Cuối tuần cả nhà Tăng Thanh Hà đi nghỉ mát, khoảnh khắc bình yên tóm gọn trong 1 bức ảnh!

Sau khi tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để lên xe hoa cùng ông xã doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012, Hà Tăng có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc khiến cho nhiều người ganh tị. Có thể nói, nàng ngọc nữ vẫn xinh đẹp, thần thái rạng ngời bất chấp thời gian. Vì vậy, độ "hot" của Hà Tăng và gia đình chồng vẫn thu hút được sự quan tâm, theo dõi của nhiều người hâm mộ. Bằng chứng là, chỉ cần phu nhân nhà giàu đăng ảnh cuộc sống đời thường lên mạng xã hội cũng khiến dân tình không khỏi trầm trồ.

Cuối tuần, cả nhà Hà Tăng đã có chuyến đi du lịch cùng nhau. Trên trang Instagram cá nhân, "Ngọc nữ Vbiz" hào hứng chia sẻ đoạn video gia đình đi dạo biển vào lúc nửa đêm. Tuy nhiên, đặc biệt gây chú ý nhất chính là bức ảnh Hà Tăng chụp cùng quý tử Richard Nguyễn. Theo đó, có thể thấy cậu cả đang cùng mẹ chơi cát rất vui vẻ, cả hai mẹ con đang cùng nhau "enjoy cái momments" này, lại càng khiến dân tình không khỏi ganh tị vì khoảnh khắc quá đỗi bình yên.