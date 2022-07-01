'Vẫn chưa thể liên lạc được với diễn viên Hồng Đăng'

Nếu như Hồ Hoài Anh kín tiếng hơn trong việc chia sẻ hình ảnh thì diễn viên Thương ngày nắng về liên tục cập nhật những khoảnh khắc của bản thân trong chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng này.

Những ngày cuối tháng 6 vừa qua, diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có chuyến công tác kết hợp du lịch nghỉ dưỡng tại Ý và Tây Ban Nha. Diễn viên 37 tuổi và nhạc sĩ 42 tuổi đã cập nhật khá nhiều hình ảnh vui vẻ tại đây. Họ đã thăm thú nhiều nơi tại Ý như thủ phủ Chervo và đảo Majorca (Tây Ban Nha).

Trong livestream gần nhất được phát ngày 24/6, Hồ Hoài Anh chia sẻ đang có mặt ở một sân golf tại đảo Majorca cùng với diễn viên Hồng Đăng. Nam nhạc sĩ nổi tiếng bày tỏ niềm vui sướng khi đã có trải nghiệm đánh golf tại một nơi phong cảnh vô cùng đẹp.

Về phía nam diễn viên Hướng dương ngược nắng, anh thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh cá nhân. Trong livestream gần nhất trên trang cá nhân, Hồng Đăng nói rằng anh và Hồ Hoài Anh đã có trải nghiệm tham gia hai sân golf tại Ý và bây giờ là ở Tây Ban Nha.

"Sân golf siêu đẹp, có cả thỏ, cả chim và những hàng cây oliu. Dù ở đây đã 8 giờ tối mà vẫn nắng chang chang. Tôi được đi nhiều nơi như thế này và có thời gian trải nghiệm. Mình thấy đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Trên chuyến đi lần này, mình cũng đã quay lại rất nhiều cảnh đẹp. Khi nào về Việt Nam và có thời gian mình sẽ dựng lại video để chia sẻ với tất cả mọi người", diễn viên 37 tuổi nói trong livestream.

Diễn viên 37 tuổi và nhạc sĩ 42 tuổi có những giờ phút thư giãn trong chuyến đi Châu Âu vừa qua. Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, Hồng Đăng đã gặp một sự cố trong chuyến công tác lần này. Anh đã bị mất điện thoại và phải dùng nick mới để liên lạc về nhà cho vợ yên tâm. Bà xã Hồng Đăng chia sẻ câu chuyện 'dở khóc dở cười' của chồng ở trời Tây: "Cứ tưởng em đang chat với người lạ. Chồng em chắc lại mất điện thoại... lần thứ N... Chuyến nào đi cũng có vấn đề. Thui may bố tướng nhà em sắp về rồi".

Cách đây ít phút, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - nơi diễn viên Hồng Đăng công tác chia sẻ với Vietnamnet, hiện tại phía Nhà hát cũng không liên lạc được với nam diễn viên này.

"Hồng Đăng có xin phép tôi đi nước ngoài nhưng lúc đó tôi không có ở nhà nên không ký giấy xác nhận. Tôi có nhận được thông tin là Hồng Đăng mất điện thoại, chưa biết tình hình như nào", NSND Trung Hiếu chia sẻ.

Diễn viên Hồng Đăng. Ảnh: Internet

Diễn viên Hồng Đăng 37 tuổi, là một trong những diễn viên truyền hình được yêu thích tại Việt Nam hiện nay. Anh được biết đến qua các bộ phim Cầu vồng tình yêu, Chỉ có thể là yêu, Tuổi thanh xuân, Zippo, mù tạt và em, Mátxcơva - Mùa thay lá, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Hướng dương ngược nắng… Với ngoại hình điển trai, diễn xuất ổn định, Hồng Đăng đang là gương mặt “phủ sóng” các bộ phim truyền hình khu vực phía Bắc.

Hồng Đăng và kết hôn năm 2008, trải qua thời gian yêu và cưới nhau đã 16 năm nhưng bà xã không hề ghen tuông và biết thông cảm cho công việc của chồng. Nhờ sự hỗ trợ của vợ, Hồng Đăng có thể thoải mái theo đuổi đam mê.