫu giáo danh giá ở Mỹ.

Ngọc Quyên và câu chuyện làm mẹ đơn thân cả ngày chỉ ăn 1 ổ bánh mì để nuôi con học tại Mỹ - Ảnh 7
Con trai Ngọc Quyên tốt nghiệp mầm non 

Hiện tại ngoài thời gian đến công ty làm việc, Ngọc Quyên vẫn livestream đều đều trên mạng để bán hàng online kiếm tiền. Cô cũng là người đưa đón con đi học là chính. Khoảng thời gian gần đây đã có mẹ đẻ sang hỗ trợ nên cô cũng bớt bận rộn hơn.

Ngọc Quyên và câu chuyện làm mẹ đơn thân cả ngày chỉ ăn 1 ổ bánh mì để nuôi con học tại Mỹ - Ảnh 8
Ngọc Quyên, con trai và mẹ 
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