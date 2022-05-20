Xuất sắc mang huy chương về cho Tổ Quốc, Khánh Thi chia sẻ: 'Nếu không có những ngày đó nuốt nước mắt vào trong thì không có được thành công như ngày hôm vừa rồi'

Mới đây cặp đôi Phan Hiển, Khánh Thi đã có đôi lời chia sẻ trong chuyến thi đấu SEA Games 31, tại đây cô nàng đã tiết lộ đằng sau ánh hào quang trên sân thi đấu là cả một quá trình gian khổ ''nuốt nước mắt'' mới có được như ngày hôm nay.
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Trở về Việt Nam sau khi có được thành công mãn nhãn tại đất khách trong chuyến du đấu SEA Games 31 vừa qua, cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển đã có mặt tại buổi họp báo ngay sau đó với tràng vỗ tay không ngớt từ phía người hâm mộ nước nhà. Được biết tại Ý, vận động viên Phan Hiển và Đặng Thu Hương đã lập kỷ lục mới cho đoàn thể thao Việt Nam khi đạt huy chương vàng cho cả ba hạng mục nội dung khác nhau mà cả hai tham gia, thành tích quá đỗi xuất sắc khiến ai cũng phải nể phục.
Tuy nhiên, để có được thành công như ở thời điểm hiện tại Khánh Thi cho biết cả Phan Hiển và Thu Hương đã phải trải qua những ngày tháng luyện tập cực nhọc và tưởng chừng như đã bỏ cuộc giữa chừng vì quá mệt mỏi. Cụ thể để chuẩn bị cho một kỳ thi thật thành công, bộ ba đã tới Ý để bắt đầu hành trình tập huấn khắc nghiệt. Phan Hiển cho biết anh thực hiện theo giáo án trong vòng 2 tháng nhưng lại bằng khối lượng luyện tập của 2 năm. Vì thế, không thể nào tránh khỏi việc bị chấn thương trong quá trình luyện tập gian khổ. Nhưng Phan Hiển cho rằng người chuyên nghiệp phải biết chấp nhận vết thương và luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng.
Không chỉ vậy việc thiếu thốn là điều không thể tránh khỏi bởi tại Ý mọi thứ đều rất khó khăn khi không có mạng, siêu thị lẫn rạp chiếu phim,...Dẫu vậy cả 3 luôn nhìn vào mặt tích cực để vượt qua và cho rằng việc không bị ảnh hưởng những thứ khác đôi khi lại giúp cho vận động viên cực kỳ tập trung trong việc luyện tập mà không hề bị sao nhãng bởi những điều xung quanh.
“Nếu không có những ngày đó nuốt nước mắt vào trong thì không có được thành công như ngày hôm vừa rồi”. Câu nói khiến nhiều người cảm thấy xúc động của bà xã Phan Hiển.
Tại buổi họp báo chứng kiến cảnh khó khăn của những vận động viên để có thể mang vinh quang về cho Tổ Quốc, nhiều fan hâm mộ không khỏi phần cảm động trước những lời chia sẻ chân thành từ phía các vận động viên. Đồng thời cũng hy vọng cả 3 sẽ luôn duy trì được điều đó trong những giải đấu lớn sắp tới.