Hoa Hậu Tiểu Vy diện áo tắm siêu quyến rũ khoe đường cong mỹ miều trên cơ thể, nhưng netizen chỉ để tâm tới duy nhất 1 điều này

Sao Việt 28/04/2022 11:03

Kể từ khi đăng quang Hoa Hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy luôn nhận được sự chú ý đông đảo từ phía người hâm mộ.

Được đánh giá là một trong những nàng Hoa Hậu sở hữu nhan sắc đỉnh cao nhất Việt Nam. Thậm chí trước thời điểm chưa đăng quang, Hoa Hậu Mai Phương Thúy còn đích thân, post tấm ảnh của Tiểu Vy lên trên trang MXH và dành cho cô nàng những lời nói có cánh nhất. 

Hoa Hậu Tiểu Vy diện áo tắm siêu quyến rũ khoe đường cong mỹ miều trên cơ thể, nhưng netizen chỉ để tâm tới duy nhất 1 điều này - Ảnh 1
Hoa Hậu Mai Phương Thúy khen ngợi nhan sắc của Tiểu Vy - Ảnh: Internet

Có thể thấy, nhan sắc của Hoa Hậu 2018 đúng là không thể xem thường một chút nào. Mới đây nhất, cô nàng tiếp tục chứng minh cho những lời khen mà mình nhận được là hoàn toàn có cơ sở khi khiến dân tình được một phen ''phát sốt'' trước loạt ảnh siêu quyến rũ của cô nàng trong bộ áo tắm cut out. 

Hoa Hậu Tiểu Vy diện áo tắm siêu quyến rũ khoe đường cong mỹ miều trên cơ thể, nhưng netizen chỉ để tâm tới duy nhất 1 điều này - Ảnh 2
Bài đăng của Tiểu Vy trên MXH - Ảnh: chụp màn hình

Ngay sau khi bài đăng của nàng Hậu được đăng tải lên MXH, hàng loạt fan hâm mộ đã không thể cưỡng lại sự xinh đẹp của cô nàng và không quên dành những lời có cánh trên phần bình luận. 

Hoa Hậu Tiểu Vy diện áo tắm siêu quyến rũ khoe đường cong mỹ miều trên cơ thể, nhưng netizen chỉ để tâm tới duy nhất 1 điều này - Ảnh 3
Người hâm mộ khen ngợi hết nấc về nhan sắc của Tiểu Vy - Ảnh: chụp màn hình
Hoa Hậu Tiểu Vy diện áo tắm siêu quyến rũ khoe đường cong mỹ miều trên cơ thể, nhưng netizen chỉ để tâm tới duy nhất 1 điều này - Ảnh 4
Nhan sắc đỉnh cao của Hoa Hậu Tiểu Vy - Ảnh: Internet

Tựu chung lại, mặc dù gây sự chú ý với nhan sắc nóng bỏng trong bộ đồ tắm gợi cảm, nhưng điều người hâm mộ quan tâm. Đó chính là nhan sắc ngày càng được thăng hạng, họ còn nhận định nhìn Tiểu Vy bây giờ trông không khác một quý cô xinh đẹp, thần thái ngút trời so với tuổi thật của mình.  

 

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Vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ của Hoa hậu Tiểu Vy khiến người hâm mộ xuýt xoa.

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