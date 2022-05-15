Những bà mẹ "gái một con trông mòn con mắt" của showbiz Việt khiến người người đặt làm HÌNH MẪU LÝ TƯỞNG

Dù đã lấy chồng sinh con nhưng những sao nữ này vẫn giữ được nét đẹp mĩ miều của mình.
- Chỉ cần đưa hết tiền cho vợ, tiền tài TỰ KHẮC TĂNG LÊN là đặc điểm của các con giáp nam chiều vợ vô bờ bến
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Tăng Thanh Hà
Mặc dù đã tạm rời xa hào quang của showbiz nhưng cuộc sống đời thường của bà mẹ 2 con Hà Tăng vẫn khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Nhan sắc trẻ mãi không già của Tăng Thanh Hà cũng làm hội chị em bất ngờ.
Nan sắc "nghiêng nước nghiêng thành" của nàng "ngọc nữ" làm khán giả phải trầm trồ.
Trương Quỳnh Anh
Sau khi vượt cạn, Trương Quỳnh Anh nhanh chóng xuất hiện trở lại với vóc dáng thon gọn. Cũng giống như Tăng Thanh Hà, Trương Quỳnh Anh cũng phải tích cực tập luyện 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày để lấy lại vóc dáng bằng cách đi bơi, chạy bộ.
Sau khi sinh, mẹ của Sushi ngày càng đẹp hơn và không ngần ngại khoe những bộ ảnh sexy với body siêu chuẩn.
Hiền Thục
Hiền Thục năm nay đã ở độ tuổi tứ tuần nhưng nhan sắc, vóc dáng trên cả chuẩn chỉnh. Số đo 3 vòng của nữ ca sĩ chẳng thua kém người mẫu, gương mặt lại ''lão hóa ngược'' theo thời gian.
Nhiều lần Hiền Thục mặc áo bratop khoe cơ bụng săn chắc khiến khán giả không thể tin nổi đây là vóc dáng của một bà mẹ ngoài 40 và đã 1 con.
Tâm Tít
Sau khi sinh con, Tâm Tít thực sự xứng đáng với danh hiệu “bà mẹ một con” tươi tắn nhất trong giới hot girl Việt. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Tâm Tít đều khiến người ta phải mê mẩn với nhan sắc “đẹp mòn con mắt” của mình.
Dù chưa hoàn toàn lấy lại được vóc dáng chuẩn như thời con gái, nhưng có vẻ như sau khi sinh, Tâm Tít trở nên sắc sảo và quyến rũ hơn rất nhiều. Cuộc sống hạnh phúc và “sang chảnh” bên cạnh doanh nhân Ngọc Thành có lẽ là một lý do lớn giúp Tâm Tít luôn vui vẻ và rạng rỡ.