Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng cùng đi du lịch tại đảo Majorca, Tây Ban Nha

Hậu trường 01/07/2022 12:33

Tại đây, cả hai đã có nhiều khoảnh khắc vui vẻ và cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân.

Cuối tháng 6 vừa qua, Hồ Hoài AnhHồng Đăng đã chuyến công tác kết hợp du lịch tại Ý và Tây Ban Nha. Cả hai đều có thời gian thư giãn, vui chơi bên trời tây sau những buổi làm việc, và không quên chia sẻ trên facebook hoạt động của mình các hoạt động cùng nhau như chơi golf, khám phá các cảnh đẹp, món ăn ngon ở nước ngoài.

Trong trạng thái mới nhất vào ngày 24/6, Hồng Đăng viết: "Majorca... 8h tối mà vẫn nắng vỡ mặt ra… Cơ mà nó đẹp và mát điên lên ý. Hành trình cùng Chervo lần này nó quá ý nghĩa với tôi… Love". Nam diễn viên 37 tuổi cũng liên tục cập nhật hình ảnh trong chuyến đi du lịch lần này.

Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng cùng đi du lịch tại đảo Majorca, Tây Ban Nha - Ảnh 1
Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng cùng đi du lịch tại đảo Majorca, Tây Ban Nha - Ảnh 2
Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh trong chuyến du lịch tại Tây Ban Nha. Ảnh: FBNV

 

Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng cùng đi du lịch tại đảo Majorca, Tây Ban Nha - Ảnh 3
Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng cùng đi du lịch tại đảo Majorca, Tây Ban Nha - Ảnh 4
Những ngày qua, diễn viên Hồng Đăng thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong chuyến đi Châu Âu. Ảnh: FBNV

 

Về phía Hồ Hoài Anh, anh tỏ ra kín tiếng hơn khi chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội. Trong livestream gần nhất được phát ngày 24/6, Hồ Hoài Anh chia sẻ đang có mặt ở một sân golf tại đảo Majorca cùng với diễn viên Hồng Đăng. Nam nhạc sĩ nổi tiếng bày tỏ niềm vui sướng khi đã có trải nghiệm đánh golf tại một nơi phong cảnh vô cùng đẹp.

Tuy nhiên, Hồng Đăng đã hơi không gặp may một chút khi bị mất điện thoại và phải dùng nick mới để liên lạc về nhà cho vợ yên tâm. 

Câu chuyện này được vợ Hồng Đăng chia sẻ: "Cứ tưởng em đang chat với người lạ. Chồng em chắc lại mất điện thoại... lần thứ N... Chuyến nào đi cũng có vấn đề. Thui may bố tướng nhà em sắp về rồi hi hi".

Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng cùng đi du lịch tại đảo Majorca, Tây Ban Nha - Ảnh 5
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Ảnh: Internet

 

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh năm nay 42 tuổi, là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng của nền âm nhạc Việt Nam. Anh là nghệ sĩ ưu tú, từng giành nhiều giải thưởng cao về âm nhạc. Tên tuổi Hồ Hoài Anh gắn liền với nhiều ca khúc như Giọt sương và chiếc lá, Dẫu có lỗi lầm,… Được biết, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã có học vị thạc sĩ âm nhạc. Hiện anh vẫn đang tiếp tục hoạt động sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Về đời tư, Hồ Hoài Anh kết hôn với ca sĩ Lưu Hương Giang và có hai con gái chung.

Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng cùng đi du lịch tại đảo Majorca, Tây Ban Nha - Ảnh 6
Diễn viên Hồng Đăng. Ảnh: Internet

Diễn viên Hồng Đăng 37 tuổi, là một trong những diễn viên truyền hình được yêu thích tại Việt Nam hiện nay. Anh được biết đến qua các bộ phim Cầu vồng tình yêu, Chỉ có thể là yêu, Tuổi thanh xuân, Zippo, mù tạt và em, Mátxcơva - Mùa thay lá, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Hướng dương ngược nắng… Với ngoại hình điển trai, diễn xuất ổn định, Hồng Đăng đang là gương mặt “phủ sóng” các bộ phim truyền hình khu vực phía Bắc. 

Hồng Đăng và kết hôn năm 2008, trải qua thời gian yêu và cưới nhau đã 16 năm nhưng bà xã không hề ghen tuông và biết thông cảm cho công việc của chồng.  Nhờ sự hỗ trợ của vợ, Hồng Đăng có thể thoải mái theo đuổi đam mê.

 

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