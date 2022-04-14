Hơn một thập kỷ bên nhau, Khánh Thi tiết lộ điều khao khát ở ông xã Phan Hiển, có phải là một lễ cưới cổ tích?

Hậu trường 14/04/2022 14:16

Hậu tin đồn cầu hôn, Khánh Thi tiết lộ điều khao khát ở ông xã Phan Hiển.

Mối tình "thầy trò" của Khánh Thi và Phan Hiển khiến nhiều người ngưỡng mộ, đặc biệt là khi cặp đôi "kết trái" được 2 thiên thần nhỏ. Thế nhưng, ít ai biết rằng, sau hơn 12 năm bên nhau, cả 2 vẫn chưa tổ chức một lễ cưới. 

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội rầm rộ nhiều thông tin, Khánh Thi và Phan Hiển sắp làm lễ cưới khiến nhiều người hâm mộ cũng không khỏi háo hức. Tin đồn này xuất phát từ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Phan Hiển quỳ gối hôn tay Khánh Thi.

Hơn một thập kỷ bên nhau, Khánh Thi tiết lộ điều khao khát ở ông xã Phan Hiển, có phải là một lễ cưới cổ tích? - Ảnh 1
Tin đồn cặp đôi sắp tổ chức lễ cưới xuất phát từ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Phan Hiển cầu hôn Khánh Thi - Ảnh: Cắt từ clip

Giữa lúc dân mạng xôn xao, mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi đã đăng tải dòng nhắn gửi tới ông xã có liên quan đến tin đồn này. Cụ thể, nữ kiện tướng Dancesport nói về điều mà cô mong muốn được anh làm nhất hiện tại. Đó không phải "xế hộp" xịn hay đám cưới linh đình mà là... chiếc túi hàng hiệu mới ra mắt của một hãng thời trang đình đám. Khánh Thi viết: "Mới ra lò và em chỉ cần em nó thôi. Xe cộ và cưới hỏi tính sau".

Thậm chí, Khánh Thi còn cẩn thận gắn thẻ tên ông xã vào luôn bài viết. Màn đòi quà khó đỡ này của bà mẹ 2 con khiến người hâm mộ bật cười nắc nẻ. Nhiều người còn hài hước bình luận rằng với màn đòi quà duyên dáng này, Phan Hiển chắc chắn sẽ phải mua ngay cho bà xã.

Hơn một thập kỷ bên nhau, Khánh Thi tiết lộ điều khao khát ở ông xã Phan Hiển, có phải là một lễ cưới cổ tích? - Ảnh 2
Món quà mà Khánh Thi khao khát được ông xã mua tặng - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, dù đã bên nhau hơn một thập kỉ nhưng Phan Hiển và Khánh Thi vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Cả hai không ngại dành cho nhau những lời nói ngọt ngào và cử chỉ thân mật trước công chúng. Từng là cặp đôi nhận không ít chỉ trích từ cư dân mạng nhưng họ đã vượt qua mọi rào cản và chứng minh được tình yêu của mình.

Sau 10 năm bên nhau, Khánh Thi và Phan Hiển cuối cùng cũng chịu tổ chức lễ cưới?

Sau 10 năm bên nhau, Khánh Thi và Phan Hiển cuối cùng cũng chịu tổ chức lễ cưới?

Hình ảnh Khánh Thi diện trang phục cô dâu lộng lẫy khiến nhiều người đồn đoán, cô bí mật tổ chức hôn lễ cùng với Phan Hiển sau một thập kỉ bên nhau.

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