Nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ trút hơi thở cuối cùng vào tối ngày 20/3, hưởng thọ 90 tuổi.
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Theo thông tin chia sẻ từ Zing, phía gia đình cho biết nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ trút hơi thở cuối cùng vào tối 20/3, trong vòng tay của những người thân. Ông ra đi vì tuổi cao, sức yếu.
Nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ là một trong những đại diện cho thế hệ nghệ sĩ tài năng, nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề. Với tâm niệm người cầm bút phải bám sát hiện thực cuộc sống nóng bỏng đang diễn ra, ông cùng nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ đã có mặt ở chiến trường ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.