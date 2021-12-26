Khánh Thi khoe ảnh ngồi lên đùi Phan Hiển cực tình nhưng netizen chỉ quan tâm 'quần đâu', kẻ chê phản cảm

Hình ảnh mới của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển gây ra những tranh cãi trái chiều trong cộng đồng mạng.

Cách đây ít giờ, Khánh Thi đăng tải hình ảnh tình tứ ngồi lên đùi ông xã Phan Hiển, quàng tay ôm chồng. Phan Hiển cũng bị cư dân mạng soi hành động "bàn tay hư" khi đặt ngay ở vòng 3 của vợ. Phong cách tạo dáng của Khánh Thi được nhiều người quan tâm hơn cả. Bà mẹ hai con diện style giấu quần trẻ trung.

Tuy nhiên, tư thế ngồi của Khánh Thi lại gây ra tranh cãi. Vì tư thế ngồi nhạy cảm cộng thêm chiếc quần quá ngắn nên chỉ thấy cặp chân thon khiến không ít người lầm tưởng "nữ hoàng dance sport" không mặc quần.

Khánh Thi mặc quần short ngắn, tình tứ ngồi lên đùi chồng.

Tư thế tạo dáng nhạy cảm của bà mẹ hai con gây tranh cãi.

Bên dưới bức ảnh, cư dân mạng để lại bình luận trái chiều: "Chả đẹp tý nào", "Phản cảm quá em ơi", "Dáng đẹp em ạ", "Đẹp quá em",...

Tháng 8 vừa qua, Khánh Thi khiến khán giả không khỏi lo lắng khi livestream trong bóng tối khóc nức nở. Cô còn liên tục nói những câu khó hiểu gây hoang mang: "Mọi người đừng đi ra nha, đừng tin gì hết nha, ở đây sống không nổi đâu, bị lừa rồi, đừng tin ai...".

Trước đó vài ngày, nữ kiện tướng thường xuyên up status ám chỉ có sự xuất hiện của người thứ 3, cô gọi là "trà xanh". Điều này khiến công chúng nghi ngờ rằng một trong những nguyên nhân khiến cô khóc nấc giữa đêm chính là mối quan hệ vợ chồng rạn nứt.

Ngay sau đó, cặp đôi cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn rạn nứt tình cảm. Trong livestream, Phan Hiển cắt tóc cho bà xã. Cả hai còn nói chuyện vui vẻ, hôn hít, trông rất hạnh phúc. Hành động này của cặp vợ chồng được cho là đập tan nghi ngờ đổ vỡ hôn nhân.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khanh-thi-khoe-anh-ngoi-len-dui-phan-hien-cuc-tinh-nhung-netizen-chi-quan-tam-quan-dau-ke-che-phan-cam-443194.html