NÓNG: VTV thông báo khẩn trương thay thế hoặc cắt bỏ chương trình có Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh

Những chương trình có sự tham gia của cả hai bị thay thế hoặc cắt bỏ.

Sáng 1/7, theo nguồn tin của Dân Việt, Đài truyền hình Việt Nam đã đưa ra thông báo mới với nội dung: "Về việc diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện đang có scandal tại nước ngoài, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Đài, Ban Thư ký biên tập đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát chương trình sản xuất/giám sát sản xuất, thay thế hoặc cắt bỏ chương trình nếu xuất hiện hình ảnh 2 nhân vật này trên sóng/số ngay từ hôm nay, kể cả chương trình phát lại. Trân trọng cảm ơn!". VTV thông báo khẩn trương thay thế hoặc cắt bỏ chương trình có Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng. Ảnh: Internet Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh năm nay 42 tuổi, anh là một trong những nhạc sĩ đương đại tiêu biểu của Việt Nam. Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Hồ Hoài Anh thành danh khá sớm. Nam nhạc sĩ là chủ nhân của hàng loạt ca khúc ấn tượng như: Dẫu có lỗi lầm, Giọt sương và chiếc lá, Gánh hàng rau, Nàng thơ xứ Huế…

Hồ Hoài Anh cũng là giám đốc âm nhạc đứng sau sự thành công của nhiều cuộc thi âm nhạc lớn nhỏ trong nước, gần đây nhất là King of Rap. Ngoài ra, anh còn là giám khảo của nhiều sân chơi âm nhạc như Giọng hát Việt nhí, Sao mai điểm hẹn, Sing my song… Về đời tư, Hồ Hoài Anh kết hôn với ca sĩ Lưu Hương Giang và có hai con gái chung. Diễn viên Hồng Đăng 37 tuổi, là một trong những diễn viên truyền hình được yêu thích tại Việt Nam hiện nay. Anh được biết đến qua các bộ phim Cầu vồng tình yêu, Chỉ có thể là yêu, Tuổi thanh xuân, Zippo, mù tạt và em, Mátxcơva - Mùa thay lá, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Hướng dương ngược nắng… Với ngoại hình điển trai, diễn xuất ổn định, Hồng Đăng đang là gương mặt “phủ sóng” các bộ phim truyền hình khu vực phía Bắc.

Hồng Đăng và kết hôn năm 2008, trải qua thời gian yêu và cưới nhau đã 16 năm nhưng bà xã không hề ghen tuông và biết thông cảm cho công việc của chồng. Nhờ sự hỗ trợ của vợ, Hồng Đăng có thể thoải mái theo đuổi đam mê. Nam diễn viên 37 tuổi và nhạc sĩ 42 tuổi trong chuyến du lịch tại đảo Majorca (Tây Ban Nha). Ảnh: FBNV Những ngày cuối tháng 6 vừa qua, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh có chuyến công tác kết hợp nghĩ dưỡng tại Ý và Tây Ban Nha. Tại đây, cả hai đã liên tục cập nhật hình ảnh vui vẻ. Trong livestream gần nhất được phát ngày 24/6, Hồ Hoài Anh chia sẻ đang có mặt ở một sân golf tại đảo Majorca cùng với diễn viên Hồng Đăng. Nam nhạc sĩ nổi tiếng bày tỏ niềm vui sướng khi đã có trải nghiệm đánh golf tại một nơi phong cảnh vô cùng đẹp.

'Vẫn chưa thể liên lạc được với diễn viên Hồng Đăng' Đó là chia sẻ của NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - nơi diễn viên Hồng Đăng công tác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-vtv-thong-bao-khan-truong-thay-the-hoac-cat-bo-chuong-trinh-co-hong-dang-va-ho-hoai-anh-480074.html