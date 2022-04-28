Hoa Hậu Tiểu Vy diện áo tắm siêu quyến rũ khoe đường cong mỹ miều trên cơ thể, nhưng netizen chỉ để tâm tới duy nhất 1 điều này

Được đánh giá là một trong những nàng Hoa Hậu sở hữu nhan sắc đỉnh cao nhất Việt Nam. Thậm chí trước thời điểm chưa đăng quang, Hoa Hậu Mai Phương Thúy còn đích thân, post tấm ảnh của Tiểu Vy lên trên trang MXH và dành cho cô nàng những lời nói có cánh nhất.

Hoa Hậu Mai Phương Thúy khen ngợi nhan sắc của Tiểu Vy - Ảnh: Internet

Có thể thấy, nhan sắc của Hoa Hậu 2018 đúng là không thể xem thường một chút nào. Mới đây nhất, cô nàng tiếp tục chứng minh cho những lời khen mà mình nhận được là hoàn toàn có cơ sở khi khiến dân tình được một phen ''phát sốt'' trước loạt ảnh siêu quyến rũ của cô nàng trong bộ áo tắm cut out.