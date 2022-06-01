Tiết lộ lý do Phan Hiển giờ mới 'hỏi cưới' Khánh Thi sau 13 năm 'gắn bó keo sơn'

Hậu trường 01/06/2022 20:46

Sau 13 năm gắn bó bên nhau, Khánh Thi và Phan Hiển gây bất ngờ khi hé lộ sẽ tổ chức lễ cưới.

Vào chiều ngày 1/6, chia sẻ với VnExpressPhan Hiển hé lộ lý do quyết định làm đám cưới với Khánh Thi. Anh cho biết trước kia anh nghĩ chỉ cần cả hai sống hạnh phúc, hòa hợp là đủ, còn đám cưới chỉ mang tính hình thức.

Tuy nhiên, sau thời gian dài bên nhau và đi dự tiệc cưới của nhiều bạn bè, đồng nghiệp, anh nhận ra bà xã cũng mong muốn được một lần mặc váy cưới, bước vào lễ đường. Phan Hiển chia sẻ: "Đám cưới là cách tôi đền bù cho cô ấy khi hy sinh mọi thứ vì gia đình, để Khánh Thi có được danh phận như bao phụ nữ khác".

Tiết lộ lý do Phan Hiển giờ mới 'hỏi cưới' Khánh Thi sau 13 năm 'gắn bó keo sơn' - Ảnh 1
Hôn lễ của cặp đôi dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2022 - Ảnh: FBNV

Phan Hiển tiếp tục giãi bày: "Thật ra, chúng tôi dự định bí mật tổ chức hôn lễ cách đây 2 năm, chỉ có người thân và vài người bạn. Tuy nhiên, vài vấn đề xảy ra không như ý muốn nên tiệc bị hoãn. Thời điểm này tôi thấy công việc, mọi thứ ổn định và làm lễ cưới như một sự kiện báo tin vui đến những người thân yêu".

Bên cạnh đó, kiện tướng dancesport cho biết anh đã sắp xếp tất cả lịch trình cho việc thử váy cưới, lên kịch bản chương trình, chọn ngày và lên danh sách 500 khách mời. Ông xã Khánh Thi cũng tiết lộ rằng hôn lễ dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2022.

Tiết lộ lý do Phan Hiển giờ mới 'hỏi cưới' Khánh Thi sau 13 năm 'gắn bó keo sơn' - Ảnh 2
Phan Hiển gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc Khánh Thi diện váy cưới lộng lẫy - Ảnh: FBNV

Trước đó, Phan Hiển gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc Khánh Thi diện váy cưới lộng lẫy trên trang cá nhân. Trong bức ảnh được hé lộ, nữ kiện tướng chọn chiếc váy xòe được đính kết tỉ mỉ, khoe vóc dáng gợi cảm. Cô khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp.

Khánh Thi và Phan Hiển được xem là cặp đôi vàng của làng khiêu vũ thể thao Việt Nam. Từ mối quan hệ cô trò, họ bén duyên tình ái, tới nay đã gắn bó được 13 năm.

'Nhá hàng' ảnh Khánh Thi diện váy trắng, Phan Hiển úp mở về 'đám cưới bí mật' khiến dân tình xôn xao

'Nhá hàng' ảnh Khánh Thi diện váy trắng, Phan Hiển úp mở về 'đám cưới bí mật' khiến dân tình xôn xao

Mới đây, trên trang cá nhân của Phan Hiển vừa hé lộ loạt ảnh bà xã Khánh Thi trong trang phục màu trắng tinh khôi khiến dân tình không khỏi bàn tán xôn xao.

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