Đại diện Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam khẳng định 'chắc nịch' một điều về Hồ Hoài Anh trong quá trình công tác

PGS.TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tiết lộ thêm thông tin mới xoay quanh vụ ồn ào Hồ Hoài Anh.

Dẫn tin từ báo Dân Trí, vào sáng 5/7, xoay quanh vụ ồn ào Hồ Hoài Anh, PGS.TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết lãnh đạo nhà trường vẫn chưa liên lạc được với người thân và vợ của nhạc sĩ, giảng viên Hồ Hoài Anh nên chưa có thông tin mới. Bên cạnh đó, với tư cách là người đứng đầu Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ông Tuấn chia sẻ: "Việc Hồ Hoài Anh vướng cáo buộc hiếp dâm là chuyện chưa từng có trong lịch sử của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tôi cảm thấy buồn và lấy làm tiếc vì xảy ra câu chuyện này. Tôi nghĩ không chỉ tôi mà rất nhiều người mong Hồ Hoài Anh sớm về Việt Nam và những ồn ào xảy ra là không đúng sự thật. Chúng tôi hi vọng vào điều tốt đẹp".

Ngoài ra, phía nhà trường vẫn đang chờ kết luận từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có hướng xử lý tiếp theo đối với vụ việc của Hồ Hoài Anh. Hồ Hoài Anh vướng cáo buộc hiếp dâm là chuyện chưa từng có ở Học viện - Ảnh: Internet Trước đó, theo Zing chia sẻ thông tin, ông Tuấn cũng cho biết sau khi trở về nước, Hồ Hoài Anh phải lập tức có mặt tại trường để và làm văn bản, báo cáo tường trình giải thích lý do ra nước ngoài không xin phép. Phía nhà trường cũng đã báo cáo lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về vụ việc của Hồ Hoài Anh, trong đó có đề xuất tạm đình chỉ công tác tại Học viện với nhạc sĩ, giảng viên này.

Liên quan đến vụ việc, sáng cùng ngày tại cuộc họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 5 Luật vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, sự việc liên quan đến diễn viên Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vẫn đang là "nghi vấn". "Đến sáng Chủ nhật (ngày 3/7), Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vẫn tại ngoại, đang chờ gặp thẩm phán và đã có luật sư để xử lý các vấn đề pháp lý. Phía đại sứ quán đã cử người xuống tận nơi để giúp đỡ pháp lý", Ông Đông thông tin. Về phía Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Giám đốc Học Viện cũng bảy tỏ sự yên tâm khi biết được thông tin Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã có luật sư xử lý và giúp đỡ.

NÓNG: Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, diễn viên Hồng Đăng đã có luật sư, đang chờ gặp thẩm phán Thông tin được Thứ trưởng VHTT&DL Tạ Quang Đông cho biết vào sáng nay (5/7) tại họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

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