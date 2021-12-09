Vy Oanh khoe biệt thự trắng 'lưng tựa núi, mặt giáp biển' ai nấy phải trầm trồ

Hậu trường 09/12/2021 22:15

Giọng ca "Đồng xanh" tiếp tục gây bão mạng xã hội khi khoe ảnh check-in ở biệt thự trắng "lưng tựa núi, mặt giáp biển".

Cách đây ít giờ, Vy Oanh đăng tải loạt ảnh check-in tại biệt thự trắng ven biển. Qua những bức ảnh bà mẹ ba con chia sẻ có thể thấy biệt thự của cô nằm ở vị trí đắc địa, có phong cảnh sơn thủy hữu tình. Vy Oanh hào hứng giới thiệu về biệt thự mới kèm lời nhắn: "Lưng tựa núi, mặt giáp biển nha. Bõ công theo ba em".

Ben dưới bình luận, nhiều người gửi lời chúc tới nữ ca sĩ khi sở hữu thêm một bất động sản "khủng".

Vy Oanh khoe biệt thự trắng 'lưng tựa núi, mặt giáp biển' ai nấy phải trầm trồ - Ảnh 1

Vy Oanh khoe biệt thự trắng 'lưng tựa núi, mặt giáp biển' ai nấy phải trầm trồ - Ảnh 2

Vy Oanh khoe biệt thự trắng 'lưng tựa núi, mặt giáp biển' ai nấy phải trầm trồ - Ảnh 3

Vy Oanh khoe biệt thự trắng 'lưng tựa núi, mặt giáp biển' ai nấy phải trầm trồ - Ảnh 4

Loạt hình ảnh biệt thự mới của Vy Oanh. Dù chỉ mới khoe một góc căn biệt thự nhưng có thể thấy được sự bề thế, hoành tráng của căn nhà. 

Trước đó không lâu, Vy Oanh khoe ảnh vui chơi cùng con gái trong biệt thự ngập tràn sắc hoa có giá 40 tỷ ở Tp.HCM. Bà mẹ ba con ăn mặc giản dị, trẻ trung đi hái rau quả trong vườn nhà. Vy Oanh thú nhận: "Mỗi sáng, chỉ cần tung tăng vườn nhà một chút là đầy năng lượng tích cực".

Biệt thự ngập sắc hoa của hai vợ chồng Vy Oanh tại Tp.HCM. Vy Oanh đăng ký kết hôn với doanh nhân Lê Thiện - đại gia Việt kiều Mỹ, hơn cô 15 tuổi. Cặp đôi có với nhau 3 mặt con.

Vy Oanh khoe biệt thự trắng 'lưng tựa núi, mặt giáp biển' ai nấy phải trầm trồ - Ảnh 5

Vy Oanh khoe biệt thự trắng 'lưng tựa núi, mặt giáp biển' ai nấy phải trầm trồ - Ảnh 6

Vy Oanh khoe biệt thự trắng 'lưng tựa núi, mặt giáp biển' ai nấy phải trầm trồ - Ảnh 7

Vy Oanh khoe biệt thự trắng 'lưng tựa núi, mặt giáp biển' ai nấy phải trầm trồ - Ảnh 8

Vy Oanh khoe biệt thự trắng 'lưng tựa núi, mặt giáp biển' ai nấy phải trầm trồ - Ảnh 9

Vy Oanh khoe biệt thự trắng 'lưng tựa núi, mặt giáp biển' ai nấy phải trầm trồ - Ảnh 10

Hiện tại, hai vợ chồng Vy Oanh sinh sống tại căn biệt thự xa hoa ở trung tâm Quận 1, Tp.HCM có giá trị khoảng 40 tỷ đồng. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển, bên ngoài sơn màu trắng toát lên sự sang trọng chủ chủ nhân.

"Đây là ngôi nhà kỉ niệm "chình iu" ba tặng mẹ làm quà cưới nên gia đình con ở ngôi nhà này nhiều nhất. Ba biết mẹ con không thích gì ngoài cây cối hoa lá cành nên rất hay mua...cua cá tươi về cho mẹ", Vy Oanh hóm hỉnh viết.

CEO Bình Dương tuyên bố đến nhà gặp Vy Oanh, nhưng qua ngày mới rồi vẫn chưa thấy đâu?

CEO Bình Dương tuyên bố đến nhà gặp Vy Oanh, nhưng qua ngày mới rồi vẫn chưa thấy đâu?

Nhiều người cho rằng, có khả năng nữ CEO đã "hủy kèo" bởi đã quá hạn ngày hẹn mà doanh nhân Bình Dương vẫn chưa xuất hiện tại nhà Vy Oanh.

Xem thêm
Từ khóa:   vy oanh biệt thự vy oanh vy oanh biệt thự trắng view viển

TIN MỚI NHẤT

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 31 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?