Là huấn luyện viên trưởng đưa chồng đi thi đấu, Khánh Thi phản ứng thế nào khi Phan Hiển giành 3 huy chương vàng SEA Games 31?

Đội tuyển dancesport có màn ra quân ở SEA Games 31 và thi đấu rất thành công, giành được tổng cộng 5 huy chương vàng. Trong đó, Phan Hiển cùng bạn nhảy Đặng Thu Hương mang về 3 tấm huy chương vàng ở các nội dung Paso Doble, Jive và 5 điệu Latinh.

Theo báo Lao Động, hôm qua, ngày 15/5, đội tuyển dancesport có ngày ra quân ở SEA Games 31 và thi đấu rất thành công, giành được tổng cộng 5 huy chương vàng. Trong đó, Nguyễn Đoàn Minh Trường (tên thật của Phan Hiển) cùng bạn nhảy Đặng Thu Hương xuất sắc mang về 3 tấm huy chương vàng ở các nội dung Paso Doble, Jive và 5 điệu Latinh. Phan Hiển và bạn nhảy Đặng Thu Hương - Ảnh: báo Lao Động Được biết, tại SEA Games 31, Khánh Thi là huấn luyện viên trưởng, phụ trách hai vận động viên là Phan Hiển và Đặng Thu Hương. Để chuẩn bị cho kỳ đại hội diễn ra trên sân nhà, cô cùng Phan Hiển và Thu Hương đã đi tập huấn ở Châu Âu và tham dự các giải đấu quốc tế để học hỏi kinh nghiệm trong nhiều tháng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi đã đăng tải bài viết kèm video chúc mừng chồng và bạn nhảy. Theo đó, cô viết: "Chúc mừng ông xã và bạn nhảy đã tạo nên lịch sử mới cho Dancesport Việt Nam. Phan Hiển - Thu Hương đạt được 3 huy chương vàng ở 3 hạng mục tham gia: 5 điệu toàn năng latin, điệu đơn paso và điệu đơn jive". Bài viết của Khánh thi - Ảnh: Chụp màn hình Trong đoạn clip, có thể thấy Khánh Thi không kiềm được nước mắt vì xúc động và được ông xã hôn trấn, dỗ dành. Trên trang cá nhân, Phan Hiển cũng chia sẻ đoạn clip tương tự kèm dòng trạng thái: "Mang huy chương về cho bà xã"

Khánh Thi xúc động khi chồng giành được 3 huy chương vàng - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới bài viết, nhiều khán giả để bình luận chúc mừng cho chiến thắng của anh cũng như thể hiện sự ngưỡng mộ cho hạnh phúc của cặp đôi. Khánh Thi và Phan Hiển là cặp đôi kiện tướng dancesport rất được khán giả yêu mến. Khánh Thi hơn Phan Hiển 11 tuổi, từng gây tranh cãi khi đến với nhau với tư cách thầy-trò. Song, đến nay, cặp đôi vẫn chung sống rất hạnh phúc, có hai con nhỏ. Bé trai nay đã 7 tuổi, còn bé gái 4 tuổi. Khánh Thi và Phan Hiển luôn thể hiện tình cảm và đồng hành cùng nhau trên con đường sự nghiệp. Bên nhau bình dị, không ồn ào, sự nghiệp của cả hai kiện tướng đều thăng hoa, góp phần mang về nhiều thành tích đáng tự hào cho dancesport nước nhà.

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