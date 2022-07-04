Sáng ngày 4/7, bà xã Hồ Hoài Anh có động thái mới trên mạng xã hội

Hậu trường 04/07/2022 11:15

Hiện tại, những thông tin liên quan đến chuyến du lịch châu Âu cùng hành trình về nước của Hồ Hoài Anh đang thu hút sự chú ý.

Những ngày qua, mạng xã hội "dậy sóng" về chuyến đi châu Âu của diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Cả hai bị kéo vào ồn ào nơi xứ người, tuy nhiên chưa xác thực được thông tin chính xác

Về phía Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng, cả hai đều có hoạt động gần nhất vào ngày 24/6. Vào mốc thời gian này, hai nghệ sĩ livestream chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ trên sân golf ở đảo Mallorca (hay còn gọi là Majorca), Tây Ban Nha.

Song từ đó tới nay, Hồ Hoài Anh cũng như Hồng Đăng chưa có thêm bài đăng nào. Thậm chí, trang cá nhân của nam diễn viên Thương ngày nắng về đã "bay màu" vào ngày 1/7 vừa qua mà chưa rõ nguyên nhân.

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Hồ Hoài Anh cùng vợ con và diễn viên Hồng Đăng trong chuyến du lịch châu Âu vừa qua. Ảnh: FBNV

 

Về phía bà xã Hồ Hoài Anh - ca sĩ Lưu Hương Giang, cô cũng đi cùng chồng và con gái trong chuyến du lịch châu Âu lần này. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin thì đêm ngày 1/7, chỉ có nữ ca sĩ họ Lưu và con gái bay về Việt Nam, còn Hồ Hoài Anh vẫn ở lại Tây Ban Nha chưa rõ thời gian ngày về nước. 

Việc xuất hiện thông tin Hồ Hoài Anh không về Việt Nam cùng vợ con, cùng những đồn đoán trên mạng xã hội khiến trang cá nhân của Lưu Hương Giang bị "tấn công" dữ dội. Trước những câu hỏi chất vấn từ dân mạng, buộc giọng ca Đừng ngoảnh lại phải khóa bình luận trên trang Fanpage cách đây ít ngày.

Sáng ngày 4/7, bà xã Hồ Hoài Anh có động thái mới trên mạng xã hội - Ảnh 2
Sáng ngày 4/7, bà xã Hồ Hoài Anh có động thái mới trên mạng xã hội - Ảnh 3
Ngày 1/7, bà xã Hồ Hoài Anh khóa bình luận trên trang Fanpage. Ảnh: Chụp màn hình

 

Cho đến sáng nay (4/7), cộng đồng mạng tiếp tục phát hiện Lưu Hương Giang đã khóa bình luận bài viết mới nhất trên trang cá nhân. Đồng thời bà mẹ hai con vẫn giữ thái độ im lặng liên quan đến hành trình về nước, cũng như tin đồn liên quan đến chồng.

Sáng ngày 4/7, bà xã Hồ Hoài Anh có động thái mới trên mạng xã hội - Ảnh 4
Nữ ca sĩ tiếp tục "giới hạn người bình luận" trên trang cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình

 

Ngày 1/7 vừa qua, Học viên Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ra quyết định đình chỉ công tác nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Theo PGS.TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hồ Hoài Anh hiện đang là giảng viên Khoa Âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh vừa tổ chức thi tốt nghiệp kết thúc năm học cho các học viên của mình. Tuy nhiên, tới ngày 15/7, trường mới nghỉ hè và chuẩn bị công tác tuyển sinh cho năm học tới. 

Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chia sẻ với Zing, khi Hồ Hoài Anh trở về nước phải lập tức có mặt tại trường để trình diện và làm văn bản tường trình giải thích lý do ra nước ngoài không xin phép.

"Trong thời gian này, tất cả hoạt động, những gì liên quan đến hình ảnh, công việc của Hồ Hoài Anh sẽ bị trường đình chỉ. Chúng tôi đang chờ Hồ Hoài Anh về để có hướng xử lý tiếp theo", ông Lê Anh Tuấn trao đổi thêm trên Zing.

 

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Từ khóa:   Hồ Hoài Anh Lưu Hương Giang Hồng Đăng

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