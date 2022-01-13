Phan Hiển tiết lộ Khánh Thi là người hay ghen, từng đánh nhau vài chục lần, chia tay liên tục

Hậu trường 13/01/2022 13:59

“Cặp cô trò kém 11 tuổi” Khánh Thi - Phan Hiển cho biết trong suốt những năm bên nhau, cả hai nhiều lần xảy ra cãi vã, chia tay, thậm chí là đánh nhau vài chục lần. Anh cũng cho biết “kiện tướng dancesport” là người rất hay ghen tuông.

Khánh Thi - Phan Hiển là một trong những cặp đôi “đũa lệch” đình đám của showbiz Việt. Thời điểm khi mới công khai chuyện tình, cả hai gây xôn xao và nhận nhiều chỉ trích vì chuyện tình cảm cô - trò kém nhau 11 tuổi. Cặp đôi yêu nhau khi Phan Hiển 17 tuổi, bất chấp những định kiến về tuổi tác, địa vị. Đến năm 2015, Khánh Thi sinh con trai đầu lòng Kubi Minh Cường dù chưa tổ chức hôn lễ. 3 năm sau, họ tiếp tục đón con gái thứ 2 ra đời.

Phan Hiển tiết lộ Khánh Thi là người hay ghen, từng đánh nhau vài chục lần, chia tay liên tục - Ảnh 1

Vượt qua nhiều định kiến và khiến nhiều người ngưỡng mộ với chuyện tình ngọt ngào. Dù vậy, trong hơn 10 năm gắn bó, cặp đôi cũng trải qua không ít sóng gió, bất đồng và nhiều lần chia tay. Phan Hiển nhiều lần cho hay, bà xã là người rất nhạy cảm và hay ghen, chỉ cần chồng ra ngoài một lúc là đã sốt ruột, gọi điện kiểm tra. Mỗi khi ghen, Khánh Thi có thói quen xấu là đập đồ, vì thế có lần cô đã đập vỡ máy tính của chồng.

Phan Hiển tiết lộ Khánh Thi là người hay ghen, từng đánh nhau vài chục lần, chia tay liên tục - Ảnh 2

Phan Hiển kể: “Thấy tôi nhắn tin là Thi điều tra tôi nhắn tin với ai, ở nhà kiếm chuyện cãi nhau. Có thời điểm 2 vợ chồng gần như không nhìn mặt như trong đợt dịch, tôi và Thi mỗi người ở một tầng, tự nấu ăn, dần dần tôi xuống làm lành một cách tự nhiên"

Phan Hiển tiết lộ Khánh Thi là người hay ghen, từng đánh nhau vài chục lần, chia tay liên tục - Ảnh 3

“Tôi với Khánh Thi 1 tuần chia tay 1 lần, chia tay 2-3 ngày xong lại quay lại, gần như 2 vợ chồng ngày nào cũng cãi nhau, không nhìn mặt nhau, nặng hơn thì Thi về nhà mẹ xong nhắn tin đòi chia tay. Tôi cũng quen rồi nên chỉ dỗ thôi, sau đó lại đi làm lành. Nó gần như gia vị trong cuộc hôn nhân của tôi và Thi”

Phan Hiển tiết lộ Khánh Thi là người hay ghen, từng đánh nhau vài chục lần, chia tay liên tục - Ảnh 4

Về phía Khánh Thi, cô cũng thừa nhận bản thân là người khó tính, khó chiều, lại hơn chồng 11 tuổi nên nhiều lúc nóng tính là lại la mắng, thậm chí là "chửi đổng lên”. Nữ kiện tướng dancesport cũng không ngần ngại thừa nhận cả hai vợ chồng từng nhiều lần “xô bát xô đũa”.

“Đánh nhau cũng vài chục lần chứ có ít đâu. Bỏ hắn đi xa cũng liên tục. Trách hắn đa tình cũng triền miên. Rồi bỏ nhau liên tục. Ấy vậy mà giờ vẫn ở bên cạnh hắn. Nhưng suy cho cùng mới hiểu là: Thì ra đó là vì yêu!” - Khánh Thi viết trong dịp sinh nhật ông xã.

Phan Hiển tiết lộ Khánh Thi là người hay ghen, từng đánh nhau vài chục lần, chia tay liên tục - Ảnh 5

Nhờ hiểu và chấp nhận tính cách của vợ, Phan Hiển thường là người dỗ dành, làm hòa với vợ trước. Ở thời điểm hiện tại, sau nhiều năm chung sống, Khánh Thi - Phan Hiển vẫn đang là một cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Nhiều khán giả hy vọng, cặp đôi sẽ cùng nhau vượt qua thử thách để giữ vững cuộc hôn nhân của mình.

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