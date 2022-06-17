Vợ chồng Khánh Thi 'đại náo' sân bay với điệu nhảy 'cực chất', nhan sắc tuổi 40 của nữ kiện tướng khiến dân tình xuýt xoa?

Mới đây, trên trang cá nhân, kiện tướng dancesport Khánh Thi đã đăng tải đoạn clip nhảy nhót cùng ông xã Phan HIển tại sân bay khiến dân tình chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thí đã đăng tải đoạn clip nhảy nhót cùng ông xã Phan Hiển tại sân bay khiến dân tình không khỏi xôn xao. Theo đó, trong hành trình bay của mình, vợ chồng Khánh Thi đã transit tại sân bay Dubai. Tại đây, cả hai đã có dịp khoe vũ đạo đầy nhí nhố khi đang đi trên thang cuốn.

Vợ chồng Khánh Thi 'náo loạn' sân bay - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, Khánh Thi cũng đã tiết lộ việc "anh xã" Phan Hiển quên bài khi có những động tác anh quên béng, phải nhìn sang vợ. Sau đó Phan Hiển đã nhanh chóng nhớ lại bài và nhảy cùng Khánh Thi.

'Anh xã' Phan Hiển quên bài - Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn clip ngay sau khi được chia sẻ đã nhận về đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời khen vì sự đáng yêu của hai vợ chồng, nhan sắc khi không trang điểm của Khánh Thi cũng làm khán giả ngưỡng mộ. Có thể thấy, dù đã bước sang tuổi 40 nhưng cả gương mặt, vóc dáng và thần thái của bà xã Phan Hiển vẫn không hề thua kém thời son rỗi là bao.

Gia đình Khánh Thi - Ảnh: Internet

Khánh Thi và Phan Hiển được biết đến là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt dù kém nhau tận 12 tuổi. Trước khi chính thức về chung 1 nhà, cả hai vốn là mối quan hệ cô trò. Sau một thời gian tiếp xúc, cặp đôi dần dần cảm mến lẫn nhau. Vượt qua mọi định kiến và khó khăn, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn nắm chặt tay nhau cho đến ngày hôm nay. Hiện tại, cặp đôi đang có một gia đình hạnh phúc cùng 2 nhóc tỳ kháu khỉnh.

Trước thềm ngày cưới, Khánh Thi mãn nguyện vì cuối cùng cũng có danh phận chính thức sau 13 năm bên nhau Sau chiến thắng tại SEA Games 31, Khánh Thi và Phan Hiển ăn mừng chiến tích bằng một đám cưới "cổ tích" đánh dấu cột mốc 13 năm gắn bó.

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