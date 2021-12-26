Thanh Hằng tiết lộ căn biệt mới siêu đồ sộ, hoành tráng như tòa lâu đài

Thanh Hằng là một trong những siêu mẫu đình đám của showbiz Việt. Chân dài 8X khá kín tiếng chuyện đời tư và hiếm khi khoe khoang gia tài trên mạng xã hội.

Ngày 26/12, Thanh Hằng gây xôn xao mạng xã hội khi tiết lộ bản vẽ demo căn biệt thự đang được xây dựng. Dựa theo bản vẽ của Thanh Hằng, có thể thấy, căn biệt thự có thiết kế mới lạ, rộng thênh thang trông rất hoành tráng và đồ sộ.