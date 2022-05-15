Những bà mẹ "gái một con trông mòn con mắt" của showbiz Việt khiến người người đặt làm HÌNH MẪU LÝ TƯỞNG

Mặc dù đã tạm rời xa hào quang của showbiz nhưng cuộc sống đời thường của bà mẹ 2 con Hà Tăng vẫn khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Nhan sắc trẻ mãi không già của Tăng Thanh Hà cũng làm hội chị em bất ngờ.

Trương Quỳnh Anh Sau khi vượt cạn, Trương Quỳnh Anh nhanh chóng xuất hiện trở lại với vóc dáng thon gọn. Cũng giống như Tăng Thanh Hà, Trương Quỳnh Anh cũng phải tích cực tập luyện 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày để lấy lại vóc dáng bằng cách đi bơi, chạy bộ.

Quỳnh Anh khoe trọn vẻ đẹp không tuổi đáng ngưỡng mộ.

Sau khi sinh, mẹ của Sushi ngày càng đẹp hơn và không ngần ngại khoe những bộ ảnh sexy với body siêu chuẩn.

Bẵng đi một thời gian để âm thầm chuẩn bị cho dự án phim mới, Trương Quỳnh Anh xuất hiện vô cùng xinh đẹp, nữ tính và ngọt ngào trong bộ ảnh với concept nàng thơ bay bổng cùng bướm và hoa.

Hiền Thục

Hiền Thục năm nay đã ở độ tuổi tứ tuần nhưng nhan sắc, vóc dáng trên cả chuẩn chỉnh. Số đo 3 vòng của nữ ca sĩ chẳng thua kém người mẫu, gương mặt lại ''lão hóa ngược'' theo thời gian.

Hiền Thục sinh năm 1981 và có sự nghiệp ca hát từ khi mới chỉ 8 tuổi. Nữ ca sĩ là một trong những gương mặt quen thuộc của thế hệ 8X, 9X với nhiều bản hit như Mơ một hạnh phúc, Yêu dấu theo gió bay, Nhật ký của mẹ…

Nhiều lần Hiền Thục mặc áo bratop khoe cơ bụng săn chắc khiến khán giả không thể tin nổi đây là vóc dáng của một bà mẹ ngoài 40 và đã 1 con.

Tâm Tít

Sau khi sinh con, Tâm Tít thực sự xứng đáng với danh hiệu “bà mẹ một con” tươi tắn nhất trong giới hot girl Việt. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Tâm Tít đều khiến người ta phải mê mẩn với nhan sắc “đẹp mòn con mắt” của mình.

Dù chưa hoàn toàn lấy lại được vóc dáng chuẩn như thời con gái, nhưng có vẻ như sau khi sinh, Tâm Tít trở nên sắc sảo và quyến rũ hơn rất nhiều.

Dù chưa hoàn toàn lấy lại được vóc dáng chuẩn như thời con gái, nhưng có vẻ như sau khi sinh, Tâm Tít trở nên sắc sảo và quyến rũ hơn rất nhiều. Cuộc sống hạnh phúc và “sang chảnh” bên cạnh doanh nhân Ngọc Thành có lẽ là một lý do lớn giúp Tâm Tít luôn vui vẻ và rạng rỡ.