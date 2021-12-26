Khánh Thi khoe ảnh ngồi lên đùi Phan Hiển cực tình nhưng netizen chỉ quan tâm 'quần đâu', kẻ chê phản cảm

Hậu trường 26/12/2021 21:01

Hình ảnh mới của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển gây ra những tranh cãi trái chiều trong cộng đồng mạng.

Cách đây ít giờ, Khánh Thi đăng tải hình ảnh tình tứ ngồi lên đùi ông xã Phan Hiển, quàng tay ôm chồng. Phan Hiển cũng bị cư dân mạng soi hành động "bàn tay hư" khi đặt ngay ở vòng 3 của vợ. Phong cách tạo dáng của Khánh Thi được nhiều người quan tâm hơn cả. Bà mẹ hai con diện style giấu quần trẻ trung.

Tuy nhiên, tư thế ngồi của Khánh Thi lại gây ra tranh cãi. Vì tư thế ngồi nhạy cảm cộng thêm chiếc quần quá ngắn nên chỉ thấy cặp chân thon khiến không ít người lầm tưởng "nữ hoàng dance sport" không mặc quần.

Khánh Thi khoe ảnh ngồi lên đùi Phan Hiển cực tình nhưng netizen chỉ quan tâm 'quần đâu', kẻ chê phản cảm - Ảnh 1

Khánh Thi mặc quần short ngắn, tình tứ ngồi lên đùi chồng. 

Khánh Thi khoe ảnh ngồi lên đùi Phan Hiển cực tình nhưng netizen chỉ quan tâm 'quần đâu', kẻ chê phản cảm - Ảnh 2

Tư thế tạo dáng nhạy cảm của bà mẹ hai con gây tranh cãi. 

Bên dưới bức ảnh, cư dân mạng để lại bình luận trái chiều: "Chả đẹp tý nào", "Phản cảm quá em ơi", "Dáng đẹp em ạ", "Đẹp quá em",...

Tháng 8 vừa qua, Khánh Thi khiến khán giả không khỏi lo lắng khi livestream trong bóng tối khóc nức nở. Cô còn liên tục nói những câu khó hiểu gây hoang mang: "Mọi người đừng đi ra nha, đừng tin gì hết nha, ở đây sống không nổi đâu, bị lừa rồi, đừng tin ai...".

Trước đó vài ngày, nữ kiện tướng thường xuyên up status ám chỉ có sự xuất hiện của người thứ 3, cô gọi là "trà xanh". Điều này khiến công chúng nghi ngờ rằng một trong những nguyên nhân khiến cô khóc nấc giữa đêm chính là mối quan hệ vợ chồng rạn nứt.

Khánh Thi khoe ảnh ngồi lên đùi Phan Hiển cực tình nhưng netizen chỉ quan tâm 'quần đâu', kẻ chê phản cảm - Ảnh 3

Ngay sau đó, cặp đôi cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn rạn nứt tình cảm. Trong livestream, Phan Hiển cắt tóc cho bà xã. Cả hai còn nói chuyện vui vẻ, hôn hít, trông rất hạnh phúc. Hành động này của cặp vợ chồng được cho là đập tan nghi ngờ đổ vỡ hôn nhân.

Hoa hậu Thùy Tiên diện áo dài trên đất Thái, đẹp thế nào mà khiến fan 'đổ rầm rầm' chỉ trong một nốt nhạc

Hoa hậu Thùy Tiên diện áo dài trên đất Thái, đẹp thế nào mà khiến fan 'đổ rầm rầm' chỉ trong một nốt nhạc

Tân Hoa hậu Thùy Tiên lần đầu diện áo dài trên đất Thái khiến fan Việt vô cùng vui mừng. Thần thái, nhan sắc của người đẹp sinh năm 1998 được cư dân mạng hết lời khen ngợi.

Xem thêm
Từ khóa:   khánh thi khánh thi phan hiển khánh thi gợi cảm khánh khi mốt giấu quần

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 12 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 12 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 42 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?