Khánh Thi xúc động trong vòng tay chồng và tình cũ 11 năm, chỉ một câu nói đã để lộ mối quan hệ hiện tại của cả ba

Hậu trường 19/05/2022 17:21

Mới đây, trên trang cá nhân, kiện tướng dancesport Khánh Thi đã đăng tải hình ảnh xúc động trong vòng tay Phan Hiển và tình cũ Chí Anh khiến dân tình dậy sóng.

Mới đây, trên trang cá nhân, kiện tướng dancesport Khánh Thi đã đăng tải hình ảnh xúc động trong vòng tay Phan Hiển và tình cũ Chí Anh. Qua đó, cô giãi bày: "Cái ôm tình thầy trò, tình bạn, tình đồng đội của Chí Anh và vợ chồng tôi sau chiến thắng tại SEA Games 31. Chỉ cần vậy bạn cũng sẽ hiểu bao thăng trầm chúng tôi đã cùng nhau vượt qua".

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Bài viết của Khánh Thi - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết sau khi chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng và các đồng nghiệp. Nhiều người để lại bình luận khen ngợi, ngưỡng mộ cho các ứng xử văn minh và tình cảm chân thành của cả ba người.

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Bình luận dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

 

Được biết, Chí Anh và Khánh Thi từng có thời gian bên nhau mặn nồng. Thậm chí có thời điểm cả hai còn tự bỏ tiền túi cùng nhau sang Pháp học, khi trở về giành nhiều giải thưởng lớn tại các cuộc thi quốc tế. Tuy nhiên, sau 11 năm hẹn hò, cặp đôi đã quyết định "đường ai nấy đi" trong sự tiếc nuối của nhiều người.

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 Chí Anh và Khánh Thi từng có thời gian bên nhau mặn nồng - Ảnh : Internet

Hiện tại, cả Khánh Thi và Chí Anh đều đã tìm được hạnh phúc mới. Cả hai giữa mối quan hệ bạn bè thân thiết và luôn hỗ trợ nhau trong công việc. Về phía mình, Phan Hiển cũng rất thoải mái, vui vẻ khi hợp tác công việc với tình cũ của vợ.

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Đến nay, cả hai đều đã có hạnh phúc riêng - Ảnh: Internet

Theo Tiền Phong, tại kỳ SEA Games 31, Khánh Thi giữ vai trò HLV trưởng của đội tuyển dancesport Việt Nam bên cạnh kiện tướng Chí Anh. Cặp thi nhảy Phan Hiển - Thu Hương đã lập hat-trick khi giành 3 HCV tại 3 nội dung: Paso doble, Jive và 5 điệu la tinh.

Chính vì thế, trên trang cá nhân, Phan Hiển cũng chia sẻ hình ảnh vợ và Chí Anh cùng với lời cảm ơn sâu sắc. 

"Xin chân thành cảm ơn 2 người vô cùng đặc biệt đối vs Hiển. Không có 2 người này thì nền khiêu vũ thể thao không dc như ngày hôm nay. Không có 2 người này cũng sẽ ko có Phan Hiển cũng như những tấm HCV cho Việt Nam

Vô cùng biết ơn" - Bài viết của Phan Hiển.

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Từ khóa:   Chí Anh - Khánh Thi Khánh Thi - Phan Hiển tình cũ 11 năm

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