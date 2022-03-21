Nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ trút hơi thở cuối cùng vào tối ngày 20/3, hưởng thọ 90 tuổi.

Theo thông tin chia sẻ từ Zing, phía gia đình cho biết nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ trút hơi thở cuối cùng vào tối 20/3, trong vòng tay của những người thân. Ông ra đi vì tuổi cao, sức yếu.

Nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ là một trong những đại diện cho thế hệ nghệ sĩ tài năng, nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề. Với tâm niệm người cầm bút phải bám sát hiện thực cuộc sống nóng bỏng đang diễn ra, ông cùng nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ đã có mặt ở chiến trường ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ - Ảnh: Zing VNExpress đưa tin, đạo diễn, họa sĩ Hà Bắc cho biết đã nhiều lần gặp gỡ, làm việc cùng nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ tại các liên hoan phim, trại sáng tác. Hà Bắc chia sẻ: "Tôi cảm phục ông - con người nhã nhặn và tài năng. Dù đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, ông sống khiêm tốn, kín kẽ và luôn hết lòng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp. Tôi nhớ nhất năm 2012, ngày ông nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, tôi cũng được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Cả hai cùng chúc mừng lẫn nhau". Ông là tác giả của nhiều bộ phim nổi tiếng như 'Vĩ tuyến 17 ngày và đêm', 'Em bé Hà Nội' - Ảnh: Internet Nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ sinh năm 1932 tại Từ Sơn, Bắc Ninh, trong gia đình có nhiều người hoạt động nghệ thuật. Ông từng là Trưởng phòng biên tập của Hãng phim truyện Việt Nam, sau đó giữ chức Giám đốc Hãng phim truyện I. Hoàng Tích Chỉ là biên kịch, đạo diễn của nhiều bộ phim nổi tiếng như: Vĩ tuyến 17 ngày và đêm chuyển thể từ tiểu thuyết Bão tuyến do ông sáng tác, Em bé Hà Nội, Biển gọi, Trên vĩ tuyến 17, Mối tình đầu, Đất mẹ, Cuộc chia tay mùa hạ, Đêm cuối năm, Đứa con người hàng xóm... Ông còn xuất bản một số tiểu thuyết như Bão tuyến, Mắt bão, Tướng cướp hoàn lương, Bóng ma rừng Sác... Năm 2012, ông được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật.

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