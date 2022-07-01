Từ một bé gái sinh non 1,9 kg, nay 'mợ chảnh' nhà Khánh Thi - Phan Hiển đã trổ nét xinh như công chúa, vẻ ngoài yêu kiều làm 'tan chảy' trái tim dân mạng

Hậu trường 01/07/2022 10:22

Bé Anna Vương Diễm - con gái của Khánh Thi - Phan Hiển càng lớn càng xinh xắn khiến dân tình xuýt xoa.

Từng là một đứa trẻ sinh non, thiếu tháng chỉ vỏn vẹn 1,9 kg, cô con gái Anna Vương Diễm nhà Khánh Thi - Phan Hiển nhận nhiều sự quan tâm từ khán giả. Năm 2018, cô bé chào đời nhưng vì sức khỏe quá yếu, nhóc tỳ phải nằm trong lồng kính bệnh viện gần 1 tháng trời để theo dõi sức khỏe, cặp cha mẹ học cách lớn khôn cùng con, học cách kiên nhẫn và vượt khó. 

Đã 4 năm kể từ ngày ấy, cô bé sinh non Anna Vương Diễm giờ đã lớn bổng và có những thay đổi đáng kể về ngoại hình. Trong những bức ảnh và video được bố mẹ chia sẻ, cô bé khiến nhiều người xuýt xoa vì càng lớn càng xinh xắn, bộc lộ vẻ ngoài tiểu thư đài cát nhí nhảnh. 

Từ một bé gái sinh non 1,9 kg, nay 'mợ chảnh' nhà Khánh Thi - Phan Hiển đã trổ nét xinh như công chúa, vẻ ngoài yêu kiều làm 'tan chảy' trái tim dân mạng - Ảnh 1
Anna Vương Diễm vừa đón sinh nhật tuổi lên 4. Ảnh: FB Khanh Thi - Phan Hien

 

Mới đây, Khánh Thi vừa gây chú ý khi đăng tải loạt khoảnh khắc cực yêu của công chúa nhỏ. Đặc biệt, được mẹ trang điểm nhẹ nhàng, Anna trông vô cùng xinh xắn và dễ thương. Bên cạnh đó, nhan sắc ngày càng long lanh và yêu kiều của ái nữ nhà này cũng khiến cư dân mạng xuýt xoa liên tục. Dễ thấy, càng lớn bé Anna càng ra dáng hot girl tương lai với gương mặt xinh đẹp, nét nào ra nét đấy, khiến "bà mẹ 2 con" Khánh Thi cũng phải nhường spotlight cho "thế lực nhí" nhà mình. 

Từ một bé gái sinh non 1,9 kg, nay 'mợ chảnh' nhà Khánh Thi - Phan Hiển đã trổ nét xinh như công chúa, vẻ ngoài yêu kiều làm 'tan chảy' trái tim dân mạng - Ảnh 2
Từ một bé gái sinh non 1,9 kg, nay 'mợ chảnh' nhà Khánh Thi - Phan Hiển đã trổ nét xinh như công chúa, vẻ ngoài yêu kiều làm 'tan chảy' trái tim dân mạng - Ảnh 3
Khánh Thi khoe con gái càng lớn càng xinh, nhan sắc yêu kiều "đốn tim" dân cư mạng. Ảnh: FB Khanh Thi - Phan Hien

 

Từ một bé gái sinh non, ít nói, ít cười, sau thời gian, con gái Khánh Thi - Phan Hiển đã ngày càng năng động, trở thành một cô nhóc lém lỉnh, nghịch ngợm. Anna được xem là "mợ chảnh" khó tính trong nhà, hay giận dỗi và khóc nhè. Cô bé rất thích chơi với anh hai Kubi nhưng hai anh cũng thường xuyên cãi nhau. Mặc dù vậy, nhưng khi thấy anh trai bị bố mẹ phạt thì cô công chúa nhỏ lại khóc toáng lên khiến Khánh Thi - Phan Hiển cũng phải thay đổi hình phạt để hai anh em có sự yêu thương, chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Từ một bé gái sinh non 1,9 kg, nay 'mợ chảnh' nhà Khánh Thi - Phan Hiển đã trổ nét xinh như công chúa, vẻ ngoài yêu kiều làm 'tan chảy' trái tim dân mạng - Ảnh 4
Từ một bé gái sinh non 1,9 kg, nay 'mợ chảnh' nhà Khánh Thi - Phan Hiển đã trổ nét xinh như công chúa, vẻ ngoài yêu kiều làm 'tan chảy' trái tim dân mạng - Ảnh 5
Anna được ví như một nàng công chúa bởi ngoại hình và tính cách. Cô bé dễ "mít ướt" nhưng lại rất tình cảm. Ảnh: FB Khanh Thi - Phan Hien

 

Bố mẹ từng tiết lộ Anna Vương Diễm thích nghe nhạc, mê nhóm nhạc Blackpink và thích những bài hát tiếng Anh. Từ bé, Anna đã rất thích tiếng Anh và có năng khiếu ngôn ngữ, hiện tại cô nói chuyện bằng tiếng Anh khá lưu loát.

 

Từ một bé gái sinh non 1,9 kg, nay 'mợ chảnh' nhà Khánh Thi - Phan Hiển đã trổ nét xinh như công chúa, vẻ ngoài yêu kiều làm 'tan chảy' trái tim dân mạng - Ảnh 6
Từ một bé gái sinh non 1,9 kg, nay 'mợ chảnh' nhà Khánh Thi - Phan Hiển đã trổ nét xinh như công chúa, vẻ ngoài yêu kiều làm 'tan chảy' trái tim dân mạng - Ảnh 7
Từ một bé gái sinh non 1,9 kg, nay 'mợ chảnh' nhà Khánh Thi - Phan Hiển đã trổ nét xinh như công chúa, vẻ ngoài yêu kiều làm 'tan chảy' trái tim dân mạng - Ảnh 8
Từ một bé gái sinh non 1,9 kg, nay 'mợ chảnh' nhà Khánh Thi - Phan Hiển đã trổ nét xinh như công chúa, vẻ ngoài yêu kiều làm 'tan chảy' trái tim dân mạng - Ảnh 9
Theo dõi quá trình khôn lớn của ái nữ nhà Khánh Thi - Phan Hiển, nhiều người càng yêu mến cô bé này hơn. Ảnh: FB Khanh Thi - Phan Hien

 

Khánh Thi - Phan Hiển là cặp đôi được đông đảo khán giả ngưỡng mộ. Cặp đôi vốn là cô - trò, cách nhau 11 tuổi. Khi mới công khai mối quan hệ, cả hai từng bị nhiều người chỉ trích nhưng tình yêu đã giúp họ vượt qua rất nhiều sóng gió, chông gai của định kiến xã hội để vun vén tổ ấm. Năm 2015, Khánh Thi mang thai con trai đầu lòng cùng Phan Hiển và 3 năm sau đó, họ tiếp tục đón thêm công chúa nhỏ trong gia đình. 

Sau 13 năm gắn bó với 2 trái ngọt "đủ nếp, đủ tẻ", Khánh Thi - Phan Hiển cho biết sẽ tổ chức đám cưới, dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay.

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Từ khóa:   Khánh Thi Phan Hiển con gái Khánh Thi

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