Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: Gia đình chưa có thông tin gì thêm, khi nào về nước phải trình diện và giải trình

Mới đây, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã thông tin về nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Mới đây, theo Thanh Niên, ông Phạm Cao Thái, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho biết việc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã phải giải trình sau khi về nước thuộc thẩm quyền của phía Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trong khi đó, PGS-TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết sau khi họp, phía Học viện có văn bản gửi Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Theo đó, ban giám đốc yêu cầu nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sau khi về nước phải trình diện và làm biên bản giải trình về việc đi nước ngoài không xin phép.

"Từ hôm qua đến nay, phía gia đình của Hồ Hoài Anh chưa có thông tin gì thêm. Khi nào về thì anh ấy phải trình diện. Mẹ của Hồ Hoài Anh có báo từ hôm trước, nhưng đến thời điểm này cũng không liên lạc được nữa" - ông Tuấn cho hay.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - Ảnh: Internet

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, trước đó, vào tối ngày 1/7, Ban giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia VN, nơi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang là giảng viên, đã có cuộc họp khẩn liên quan đến nhạc sĩ này. Cuộc họp được diễn ra sau khi Ban giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tiếp nhận nội dung phản ánh thông tin từ truyền thông; Bộ VH - TT - DL cũng chỉ đạo nhà trường báo cáo về vụ việc.

Theo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trước hết, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã vi phạm quy định tự động ra nước ngoài nhưng không xin phép hay thông báo tới nhà trường.

"Chúng tôi sẽ xin ý kiến của Vụ tổ chức cán bộ cũng như lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có hướng xử lý cụ thể. Trên nguyên tắc, Hồ Hoài Anh phải chịu hình thức kỷ luật của nhà trường. Trong thời gian này, tất cả hoạt động, những gì liên quan đến hình ảnh, công việc của Hồ Hoài Anh sẽ bị trường đình chỉ. Chúng tôi đang chờ Hồ Hoài Anh về để có hướng xử lý tiếp theo" - ông Lê Anh Tuấn trao đổi thêm.

Sáng ngày 4/7, bà xã Hồ Hoài Anh có động thái mới trên mạng xã hội Hiện tại, những thông tin liên quan đến chuyến du lịch châu Âu cùng hành trình về nước của Hồ Hoài Anh đang thu hút sự chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhac-si-ho-hoai-anh-gia-dinh-chua-co-thong-tin-gi-them-khi-nao-ve-nuoc-phai-trinh-dien-va-giai-trinh-480835.html