Hoa hậu Phan Thu Ngân được xem là biểu tượng nhan sắc đầu những năm 2000. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2000 khi vừa tròn 20 tuổi, Phan Thu Ngân khiến nhiều người "tâm phục, khẩu phục" bởi sự duyên dáng, thông minh. Người đẹp được mời đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2001 nhưng cô từ chối.

Bản thân Thu Ngân lại không mặn mà lắm với công việc trình diễn thời trang hay trở thành một diễn viên điện ảnh giống với ước mơ của những cô gái trẻ khác. Sau khi đăng quang, cô dành nhiều thời gian đi du lịch và khám phá đất nước.

Một cô gái sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó thì chiếc vương miện lúc đó giống như câu thần chú bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Thu Ngân gặp chồng, từ cuộc sống 'lấm lem', cô vụt sáng trở thành phu nhân của chàng công tử Hà thành. Tình yêu đích thực đã đưa họ đến với nhau bằng một đám cưới vào năm 2002. Hoa hậu trở thành con dâu của gia đình Hà Nội danh giá.

Cô cho rằng, đám cưới là điều quan trọng, cô muốn kết thúc những ngày tháng quanh quẩn với sân khấu thời trang. Hoa hậu muốn có cuộc sống ổn định, sung sướng và bình yên hơn. Người đẹp yên phận làm vợ hiền, dâu thảo và là người mẹ hết lòng vì con cái.

Những tưởng Hoa hậu sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và hai con, nhưng không lâu sau đó, gia đình chồng của cô gặp "đại họa". Khi chồng bị bắt, Hoa hậu Việt Nam 2000 đang mang thai đứa con thứ hai. Từ Hà Nội, cô lại bồng bế con vào TP.HCM với ý định 'chờ chồng'.

Chuyện tình của hoa hậu Phan Thu Ngân và chồng ngày đó không chỉ tốn giấy mực của báo chí mà còn "tạo cảm hứng" cho đạo diễn Vũ Hồng Sơn thực hiện bộ phim: "Chạy án" từ kịch bản của nhà văn Nguyễn Như Phong, bộ phim khá thành công từ những "ồn ào" của các nhân vật ngoài đời thực.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy



Nguyễn Thu Thủy đăng quang Hoa hậu Toàn quốc năm 1994 khi còn là sinh viên Học viện Ngoại giao. Cô là một trong những hoa hậu rất được khán giả yêu thích, không chỉ trong nước mà còn cả quốc tế.

Với khả năng và tinh thần dám nghĩ dám làm, Hoa hậu Thu Thủy từng rất thành công trong việc kinh doanh spa, viết báo, làm phim... Hiện tại cô là MC, biên tập viên của một số chương trình truyền hình.

Hiện tại, nàng hậu đã qua đời được gần 1 năm, thông tin Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thuỷ qua đời vì đột quỵ được người thân và bạn bè chia sẻ khiến công chúng vô cùng đau lòng.

Bùi Bích Phương



Bùi Bích Phương sinh năm 1971 tại Hà Nội. Năm 1988, Bích Phương đăng quang cuộc thi Hoa hậu lần đầu tiên tại Việt Nam. Với chiều cao khá khiêm tốn 1m58 nên cô được xem là Hoa hậu thấp nhất. Bích Phương đăng quang khi mới 17 tuổi, đang là sinh viên năm thứ nhất của khoa tiếng Anh thuộc trường Đại học Tổng hợp.

Vài năm sau, cô hoa hậu nhận được học bổng du học Hàn Quốc và sau thời gian nỗ lực, Bích Phương đã có tấm bằng thạc sĩ Đại học Quốc gia Hàn Quốc.

Năm 29 tuổi chị lên xe hoa với tiến sỹ kinh tế Vũ Thiệu Giang. Năm 2001 chị sinh con trai đầu lòng Gia Hiển, năm 2004 chào đón thêm cô con gái Phương Anh. Bùi Bích Phương có công việc ổn định trong một tổ chức giáo dục lớn, còn chồng chị hiện điều hành một công ty liên doanh với Nhật. Kể từ khi lấy chồng, sinh con, hoa hậu Bùi Bích Phương chỉ chuyên tâm cho công việc và gia đình, ít khi xuất hiện trong các sự kiện giải trí.

Theo chia sẻ của Bùi Bích Phương, dù ở cơ quan chị là sếp, ra ngoài đường mọi người gọi là hoa hậu, nhưng khi về nhà sau giờ làm việc, chị đúng chuẩn phụ nữ nội trợ. Với con, Bích Phương không đặt áp lực chuyện học hành mà luôn muốn con phát triển hài hòa giữa văn hóa và các môn năng khiếu.



Mặc dù là hoa hậu, nhưng ngoài đời, Bùi Bích Phương vẫn thực hiện lối sống khá giản dị. Bùi Bích Phương tự nhận, chị có một cuộc sống bình dị như bao người khác chứ không sang chảnh như mọi người thường nghĩ về một hoa hậu.

Là Hoa hậu thế hệ đầu nhưng chị không hề thua kém đàn em về mọi mặt. Bùi Bích Phương không chỉ giỏi về ngoại ngữ mà còn thể hiện được sự bản lĩnh trong công việc lẫn cuộc sống.

Công việc, con cái chiếm gần hết thời gian nhưng Bùi Bích Phương vẫn hạnh phúc với lựa chọn này. Nhiều người phục Bích Phương khi chị cùng lúc đóng nhiều vai trò khác nhau và vai nào cũng tròn. Sau nhiều năm phấn đấu cho sự nghiệp, hiện tại Hoa hậu Việt Nam 1988 đã là một doanh nhân có tiếng.