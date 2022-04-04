Kết hôn muộn ở tuổi 50, NSƯT Công Ninh có cuộc sống viên mãn bên vợ kém 21 tuổi và con gái 9 tuổi

Khi bước sang tuổi 50, NSƯT Công Ninh mới nên duyên với cô học trò kém 21 tuổi. Đôi vợ chồng nghệ sĩ có một con gái 9 tuổi xinh xắn.

NSƯT Công Ninh gây ấn tượng với khán giả Việt qua các vai diễn hiền lành, chất phác trên màn ảnh nhỏ. Ông có thể được coi là một cây đa, cây đề trong làng phim Việt Nam. Ngoài công việc tham gia diễn xuất, NSƯT Công Ninh còn là Chủ nhiệm khoa Đạo diễn của Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Đồng thời, ông cũng là người đào tạo ra nhiều diễn viên nổi tiếng. Trước với sự nghiệp thăng hoa thì chuyện tình cảm đời tư của ông lại đến khá muộn. Tới khi bước sang tuổi 50, ông mới tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình cùng diễn viên lồng tiếng Trần Thị Tuyết Vân, kém ông 21 tuổi. Tuy nhiên, dù có sự chênh lệch lớn về tuổi tác và quan điểm sống nhưng hiện tại, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng nghệ sĩ Công Ninh khá viên mãn. Đôi vợ chồng nghệ sĩ có một con gái 9 tuổi xinh xắn.

Tổ ấm hạnh phúc của NS Công Ninh và vợ kém 21 tuổi - Ảnh: Internet Mới đây, tại chương trình Vợ chồng son vừa phát sóng, khán giả vô cùng bất ngờ khi khách mời lần này chính là vợ chồng nghệ sĩ Công Ninh. Chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ nhau, bà xã nghệ sĩ Công Ninh cho biết: "Tôi là học trò của anh Công Ninh. Thời điểm tôi vào học trường Sân khấu, anh Công Ninh đã rất nổi tiếng nhưng tôi cũng chỉ coi là đồng nghiệp của cô tôi. Sau đó, chúng tôi có cơ duyên gặp gỡ và trò chuyện nên dần thân thiết. Ban đầu, tôi cũng có chút e ngại về khoảng cách tuổi tác. Thế rồi, tôi dần nhận ra anh Công Ninh không quá hoàn hảo, cũng có những khuyết khiếm, vụng về. Vì thế nên tôi mở lòng hơn". Về phía mình, nghệ sĩ Công Ninh chia sẻ đã nhung nhớ vợ ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên: "Tôi đã thương nhớ vợ chỉ sau một lần cô ấy đến chào hỏi. Thật ra, lúc đó tôi chẳng ấn tượng gì hết, chỉ nghĩ học trò đến hỏi thăm thầy bình thường thôi. Sau đó, tự nhiên tôi về nhà thấy ngộ ngộ, nghĩ rằng cô ấy cũng có cái gì đó tạo cho mình sự nhớ nhung nhất định. Tôi lập tức tìm cách liên lạc rồi hai thầy trò nói chuyện với nhau".

Vợ chồng nghệ sĩ Công Ninh kể về cơ duyên gặp gỡ nhau tại chương trình - Ảnh: Cắt từ clip Tại chương trình, kể về một kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian hẹn hò với "thầy", diễn viên Tuyết Vân hào hứng: "Lúc đó anh Công Ninh mời tôi đi xem phim. Tôi chỉ nghĩ đi coi phim với thầy vì hai thầy trò đều thích anh diễn viên người Mỹ đó. Tôi coi phim rất tập trung nhưng đang coi thì anh ấy quay qua ôm đầu tôi nói "thương quá à". Hành động đó làm tôi đứng hình, không dám quay qua nhìn anh ấy". Tiết lộ này của vợ trên sóng truyền hình khiến nghệ sĩ Công Ninh cảm thấy mắc cỡ, ngượng đỏ mặt. Chưa dừng lại ở đó, NSND Hồng Vân còn chọc thêm vào: "Chắc người ta lúc đó nhìn vào thấy kỳ lắm vì hai vợ chồng nhìn như hai chú cháu". Mãi một lúc sau, nghệ sĩ Công Ninh mới thanh minh: "Tính tôi là thế, thương thì nói thương, thích ôm thì nói thích ôm. Tôi cũng chỉ dám ôm đầu chứ đâu dám hôn. Tôi cũng không biết phim đó phim gì luôn, chỉ ngồi xem cho có để có cơ hội gần gũi vợ". NS Công Ninh kết hôn khá muộn khi đã sang tuổi 50 - Ảnh: Internet Chưa dừng lại, diễn viên Tuyết Vân còn tiếp tục hé lộ thêm một số tật xấu của nghệ sĩ Công Ninh khiến ông xã phải toát hết mồ hôi: "Tới khi quen nhau rồi, anh Công Ninh không còn lãng mạn nữa. Tôi tức quá mới hỏi thì anh nói luôn, lúc tán tỉnh thì phải vậy, khiến tôi hụt hẫng. Anh Công Ninh hay quên lắm, số điện thoại hay ngày sinh nhật vợ anh ấy đều không nhớ. Nhiều lần tôi điên lắm nhưng không trách được vì chính sinh nhật mình anh ấy còn không nhớ. Tôi nuôi con rất nghiêm không bao bọc nhưng anh ấy hay làm quá, kéo theo hệ lụy. Chẳng hạn, con tôi ngày trước không sợ độ cao nhưng giờ lại sợ. Chồng tôi hay lo với nghĩ viển vông những điều chưa xảy ra, hoặc không có cơ hội xảy ra. Điều đó làm anh ấy hao tổn chất xám tinh thần, sức khỏe nhiều".

NSƯT Công Ninh ở tuổi 60: Tất bật lo cơm áo gạo tiền, hạnh phúc bên vợ kém 21 tuổi 52 tuổi mới kết hôn. 53 tuổi đón đứa con đầu lòng. Ở tuổi 60, nghệ sĩ ưu tú Công Ninh vẫn tất bật lo cơm áo gạo tiền...

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