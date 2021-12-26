Vũ Hà tặng 1000 USD cho bà xã hơn 8 tuổi dịp sinh nhật, vợ đại gia phấn khích làm ngay điều này

Hậu trường 26/12/2021 17:43

Đúng dịp sinh nhật vợ, ca sĩ Vũ Hà "chơi trội" tặng phong bì 1000 USD kèm 1 thỏi vàng tạo hình thần tài khiến bà xã của Vũ Hà vô cùng phấn khích.

Sáng ngày 26/12, Vũ Hà khoe loạt ảnh tình tứ bên bà xã hơn 8 tuổi. Đăng kèm bức ảnh, anh gửi lời chúc ngọt ngào tới vợ nhân dịp sinh nhật tuổi 60.

"Hôm nay sinh nhật chị xã nhà em! Chỉ làm tiệc nhỏ nhỏ cùng con cháu và bạn bè thân thiết của chị xã của em. Chúc bà xã luôn khoẻ, luôn trẻ, luôn hạnh phúc vui tươi", anh dí dóm gọi vợ là "chị xã" và viết lời nhắn ngọt ngào.

Vũ Hà tặng 1000 USD cho bà xã hơn 8 tuổi dịp sinh nhật, vợ đại gia phấn khích làm ngay điều này - Ảnh 1
Vũ Hà và vợ trong tiệc sinh nhật. 

 

Được biết, Vũ Hà đã tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ với những người bạn thân thiết mừng bà xã sang tuổi mới. Trong clip, Vũ Hà diện bộ đồ thể thao màu đen trông rất trẻ trung và năng động. Huyền Vân - bà xã anh diện váy chấm bi tay phồng điệu đà.

Ngoài ra, anh còn chuẩn bị một món quà tặng vợ. Vũ Hà tiết lộ bà xã đại gia của anh không thích quà nên anh chuẩn bị sẵn 1 phong bì tiền đô khá dày tặng cho vợ. Phong bì này có 1000 USD và một thỏi vàng hình thần tài khiến bà xã anh rất vui mừng, phấn khích đến độ níu anh lại và thơm vào má trước mặt bạn bè.

"Hên 1 năm mới sinh nhật 1 lần, chứ tháng nào cũng sinh nhật chắc em nghèo luôn", Vũ Hà dí dỏm viết thêm.

Vũ Hà tặng 1000 USD cho bà xã hơn 8 tuổi dịp sinh nhật, vợ đại gia phấn khích làm ngay điều này - Ảnh 2
Bà xã nam ca sĩ phấn khích với món quà đặc biệt từ chồng.
Vũ Hà tặng 1000 USD cho bà xã hơn 8 tuổi dịp sinh nhật, vợ đại gia phấn khích làm ngay điều này - Ảnh 3
Cô còn níu chồng lại thơm vào má. 

 

Ca sĩ Vũ Hà và bà xã Huyền Vân đã chung sống với nhau hơn 30 năm. Lúc nhận lời yêu, nam ca sĩ chỉ mới chỉ 24 tuổi, còn Huyền Vân đã bước sang tuổi 32. Sau khi kết hôn, cô rời xa các ánh đèn sân khấu, tập trung chăm sóc gia đình và phát triển kinh doanh, là hậu phương vững chắc của chồng.

Được biết, cặp đôi từng nhiều lần mong muốn có con nhưng đáng tiếc khi Huyền Vân liên tục sảy thai tới 3 lần. Sau biến cố đau buồn, Vũ Hà đã nhận một người cháu bên nhà vợ về chăm sóc, xem cháu như con ruột.

Vũ Hà tặng 1000 USD cho bà xã hơn 8 tuổi dịp sinh nhật, vợ đại gia phấn khích làm ngay điều này - Ảnh 4
Vũ Hà và vợ đã bên nhau hơn 30 năm. 

 

"Cách đây mười mấy năm, tôi cũng vào bệnh viện làm thụ tinh nhân tạo các kiểu nhưng bác sĩ bảo nếu có con thì 90% lớn lên sẽ bị bệnh vì hai vợ chồng đều đã lớn tuổi, như vậy thì sao tôi dám. Tất nhiên, nếu tôi cố gắng lấy một người khác hay nhờ đẻ thuê thì cũng được thôi, nhưng cuộc đời tôi bây giờ bị trễ. Tôi đã 52 tuổi còn vợ tôi cũng 60 rồi", Vũ Hà bộc bạch.

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Vũ Hà tiết lộ, anh dùng băng keo và nhiều phương pháp hỗ trợ để "ăn gian" các đường cong trên cơ thể.

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