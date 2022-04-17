'Nguyệt thảo mai' Hà Hương 'comeback' với phim điện ảnh mới, một phim hợp tác với Thái Lan

Hậu trường 17/04/2022 14:52

Sau nhiều năm vắng bóng, 'Nguyệt thảo mai' Hà Hương trở lại với phim điện ảnh "Mỹ nhân thần sách".

Thời gian gần đây, cái tên “Nguyệt Thảo Mai” Hà Hương gây “sốt” trở lại trên mạng xã hội. Cụ thể, một số đoạn clip cắt về diễn xuất tài tình của Hà Hương trong phim “Phía trước là bầu trời” được cư dân mạng “đào” lại và chia sẻ rộng rãi.

'Nguyệt thảo mai' Hà Hương 'comeback' với phim điện ảnh mới, một phim hợp tác với Thái Lan - Ảnh 1
Nguyệt "thảo mai" trong "Phía trước là bầu trời" - Ảnh: Internet

 

Từ “cơn sốt” này, Hà Hương nhận được nhiều lời mời xuất hiện trở lại trước công chúng, từ sự kiện đến phim ảnh. Mới đây, phim điện ảnh học đường “Mỹ nhân thần sách” hợp tác với Thái Lan chính thức ra rạp. Điều đáng chú ý là sự trở lại của “Nguyệt Thảo Mai” trong một vai khách mời.

'Nguyệt thảo mai' Hà Hương 'comeback' với phim điện ảnh mới, một phim hợp tác với Thái Lan - Ảnh 2
Hà Hương trở lại với phim điện ảnh mới - Ảnh: Internet

 

Chia sẻ về việc Nam tiến tham gia diễn xuất trong tác phẩm điện ảnh “Mỹ nhân thần sách”, Hà Hương cho biết, với cô thì đây là một mối duyên bởi nhà sản xuất bộ phim này, Minh Beta cũng chính là bạn diễn cũ của cô trong phim “Phía trước là bầu trời”. Cũng bởi sự quý mến trân trọng dành cho đồng nghiệp nên Hà Hương quyết định góp mặt trong “Mỹ nhân thần sách” dù nhân vật mà cô được mời đóng trong phim không thật sự có nhiều đất diễn.

'Nguyệt thảo mai' Hà Hương 'comeback' với phim điện ảnh mới, một phim hợp tác với Thái Lan - Ảnh 3
Vai cô giáo trong "Mỹ nhân thần sách" - Ảnh: Internet

 

Cũng theo Hà Hương, thời điểm cô nhận lời đóng bộ phim này là vào năm 2018, tuy nhiên êkip đã phải chờ đợi tới gần 4 năm thì phim mới có thể chính thức ra rạp. Nữ diễn viên tiết lộ, quá trình thực hiện bộ phim này để lại cho cô rất nhiều kỷ niệm khi có dịp cộng tác và làm việc với dàn diễn viên toàn các gương mặt trẻ tuổi. Hà Hương nói vui, cô vẫn tự nhận là là “bà giáo già” trong phim.

'Nguyệt thảo mai' Hà Hương 'comeback' với phim điện ảnh mới, một phim hợp tác với Thái Lan - Ảnh 4

Một cảnh trong phim "Mỹ nhân thần sách" - Ảnh: Internet

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