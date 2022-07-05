Nhật Kim Anh “tái hợp” cùng chồng cũ khi dự lễ tổng kết của con trai

Nhân dịp lễ tổng kết năm học của con trai, Nhật Kim Anh đã đích thân về tận Cần Thơ để chúc mừng. Khi tham dự buổi trao thưởng của con trai, nữ ca sĩ cũng không ngần ngại chia sẻ khoảnh khắc "tái hợp" bên chồng cũ, tất cả là vì niềm vui và nụ cười của nhóc tỳ.

Nhật Kim Anh là một nữ ca sĩ, diễn viên thành công trong nghệ thuật lẫn kinh doanh, thế nhưng cô lại vất vả trong hành trình tranh giành quyền nuôi con sau khi ly hôn với chồng cũ. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ và gia đình chồng cũ cũng gặp khá nhiều mâu thuẫn, không có tiếng nói chung và phải đưa nhau ra tòa, kiện tụng vì cả hai đều muốn chăm sóc bé Bửu Long.

Ảnh: Facebook

Ảnh: Tạp chí điện tử Saostar

Mới đây, giọng ca Đoạn đường vắng bất ngờ chia sẻ ảnh chụp chung với chồng cũ trong ngày lễ tổng kết của con tại quê nhà khiến công chúng ngỡ ngàng. Đây được xem là lần hiếm hoi 3 thành viên có khung ảnh chung sau thời gian Nhật Kim Anh và chồng cũ xảy ra mâu thuẫn.

Ảnh: Tạp chí điện tử Saostar

Nhật Kim Anh chia sẻ trên facebook cá nhân: "Tham dự lễ tổng kết năm học của con trai cưng! Năm nay ảnh được 2 giấy khen và phần thưởng. Mẹ luôn nguyện cầu! Con trai cưng của Mẹ sẽ luôn Học Giỏi - Hiền Ngoan và Hiếu Thảo như vậy con trai nhé! Thương con trai của Mẹ nhiều lắm”.

Ảnh: Tạp chí điện tử Saostar

Đồng thời, để ghi nhận thành tích đạt được của con trai sau một năm nỗ lực học tập, Nhật Kim Anh cho biết sẽ thưởng cho con một chuyến du lịch cùng cô và chồng cũ trong mùa hè.

Sau khi đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã bình luận những lời yêu thương dành cho hai mẹ con nữ ca sĩ và không quên khen ngợi ngoại hình dễ thương của nhóc tỳ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhat-kim-anh-tai-hop-cung-chong-cu-khi-du-le-tong-ket-cua-con-trai-481008.html