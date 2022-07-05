Sơn Tùng M-TP là ca sĩ Việt Nam đầu tiên nhận nút kim cương của Youtube vào đúng ngày sinh nhật tuổi 28

Sao Việt 05/07/2022 17:59

Trong ngày sinh nhật thứ 28, kênh Youtube của ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã cán mốc 10 triệu lượt đăng ký, trở thành ca sĩ Việt Nam đầu tiên nhận nút kim cương của Youtube.

Sơn Tùng M-TP vừa quay trở lại làng nhạc Việt với một phiên bản khác của ca khúc There's No One At All sau khi bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng phát hành vì chứa nội dung tiêu cực. There's No One At All phiên bản mới được xem là món quà Sơn Tùng dành tặng bản thân và cho người hâm mộ đã đồng hành với mình suốt thời gian sự nghiệp.

Sơn Tùng M-TP là ca sĩ Việt Nam đầu tiên nhận nút kim cương của Youtube vào đúng ngày sinh nhật tuổi 28 - Ảnh 1
Ảnh: Facebook

Cũng trong ngày sinh nhật này, kênh Youtube của nam ca sĩ đã cán mốc 10 triệu lượt đăng ký và trở thành ca sĩ Việt Nam đầu tiên nhận nút kim cương của Youtube.

Đối với There's No One At All phiên bản mới, Sơn Tùng xuất hiện với đàn piano bên cạnh bãi biển lộng gió. Nam ca sĩ tự đệm đàn và hát "There's No One At All” bản mới theo thiên hướng acoustic nhẹ nhàng hơn.

MV hiện đang nhận phản hồi khá tích cực, khán giả nhận xét bài hát phiên bản mới này Sơn Tùng hát tình cảm và rõ lời hơn. Đoạn điệp khúc cao trào chứa câu tiếng Việt cũng được thể hiện đầy cảm xúc và trọn vẹn.

Sơn Tùng M-TP là ca sĩ Việt Nam đầu tiên nhận nút kim cương của Youtube vào đúng ngày sinh nhật tuổi 28 - Ảnh 2
Ảnh: Facebook

Chỉ trong vòng hơn 12 tiếng ra mắt, MV đã nhận được gần gần 1,7 triệu lượt xem và chắc chắn trong những ngày tới, con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên cao hơn thế nữa.

Sơn Tùng M-TP là ca sĩ Việt Nam đầu tiên nhận nút kim cương của Youtube vào đúng ngày sinh nhật tuổi 28 - Ảnh 3
Ảnh: Facebook

Tính đến nay, Việt Nam đang có 4 kênh YouTube nhận được nút kim cương bao gồm nhóm hài FAPtv, kênh POPS Kids, Nờ Tờ Nờ của Nguyễn Thành Nam, gần đây nhất là kênh của diễn viên Cris Phan.

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