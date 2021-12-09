Vy Oanh khoe biệt thự trắng 'lưng tựa núi, mặt giáp biển' ai nấy phải trầm trồ

Ben dưới bình luận, nhiều người gửi lời chúc tới nữ ca sĩ khi sở hữu thêm một bất động sản "khủng".

Cách đây ít giờ, Vy Oanh đăng tải loạt ảnh check-in tại biệt thự trắng ven biển. Qua những bức ảnh bà mẹ ba con chia sẻ có thể thấy biệt thự của cô nằm ở vị trí đắc địa, có phong cảnh sơn thủy hữu tình. Vy Oanh hào hứng giới thiệu về biệt thự mới kèm lời nhắn: "Lưng tựa núi, mặt giáp biển nha. Bõ công theo ba em".

Loạt hình ảnh biệt thự mới của Vy Oanh. Dù chỉ mới khoe một góc căn biệt thự nhưng có thể thấy được sự bề thế, hoành tráng của căn nhà.

Trước đó không lâu, Vy Oanh khoe ảnh vui chơi cùng con gái trong biệt thự ngập tràn sắc hoa có giá 40 tỷ ở Tp.HCM. Bà mẹ ba con ăn mặc giản dị, trẻ trung đi hái rau quả trong vườn nhà. Vy Oanh thú nhận: "Mỗi sáng, chỉ cần tung tăng vườn nhà một chút là đầy năng lượng tích cực".

Biệt thự ngập sắc hoa của hai vợ chồng Vy Oanh tại Tp.HCM. Vy Oanh đăng ký kết hôn với doanh nhân Lê Thiện - đại gia Việt kiều Mỹ, hơn cô 15 tuổi. Cặp đôi có với nhau 3 mặt con.

Hiện tại, hai vợ chồng Vy Oanh sinh sống tại căn biệt thự xa hoa ở trung tâm Quận 1, Tp.HCM có giá trị khoảng 40 tỷ đồng. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển, bên ngoài sơn màu trắng toát lên sự sang trọng chủ chủ nhân.

"Đây là ngôi nhà kỉ niệm "chình iu" ba tặng mẹ làm quà cưới nên gia đình con ở ngôi nhà này nhiều nhất. Ba biết mẹ con không thích gì ngoài cây cối hoa lá cành nên rất hay mua...cua cá tươi về cho mẹ", Vy Oanh hóm hỉnh viết.