Mẹ Hồ Hoài Anh đã liên lạc được với con trai: Khóc nức nở khi nói chuyện với mẹ và chưa thể về nước

Hậu trường 02/07/2022 10:20

Được biết, trong đi châu Âu lần này của Hồ Hoài Anh còn có vợ và con.

Tối ngày 1/7, Học viên Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - nơi Hồ Hoài Anh công tác đã tổ chức họp khẩn về chuyến đi nước ngoài của nam nhạc sĩ này. Trao đổi với Zing, PGS.TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - cho biết nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện đang là giảng viên khoa âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Học viện vừa tổ chức thi tốt nghiệp kết thúc năm học và vẫn chưa thực hiện xong công tác tuyển sinh, vì vậy tất cả cán bộ, giảng viên đều vẫn đang phải làm việc.

Việc Hồ Hoài Anh ra nước ngoài, theo ông Tuấn, là hoàn toàn không xin phép cơ quan chủ quản.

Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chia sẻ thêm khi Hồ Hoài Anh trở về nước phải lập tức có mặt tại trường để trình diện và làm văn bản tường trình giải thích lý do ra nước ngoài không xin phép.

"Chúng tôi sẽ xin ý kiến của Vụ tổ chức cán bộ cũng như lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có hướng xử lý cụ thể. Trên nguyên tắc, Hồ Hoài Anh phải chịu hình thức kỷ luật của nhà trường", ông Lê Anh Tuấn chia sẻ.

"Trong thời gian này, tất cả hoạt động, những gì liên quan đến hình ảnh, công việc của Hồ Hoài Anh sẽ bị trường đình chỉ. Chúng tôi đang chờ Hồ Hoài Anh về để có hướng xử lý tiếp theo", ông Lê Anh Tuấn trao đổi thêm.

Mẹ Hồ Hoài Anh đã liên lạc được với con trai: Khóc nức nở khi nói chuyện với mẹ và chưa thể về nước - Ảnh 1
Tối 1/7, Học viện Âm nhạc Quốc gia ra quyết định đình chỉ công tác đối với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Ảnh: Internet

 

Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đồng thời nói thêm, hiện nay phía nhà trường đang sát sao theo dõi những thông tin về diễn biến vụ việc đang điều tra tại Majorca, Tây Ban Nha mà cộng đồng mạng hoài nghi có liên quan đến Hồ Hoài Anh.

Trao đổi thêm với VietNamNet, ông Lê Anh Tuấn cho biết mẹ của Hồ Hoài Anh -  NSND Thanh Tâm - xác nhận con trai đi nước ngoài và đã liên lạc được với con trai, cho biết anh bật khóc khi nói chuyện với mẹ qua điện thoại. 

"Mẹ Hồ Hoài Anh rất buồn. Bà bảo đã liên lạc với Hồ Hoài Anh và cậu ấy khóc. Hồ Hoài Anh bảo cậu ấy đi cùng vợ và con gái nên không có chuyện gì cả. Hồ Hoài Anh đang rất buồn", PGS.TS Lê Anh Tuấn nói trên VietNamNet.

Mẹ Hồ Hoài Anh đã liên lạc được với con trai: Khóc nức nở khi nói chuyện với mẹ và chưa thể về nước - Ảnh 2
Hồ Hoài Anh trong chuyến châu Âu đi cùng vợ con và đồng nghiệp - diễn viên Hồng Đăng. Sau khi bị mất điện thoại và hộ chiếu, Hồ Hoài Anh đã điện về cho mẹ. Ảnh: FBNV

 

Trước đó, chị vợ của Hồ Hoài Anh - nhạc sĩ Lưu Thiên Hương - nói với truyền thông việc em rể bị mất điện thoại và sổ hộ chiếu. Tuy nhiên, sau khi nhờ sự trợ giúp của đại sứ quán, mọi chuyện đã ổn thỏa và có thể về nước trong đêm qua (1/7).

Những ngày cuối tháng 6 vừa qua, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Ý và Tây Ban Nha. Tại đây, hai nghệ sĩ nam của showbiz Việt đã liên tục cập nhật hình ảnh, họ cho biết rất thích thú với chuyến đi này. Ngày 21/6, Hồ Hoài Anh đăng hình ảnh đi chơi tại Veneto, Italy. Sau ngày 24/6, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh chưa đăng tải thêm bất cứ bài viết mới trên trang cá nhân.

NÓNG: Hồ Hoài Anh bị đình chỉ công việc ở Học viên Âm nhạc Quốc gia

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Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết lãnh đạo trường có cuộc họp khẩn vào tối 1/7 sau vụ việc của giảng viên Hồ Hoài Anh.

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