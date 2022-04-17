Khánh Thi - Phan Hiển bị dân tình chất vấn vi phạm luật giao thông

Hậu trường 17/04/2022 16:33

Hình ảnh không đội mũ bảo hiểm của Khánh Thi - Phan Hiển bị dân mạng phản ứng, phê bình.

Mới đây, trên Fanpage Phan Hiển đã đăng tải loạt ảnh anh cùng với bà xã Khánh Thi đi xe máy khám phá cung đường đèo ở Lâm Đồng. Nam kiện tướng dancesport còn kèm dòng chia sẻ hài hước: "Nếu không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo".

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Bài viết trên Fanpage Phan Hiển. - Ảnh chụp màn hình

 

Khánh Thi - Phan Hiển bị dân tình chất vấn vi phạm luật giao thông - Ảnh 2

Khánh Thi - Phan Hiển bị dân tình chất vấn vi phạm luật giao thông - Ảnh 3

Khánh Thi - Phan Hiển bị dân tình chất vấn vi phạm luật giao thông - Ảnh 4

Khánh Thi - Phan Hiển bị dân tình chất vấn vi phạm luật giao thông - Ảnh 5

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Hình ảnh lãng mạn được Phan Hiển chia sẻ. - Ảnh: Fanpage nhân vật
 

Những bức ảnh tình tứ của cặp vợ chồng này đã nhận được sự quan tâm thu hút từ cư dân mạng. Bên cạnh sự thích thú, một số cư dân mạng để lại bình luận góp ý, nhắc nhở Phan Hiển - Khánh Thi đã vi phạm luật giao thông, vì không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy.

Thế nhưng, một số ý kiến khác cho rằng có thể cặp vợ chồng đình đám chỉ đang "diễn" để chụp ảnh, chứ không hề cố ý, không phải không muốn đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên cả một đoạn đường dài.

Khánh Thi - Phan Hiển bị dân tình chất vấn vi phạm luật giao thông - Ảnh 7
Dân mạng nhắc nhở khi Phan Hiển - Khánh Thi không đội mũ bảo hiểm. - Ảnh chụp màn hình

Được biết, Phan Hiển sinh năm 1993, còn Khánh Thi sinh năm 1982. Dù cách nhau nhiều tuổi như vậy nhưng cậu học trò lại luôn bị thu hút bởi sự cá tính, thú vị ở cô giáo mình.

Anh chàng cũng từng tiết lộ yêu thầm Khánh Thi từ năm 17 tuổi. "Cứ khi nào cô ấy nhảy là tôi lại nhìn như bị hút theo. Có lúc tôi cứ thừ người ra ngắm cô ấy. Lúc đó, tôi thích cô ấy trước chứ cô ấy đâu thích tôi", kiện tướng dancesport nói.

Khánh Thi - Phan Hiển bị dân tình chất vấn vi phạm luật giao thông - Ảnh 8

Việc chuyển từ mối quan hệ cô trò sang người yêu, cả Phan Hiển - Khánh Thi đều phải đối diện với nhiều thử thách, khó khăn cũng như lời đàm tiếu từ dư luận. Cho đến nay cặp đôi nổi tiếng đã có 13 năm chung sống hạnh phúc bên nhau và trái ngọt là 2 đứa con chung.

Khánh Thi - Phan Hiển bị dân tình chất vấn vi phạm luật giao thông - Ảnh 9

Tuy kém vợ đến 11 tuổi nhưng Phan Hiển luôn tỏ ra là một người hiểu chuyện, lãng mạn và rất chu đáo. Anh thường xuyên dành thời gian đưa bà xã đi du lịch để hâm nóng tình cảm.

Khánh Thi - Phan Hiển bị dân tình chất vấn vi phạm luật giao thông - Ảnh 10

Đáp lại tình cảm đó, Khánh Thi cũng dần "mê" lây các sở thích của chồng như môtô phân khối lớn, du lịch bụi,... Vào năm ngoái, cô từng tặng chồng chiếc môtô trị giá 600 triệu đồng.

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