Những bà mẹ "gái một con trông mòn con mắt" của showbiz Việt khiến người người đặt làm HÌNH MẪU LÝ TƯỞNG

Sao Việt 15/05/2022 02:20

Dù đã lấy chồng sinh con nhưng những sao nữ này vẫn giữ được nét đẹp mĩ miều của mình.

Tăng Thanh Hà

Mặc dù đã tạm rời xa hào quang của showbiz nhưng cuộc sống đời thường của bà mẹ 2 con Hà Tăng vẫn khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Nhan sắc trẻ mãi không già của Tăng Thanh Hà cũng làm hội chị em bất ngờ. 

Những bà mẹ 'gái một con trông mòn con mắt' của showbiz Việt khiến người người đặt làm HÌNH MẪU LÝ TƯỞNG - Ảnh 1
Không hổ danh là đẳng cấp nhan sắc hàng đầu của showbiz Việt, Tăng Thanh Hà khiến khán giả mê đắm khi đăng tải những bức ảnh mới đầy thanh lịch và quyến rũ.

 Nan sắc "nghiêng nước nghiêng thành" của nàng "ngọc nữ" làm khán giả phải trầm trồ. 

Những bà mẹ 'gái một con trông mòn con mắt' của showbiz Việt khiến người người đặt làm HÌNH MẪU LÝ TƯỞNG - Ảnh 2
Diện áo sơ mi trắng đơn giản, nữ diễn viên Bỗng Dưng Muốn Khóc vẫn trung thành với phong cách thời trang thanh lịch mà cô theo đuổi nhiều năm qua.

Trương Quỳnh Anh

Sau khi vượt cạn, Trương Quỳnh Anh nhanh chóng xuất hiện trở lại với vóc dáng thon gọn. Cũng giống như Tăng Thanh Hà, Trương Quỳnh Anh cũng phải tích cực tập luyện 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày để lấy lại vóc dáng bằng cách đi bơi, chạy bộ.

Những bà mẹ 'gái một con trông mòn con mắt' của showbiz Việt khiến người người đặt làm HÌNH MẪU LÝ TƯỞNG - Ảnh 3
 Quỳnh Anh khoe trọn vẻ đẹp không tuổi đáng ngưỡng mộ.

Sau khi sinh, mẹ của Sushi ngày càng đẹp hơn và không ngần ngại khoe những bộ ảnh sexy với body siêu chuẩn.

Những bà mẹ 'gái một con trông mòn con mắt' của showbiz Việt khiến người người đặt làm HÌNH MẪU LÝ TƯỞNG - Ảnh 4
Bẵng đi một thời gian để âm thầm chuẩn bị cho dự án phim mới, Trương Quỳnh Anh xuất hiện vô cùng xinh đẹp, nữ tính và ngọt ngào trong bộ ảnh với concept nàng thơ bay bổng cùng bướm và hoa.

Hiền Thục

Hiền Thục năm nay đã ở độ tuổi tứ tuần nhưng nhan sắc, vóc dáng trên cả chuẩn chỉnh. Số đo 3 vòng của nữ ca sĩ chẳng thua kém người mẫu, gương mặt lại ''lão hóa ngược'' theo thời gian.

Những bà mẹ 'gái một con trông mòn con mắt' của showbiz Việt khiến người người đặt làm HÌNH MẪU LÝ TƯỞNG - Ảnh 5
Hiền Thục sinh năm 1981 và có sự nghiệp ca hát từ khi mới chỉ 8 tuổi. Nữ ca sĩ là một trong những gương mặt quen thuộc của thế hệ 8X, 9X với nhiều bản hit như Mơ một hạnh phúc, Yêu dấu theo gió bay, Nhật ký của mẹ…

Nhiều lần Hiền Thục mặc áo bratop khoe cơ bụng săn chắc khiến khán giả không thể tin nổi đây là vóc dáng của một bà mẹ ngoài 40 và đã 1 con.

Tâm Tít

Sau khi sinh con, Tâm Tít thực sự xứng đáng với danh hiệu “bà mẹ một con” tươi tắn nhất trong giới hot girl Việt. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Tâm Tít đều khiến người ta phải mê mẩn với nhan sắc “đẹp mòn con mắt” của mình.

Những bà mẹ 'gái một con trông mòn con mắt' của showbiz Việt khiến người người đặt làm HÌNH MẪU LÝ TƯỞNG - Ảnh 6
Dù chưa hoàn toàn lấy lại được vóc dáng chuẩn như thời con gái, nhưng có vẻ như sau khi sinh, Tâm Tít trở nên sắc sảo và quyến rũ hơn rất nhiều.

Dù chưa hoàn toàn lấy lại được vóc dáng chuẩn như thời con gái, nhưng có vẻ như sau khi sinh, Tâm Tít trở nên sắc sảo và quyến rũ hơn rất nhiều. Cuộc sống hạnh phúc và “sang chảnh” bên cạnh doanh nhân Ngọc Thành có lẽ là một lý do lớn giúp Tâm Tít luôn vui vẻ và rạng rỡ.

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Từ khóa:   gái một con sao nữ Việt Nam Hotgirl Việt

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