Mối tình của NSƯT Công Ninh và người vợ kém 21 nảy nở nhờ 'hành động này' trong rạp chiếu phim

Dù lập gia đình khá muộn nhưng NSƯT Công Ninh hiện đang có một mối hôn nhân vô cùng hạnh phúc bên người vợ kém mình tận 21 tuổi.

Trong showbiz Việt, không ít các nghệ sĩ kết hôn khi tuổi đời còn khá trẻ, tuy vậy vẫn có người khi đã trung niên mới chịu "yên bề gia thất". Một trong số những nghệ sĩ lập gia đình khá trễ chính là NSƯT Công Ninh. NSƯT Công Ninh có con đầu lòng khi đã 53 tuổi - Ảnh: Internet Theo đó, Công Ninh bắt đầu xây tổ ấm khi đã 50 và có con đầu lòng khi bước qua tuổi 53. Chia sẻ với Tiền Phong, anh và vợ là diễn viên lồng tiếng Tuyết Vân (kém anh 21 tuổi) trước đây là mối quan hệ thầy trò, tình cảm của cả hai nảy nở qua nhiều lần anh tiện đường đưa cô về nhà.

Kể về một kỷ niệm tình yêu đáng nhớ nhất của hai người, Tuyết Vân nói: “Lúc đó mình chỉ nghĩ đi coi phim với thầy vì hai thầy trò đều thích anh diễn viên người Mỹ đó. Mình coi phim rất tập trung, mà đang coi ảnh quay qua ôm đầu mình nói 'thương quá à' làm mình đứng hình không dám quay qua nhìn thầy luôn". Ảnh cưới của Công Ninh và vợ - Ảnh: Internet Cuộc hôn nhân của Công Ninh cũng giống với nhiều cuộc hôn nhân khác, có màu hồng, cũng có lúc tranh cãi nảy lửa. Tuy nhiên sự nhường nhịn lẫn nhau và tình yêu đã giúp cho vợ chồng anh luôn biết cách giữ hòa khí gia đình. Công Ninh tiết lộ, anh là người hay ghen và vợ chồng anh cũng hay khắc khẩu, nhưng anh thường xuyên chọn cách im lặng và lùi một bước để vợ không phiền lòng.

"Khi xung đột, tôi cho vợ nói hết. Tôi nghĩ không nhất thiết phải tranh chấp với cô ấy trong lúc nóng giận. Lúc ấy, người phụ nữ cần giải tỏa bằng hành động, lời nói. Mình nhịn có mất gì đâu, nhất là nhịn vợ mình." - Công Ninh bộc bạch. Vợ chồng Công Ninh hiện đang đặt chuyện nuôi dạy con gái lên hàng đầu - Ảnh: Internet Có lẽ vì kết hôn muộn nên Công Ninh vô cùng cẩn thận trong đời sống hàng ngày, thậm chí anh bị vợ đánh giá là "làm quá". Vì sợ con gái bị thương, anh đã bọc xốp mọi chỗ trong nhà lại. Một lần bị viêm phổi, anh sợ vợ và con sẽ bị ảnh hưởng nên còn tự dọn ra riêng cả năm trời, đến khi khỏi hẳn thì mới thông báo cho vợ biết. Ở thời điểm hiện tại, NSƯT Công Ninh vừa tham gia diễn xuất, vừa giảng dạy tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Anh và vợ bây giờ chỉ có một mong ước duy nhất là nuôi dạy con gái nên người.

Kết hôn muộn ở tuổi 50, NSƯT Công Ninh có cuộc sống viên mãn bên vợ kém 21 tuổi và con gái 9 tuổi Khi bước sang tuổi 50, NSƯT Công Ninh mới nên duyên với cô học trò kém 21 tuổi. Đôi vợ chồng nghệ sĩ có một con gái 9 tuổi xinh xắn.

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