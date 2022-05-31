'Nhá hàng' ảnh Khánh Thi diện váy trắng, Phan Hiển úp mở về 'đám cưới bí mật' khiến dân tình xôn xao

Hậu trường 31/05/2022 11:20

Mới đây, trên trang cá nhân của Phan Hiển vừa hé lộ loạt ảnh bà xã Khánh Thi trong trang phục màu trắng tinh khôi khiến dân tình không khỏi bàn tán xôn xao.

Mới đây, trên trang cá nhân của vận động viên dancesport Phan Hiển vừa hé lộ loạt ảnh trong trang phục màu trắng tinh khôi của bà xã Khánh Thi. Nhìn vào hình ảnh, cư dân mạng không khỏi liên tưởng đến một buổi chụp hình cưới gia đình.

Cụ thể, Phan Hiển đăng ảnh kèm cùng dòng trạng thái: "Ngày em vui lòng anh bao xuyến xao đêm từng đêm... Mong được ôm em bình yên giây phút này". Điều này đã làm dấy lên nghi vấn cả hai đang tổ chức một hôn lễ bí mật. 

'Nhá hàng' ảnh Khánh Thi diện váy trắng, Phan Hiển úp mở về 'đám cưới bí mật' khiến dân tình xôn xao - Ảnh 1'Nhá hàng' ảnh Khánh Thi diện váy trắng, Phan Hiển úp mở về 'đám cưới bí mật' khiến dân tình xôn xao - Ảnh 2
Phan Hiển khiến dân tình đứng ngồi không yên khi nhá hàng bức ảnh của bà xã trong trang phục cô dâu - Ảnh: FBNV

Trong hình, bối cảnh được trang trí tinh tế, sang trọng, hiện lên một bầu không khí đầm ấm, vui vẻ. Khánh Thi diện một chiếc đầm váy cưới đẹp rạng ngời và đầy kiêu sa như một nữ thần. Cặp đôi liên tục tươi cười rạng rỡ và chăm chú lựa chọn xem xét những mẫu đầm cưới để tìm ra mẫu ưng ý nhất. Chính vì vậy, dân tình đứng ngồi không yên và càng chờ đợi hôn lễ của cặp đôi hot nhất nhì showbiz này. 

'Nhá hàng' ảnh Khánh Thi diện váy trắng, Phan Hiển úp mở về 'đám cưới bí mật' khiến dân tình xôn xao - Ảnh 3'Nhá hàng' ảnh Khánh Thi diện váy trắng, Phan Hiển úp mở về 'đám cưới bí mật' khiến dân tình xôn xao - Ảnh 4'Nhá hàng' ảnh Khánh Thi diện váy trắng, Phan Hiển úp mở về 'đám cưới bí mật' khiến dân tình xôn xao - Ảnh 5
Cặp đôi dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm 2022 - Ảnh: FBNV

Trước đó, chia sẻ với truyền thông, Phan Hiển đã thông báo kế hoạch sẽ tổ chức đám cưới với bà xã vào dịp cuối năm. Anh tâm sự rằng, đó là điều anh muốn làm sau sự hy sinh lớn lao của bà xã để anh có sự nghiệp thăng hoa như hiện tại.

Song, ông xã Khánh Thi vẫn chưa chọn được lịch cưới chính xác bởi từ giờ đến cuối năm anh còn 3 mục tiêu quan trọng, đó là trong tháng 6 sẽ tập trung thi đấu Dance Sport tại Tây Ban Nha dành cho các nhà vô địch cấp quốc gia, tháng 7 là iải ở Italy và tháng 11 là giải Vô địch thế giới tại Italy.

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Từ khóa:   Khánh Thi Phan Hiển sao Việt

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