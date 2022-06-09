Top mỹ nhân Việt làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp rạng rỡ chẳng kém thời còn son: Hiền Thục, Phạm Quỳnh Anh dẫn đầu danh sách

Sao Việt 09/06/2022 10:38

Sau ly hôn, nhiều nữ nghệ sĩ chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân. Dù gặp nhiều khó khăn trên hành trình nuôi dạy con song nhan sắc của họ ngày càng trẻ trung, xinh đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hiền Thục

Hiền Thục làm mẹ ở độ tuổi khá trẻ, khi mới 21. Khi biết mình mang thai cũng là lúc cô vừa mới chia tay bạn trai là nhạc sỹ Tuấn Thăng. Khó khăn bủa vây, cô phải đấu tranh tư tưởng giữa việc giữ lại đứa bé hay không. Dù vậy, khi sóng gió qua đi, cô đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cô con gái yêu quý của mình.

Top mỹ nhân Việt làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp rạng rỡ chẳng kém thời còn son: Hiền Thục, Phạm Quỳnh Anh dẫn đầu danh sách - Ảnh 1

Nhìn lại quãng thời gian khó khăn một mình chăm con nhỏ, giọng ca “Nhật ký của mẹ” thấy mình đã bản lĩnh và mạnh mẽ hơn. Cô khẳng định bận rộn chăm sóc em bé nên không có thời gian buồn phiền về người đàn ông phụ bạc.

Năm 2004, Hiền Thục trở lại hoạt động âm nhạc. Lúc này, khán giả bất ngờ khi thấy cô đã có một con gái nhỏ. Trước định kiến của xã hội cùng với việc tên tuổi dần chìm do quãng thời gian dài không hoạt động, Hiền Thục đã có những tháng ngày chật vật hát phòng trà, quán bar nhỏ kiếm sống.

Top mỹ nhân Việt làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp rạng rỡ chẳng kém thời còn son: Hiền Thục, Phạm Quỳnh Anh dẫn đầu danh sách - Ảnh 2

Khi sự nghiệp đang dần ổn định, cô lại rời Việt Nam sang Mỹ sinh sống, tìm kiếm trường học cho con gái. Mãi đến Tết năm 2020, hai mẹ con nữ ca sĩ mới quay trở về quê hương. Tại khoảng thời gian này, cô có nhận show hát tại hải ngoại nhưng không nhiều.

Top mỹ nhân Việt làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp rạng rỡ chẳng kém thời còn son: Hiền Thục, Phạm Quỳnh Anh dẫn đầu danh sách - Ảnh 3

Con gái Hiền Thục giờ đã lớn và ngày càng xinh đẹp.

Hiện tại, tuy đã 41 tuổi nhưng Hiền Thục vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn cũng phong cách ăn mặc năng động tràn đầy sức sống. Cô vẫn chưa đi thêm bước nữa cũng như chưa tìm được một người ưng ý. Thi thoảng, Hiền Thục chia sẽ những câu chuyện nuôi con lên mạng xã hội cá nhân, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực tới mọi người.

Top mỹ nhân Việt làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp rạng rỡ chẳng kém thời còn son: Hiền Thục, Phạm Quỳnh Anh dẫn đầu danh sách - Ảnh 4
Top mỹ nhân Việt làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp rạng rỡ chẳng kém thời còn son: Hiền Thục, Phạm Quỳnh Anh dẫn đầu danh sách - Ảnh 5
Nữ ca sĩ vẫn trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi ngoài 40.

Phạm Quỳnh Anh

Năm 2018, Phạm Quỳnh Anh gây chấn động showbiz Việt khi thông báo ly hôn với đạo diễn Quang Huy sau 6 năm bên nhau. Tuy chia tay nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và cùng chăm sóc cho hai cô con gái Tuệ An và Tuệ Lâm. 

Top mỹ nhân Việt làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp rạng rỡ chẳng kém thời còn son: Hiền Thục, Phạm Quỳnh Anh dẫn đầu danh sách - Ảnh 6

Hậu ly hôn, Phạm Quỳnh Anh dành nhiều thời gian cho các con hơn. Cô thường đăng ảnh bố mẹ và các con đi du lịch, tận hưởng cuộc sống trên mạng xã hội. Dù bận rộn với việc chăm sóc hai con, nữ ca sĩ vẫn "comeback" đều đều. 

Top mỹ nhân Việt làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp rạng rỡ chẳng kém thời còn son: Hiền Thục, Phạm Quỳnh Anh dẫn đầu danh sách - Ảnh 7

Trước những tin đồn về chuyện cô đã có tình mới, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ: "Ai rồi cũng hướng cuộc sống của mình đến những điều bình yên, Quỳnh Anh luôn tôn trọng những người bên cạnh mình vì mỗi người trong chúng ta ai ai cũng đều có những vấn đề riêng, không ai giống ai, mong rằng bản thân Quỳnh Anh cũng sẽ nhận được sự tôn trọng như thế, nhất là dành cho 2 con gái nhỏ".

