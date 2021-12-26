Thanh Hằng tiết lộ căn biệt mới siêu đồ sộ, hoành tráng như tòa lâu đài

Hậu trường 26/12/2021 18:02

Biệt thự mới của Thanh Hằng rất hoành tráng và đồ sộ, có thiết kế độc lạ khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ.

Thanh Hằng là một trong những siêu mẫu đình đám của showbiz Việt. Chân dài 8X khá kín tiếng chuyện đời tư và hiếm khi khoe khoang gia tài trên mạng xã hội.

Ngày 26/12, Thanh Hằng gây xôn xao mạng xã hội khi tiết lộ bản vẽ demo căn biệt thự đang được xây dựng. Dựa theo bản vẽ của Thanh Hằng, có thể thấy, căn biệt thự có thiết kế mới lạ, rộng thênh thang trông rất hoành tráng và đồ sộ. 

Trước đó, cơ ngơi này trải qua 6 tháng thi công, trong đó có gần 3 tháng bị gián đoạn vì dịch bệnh nên tiến độ bị chậm lại. Thanh Hằng đang cố gắng hoàn thiện trước Tết nguyên đán.

Thanh Hằng tiết lộ căn biệt mới siêu đồ sộ, hoành tráng như tòa lâu đài - Ảnh 1

Thanh Hằng chia sẻ bản vẽ căn biệt thự có thiết đồ sộ, hoành tráng. 

Thanh Hằng tiết lộ căn biệt mới siêu đồ sộ, hoành tráng như tòa lâu đài - Ảnh 2

Căn biệt thự đang trong quá trình xây dựng. Thanh Hằng đích thân tới giám sát quá trình thi công và xây dựng.

Thanh Hằng tiết lộ căn biệt mới siêu đồ sộ, hoành tráng như tòa lâu đài - Ảnh 3

Thiết kế biệt thự được lên ý tưởng bởi Thanh Hằng cùng phía kiến trúc.

Thanh Hằng tiết lộ căn biệt mới siêu đồ sộ, hoành tráng như tòa lâu đài - Ảnh 4

Thanh Hằng tiết lộ căn biệt mới siêu đồ sộ, hoành tráng như tòa lâu đài - Ảnh 5

Căn biệt thự có diện tích rộng lớn, cầu thang thiết kế ấn tượng, đặc biệt.

Thanh Hằng tiết lộ căn biệt mới siêu đồ sộ, hoành tráng như tòa lâu đài - Ảnh 6

Thanh Hằng tiết lộ căn biệt mới siêu đồ sộ, hoành tráng như tòa lâu đài - Ảnh 7

Chân dài thường cập nhật tiến độ xây dựng trên trang cá nhân.

Gia nhập làng mẫu từ năm 20 tuổi, tới năm 38 tuổi, Thanh Hằng đã đứng trên đỉnh vinh quanh sự nghiệp. Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc Thanh Hằng đã có trong tay khối lượng tài sản lớn như biệt thự, siêu xe, trang sức tiền tỷ, nhẫn kim cương đắt giá... khiến ai cũng phải nể phục ngưỡng mộ.

Dàn sao 'phủ đen' tham dự lễ chung thất của Phi Nhung: Ca sĩ Ngọc Sơn xúc động, NS Thanh Hằng ngậm ngùi nói lời tạm biệt trước di ảnh

Dàn sao 'phủ đen' tham dự lễ chung thất của Phi Nhung: Ca sĩ Ngọc Sơn xúc động, NS Thanh Hằng ngậm ngùi nói lời tạm biệt trước di ảnh

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