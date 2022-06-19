Bị gọi là 'phi công trẻ, hám tiền' Khánh Thi, Phan Hiển lập tức có màn 'trả đũa' sâu cay với kẻ 'kém duyên'!

Mới đây, trên mạng xã hội Tiktok, đôi vợ chồng kiện tướng dancesport đình đám bất ngờ nhận được một số bình luận “kém duyên” từ cư dân mạng, cho rằng Phan Hiển cưới Khánh Thi vì tiền. Bình luận này đã được Phan Hiển nhanh tay lẹ mắt chụp lại màn hình và thẳng thừng đăng tải lên trang Facebook cá nhân kèm theo dòng đáp trả đầy hài hước: "Đọc cái comment (bình luận) cười xỉu. Vì tiền hả?".

Trải qua nhiều rào cản về tuổi tác và định kiến xã hội, sau hơn 10 năm về chung một nhà, Khánh Thi và Phan Hiển hiện có một tổ ấm viên mãn cùng 2 nhóc tỳ "đủ nếp đủ tẻ". Được biết, cặp đôi còn đang ráo riết chuẩn bị cho một lễ cưới chính thức sắp được diễn ra.

Phan Hiển nhanh tay chụp lại bình luận kém duyên của cư dân mạng rồi đăng tải lại trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, gia thế của ông xã Khánh Thi vốn “không phải dạng vừa”. Theo một số nguồn tin của Đời sống và Pháp luật, Phan Hiển sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh bất động sản. Ông bà ngoại của anh là những doanh nhân có tiếng tại TP.HCM.

Sau 10 năm gắn bó, cặp đôi có chung 2 nhóc tì 'đủ nếp đủ tẻ' - Ảnh: Internet

Gia đình Phan Hiển cũng sở hữu hàng loạt cao ốc, biệt thự giá trị nằm trong trung tâm thành phố. Là một thiếu gia giàu có chính hiệu, tuy nhiên, Phan Hiển lại sống khá kín tiếng, không thích khoe khoang. Trước đây, khi kể về lý do “xiêu đổ” anh chàng kém mình tới 11 tuổi, Khánh Thi từng tiết lộ: “Tôi thương Phan Hiển ở chỗ anh ấy luôn để ý đến tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mỗi lần cùng tôi đi chơi với bạn, hầu như lúc nào anh cũng giành xách hết mọi thứ. Không chỉ ga lăng với tôi, Phan Hiển còn xách phụ đồ đạc cho cả bạn bè của tôi nữa. Nhìn dáng anh ấy nhỏ xíu mà lúc nào cũng le te chạy trước, tay xách nách mang thay bạn gái thật đáng yêu kinh khủng”.