Top mỹ nhân Việt làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp rạng rỡ chẳng kém thời còn son: Hiền Thục, Phạm Quỳnh Anh dẫn đầu danh sách - Ảnh 8
Top mỹ nhân Việt làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp rạng rỡ chẳng kém thời còn son: Hiền Thục, Phạm Quỳnh Anh dẫn đầu danh sách - Ảnh 9
Nhan sắc của Phạm Quỳnh Anh không có quá nhiều sự thay đổi hậu ly hôn.

Hoàng Oanh

Sau hai năm yêu nhau, MC Á hậu Hoàng Oanh và doanh nhân người Mỹ Jack Cole quyết định về chung một nhà vào cuối năm 2019. Dù vậy, cuộc hôn nhân nhanh chóng tan vỡ khiến không ít người tiếc nuối.

Top mỹ nhân Việt làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp rạng rỡ chẳng kém thời còn son: Hiền Thục, Phạm Quỳnh Anh dẫn đầu danh sách - Ảnh 10

Nói về việc nuôi con sau khi ly hôn, Hoàng Oanh chia sẻ: "Oanh và Jack vẫn sẽ cùng nhau yêu thương con, cùng nhau nuôi dạy con khoẻ mạnh, hạnh phúc. Còn có ông bà Ngoại, ông bà Nội, cậu dì… ai cũng yêu thương con! Dù cho ba mẹ không còn là vợ chồng thì vẫn luôn là ba mẹ của con, vẫn là gia đình!

Trước giờ Oanh đã cố gắng hết lòng, hết sức mình có thể rồi nên giờ có thể bước tiếp. Bé Max là sức mạnh và hạnh phúc lớn nhất đời này của Oanh! Oanh sẽ dành tất cả tình yêu thương để chăm sóc con, cho con được sống bình an và khôn lớn nên người!".

Ở thời điểm hiện tại, bên cạnh việc dành nhiều thời gian cho con trai, Hoàng Oanh cũng đã bắt đầu hoạt động sôi nổi hơn. Cô tham gia các sự kiện, chương trình giải trí… với nhiều vai trò khác nhau, từ MC đến khách mời. Nữ nghệ sĩ mong muốn bản thân vững vàng về tinh thần lẫn vật chất để có thể cho con một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc nhất.

Top mỹ nhân Việt làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp rạng rỡ chẳng kém thời còn son: Hiền Thục, Phạm Quỳnh Anh dẫn đầu danh sách - Ảnh 11

 Hòa Minzy

Cách đây không lâu, nữ ca sỹ Hòa Minzy lên tiếng thông báo chuyện "đường ai nấy đi" với thiếu gia Minh Hải. Sau đó, cô nhận được sự động viên ủng hộ không chỉ từ phía bạn bè, đồng nghiệp mà cả từ khán giả. Trong khoảng thời gian khó khăn cô luôn có người thân đặc biệt là bé Bo, Đức Phúc và Erik làm chỗ dựa tinh thần vững chắc.

Top mỹ nhân Việt làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp rạng rỡ chẳng kém thời còn son: Hiền Thục, Phạm Quỳnh Anh dẫn đầu danh sách - Ảnh 12
Hai mẹ con nữ ca sỹ trong bộ ảnh mừng tuổi 27 của Hòa Minzy.

Hậu ly hôn, Hòa Minzy nhanh chóng lấy lại tinh thần. Theo dõi các trang mạng xã hội của hai mẹ con nữ ca sỹ, có thể thấy cô luôn thể hiện sự mạnh mẽ và tỏa ra nguồn năng lượng tích cực. Hiện cô đang là một trong những bà mẹ đơn thân đáng ngưỡng mộ của Vbiz.

Dù bận rộn với công việc, nữ ca sĩ vẫn dành thời gian để chăm sóc con trọn vẹn nhất. Không dừng lại ở đó, bà mẹ một con còn chăm chút tốt cho ngoại hình chứ chẳng hề bỏ bê việc dưỡng nhan, làm đẹp.

Top mỹ nhân Việt làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp rạng rỡ chẳng kém thời còn son: Hiền Thục, Phạm Quỳnh Anh dẫn đầu danh sách - Ảnh 13
Hòa Minzy vẫ giữ được vẻ tươi tắn hậu ly hôn.
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Từ khóa:   Hiền Thục Phạm Quỳnh Anh Mỹ nhân Việt

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