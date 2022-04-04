Thông tin nam nghệ sĩ qua đời khiến nhiều người hâm mộ vô cùng hoang mang.

Những tin đồn trong showbiz không còn là chuyện quá xa lạ với các nghệ sĩ và người hâm mộ. Tuy nhiên, những ngày gần đây, hàng loạt tin loạt tin đồn những nghệ sĩ tên tuổi qua đời để câu view, câu like khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Điển hình như mới đây nhất, các kênh Youtube đồng loạt đăng tải thông tin nghệ sĩ Minh Nhí qua đời vì đột quỵ ở tuổi 58. Chưa dừng lại, họ còn tinh vi cắt ghép hình ảnh nghệ sĩ tới viếng khiến nhiều người lầm tin là thật. Trước thông tin này, trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, nghệ sĩ Minh Nhí bày tỏ đang vô cùng bất ngờ và sốc vì học trò, đồng nghiệp, bạn bè từ trong nước tới hải ngoại đều điện thoại hỏi thăm. Nam nghệ sĩ nói: "Mấy ngày vừa qua, học trò và bạn bè quýnh quáng điện thoại cho tôi. Họ còn gửi cả link Youtube những kênh đăng thông tin đó cho tôi xem. Tôi chỉ biết kêu thầm: "Trời đất ơi, sao kỳ vậy. Sao ai muốn nói gì thì nói, muốn đăng gì thì đăng như vậy...

Hàng loạt kênh Youtube đăng tải thông tin NS Minh Nhí qua đời khiến nhiều người hoang mang - Ảnh: Cắt từ clip Trước đây 1 tuần, khi nghe thông tin như thế, tôi chỉ thấy kỳ cục rồi tặc lưỡi kệ nhưng thật sự đến giờ thì tôi thấy giận. Bởi thông tin lặp đi lặp lại, thật giả lẫn lộn, sự nhiễu nhương đó làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Bản thân tôi khi muốn tìm hiểu thông tin, tôi thường xem các tờ báo uy tín hoặc đài truyền hình. Khi tôi muốn lên tiếng vấn đề gì hay câu chuyện gì thì phải chuẩn, phải đúng vì mình còn làm thầy giáo nữa. Nói chung, tôi rất thận trọng.

Không biết những bạn đã đăng thông tin tôi qua đời như vậy, các bạn được gì? Học trò của tôi nói là để câu view, kiếm tiền nhưng tôi nghĩ, nếu để câu view, kiếm tiền thì có nhiều cách lắm. Làm người khác tổn thương thì không nên. Như bạn tới đây gặp tôi, bạn cũng thấy, tôi khỏe mạnh bình thường". Minh Nhí sốc khi hay biết thông tin mình qua đời. Bạn bè, người thân liên tục gọi điện hỏi thăm - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Đối diện với tình huống trớ trêu này, nghệ sĩ Minh Nhí cũng nói sẽ mời luật sư vào xử lí: "Đôi khi tôi cũng muốn kệ nhưng nếu kệ hoài thì những Youtuber đó cứ kiếm tiền từ việc làm người khác tổn thương. Đó là điều không nên. Cho nên, tôi cần phải lên tiếng. Nếu sau khi tôi lên tiếng mà các kênh Youtube đó không gỡ bài đăng xuống thì luật sư của tôi sẽ làm việc với họ. Tôi hy vọng là những Youtuber đó thật sự quan tâm tới tôi chứ không phải bất chấp để kiếm tiền. Và khi tôi đã lên tiếng là tôi còn sống thì họ thấy sai và gỡ clip xuống. Còn nếu các bạn cố tình không gỡ thì tôi sẽ nhờ luật sư nói chuyện với các bạn, truy cho bằng được, ai đăng clip đó. Nếu luật sư đã nói chuyện với các bạn mà các bạn còn ngoan cố thì pháp luật sẽ xử lý".

Minh Nhí ở tuổi U60: Không vợ, thấy may mắn vì không có con ruột, ấp ủ mở trường tư thục Sự nghiệp của nghệ sĩ Minh Nhí rất nhiều thăng trầm. Đời tư của anh cũng không mấy suôn sẻ. Anh không vợ không con. Ở tuổi ngoài 50, danh hài bất ngờ nhận con nuôi.

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