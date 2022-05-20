Xuất sắc mang huy chương về cho Tổ Quốc, Khánh Thi chia sẻ: 'Nếu không có những ngày đó nuốt nước mắt vào trong thì không có được thành công như ngày hôm vừa rồi'

Trở về Việt Nam sau khi có được thành công mãn nhãn tại đất khách trong chuyến du đấu SEA Games 31 vừa qua, cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển đã có mặt tại buổi họp báo ngay sau đó với tràng vỗ tay không ngớt từ phía người hâm mộ nước nhà. Được biết tại Ý, vận động viên Phan Hiển và Đặng Thu Hương đã lập kỷ lục mới cho đoàn thể thao Việt Nam khi đạt huy chương vàng cho cả ba hạng mục nội dung khác nhau mà cả hai tham gia, thành tích quá đỗi xuất sắc khiến ai cũng phải nể phục.

Phan Hiển và Thu Hương xuất sắc mang vinh quang về cho Việt Nam - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, để có được thành công như ở thời điểm hiện tại Khánh Thi cho biết cả Phan Hiển và Thu Hương đã phải trải qua những ngày tháng luyện tập cực nhọc và tưởng chừng như đã bỏ cuộc giữa chừng vì quá mệt mỏi. Cụ thể để chuẩn bị cho một kỳ thi thật thành công, bộ ba đã tới Ý để bắt đầu hành trình tập huấn khắc nghiệt. Phan Hiển cho biết anh thực hiện theo giáo án trong vòng 2 tháng nhưng lại bằng khối lượng luyện tập của 2 năm. Vì thế, không thể nào tránh khỏi việc bị chấn thương trong quá trình luyện tập gian khổ. Nhưng Phan Hiển cho rằng người chuyên nghiệp phải biết chấp nhận vết thương và luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng.