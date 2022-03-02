Sau 10 năm bên nhau, Khánh Thi và Phan Hiển cuối cùng cũng chịu tổ chức lễ cưới?

Hậu trường 02/03/2022 09:08

Hình ảnh Khánh Thi diện trang phục cô dâu lộng lẫy khiến nhiều người đồn đoán, cô bí mật tổ chức hôn lễ cùng với Phan Hiển sau một thập kỉ bên nhau.

Vượt qua mọi thị phi, "tình yêu thầy trò" của cặp vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển cuối cùng cũng đến bến đỗ của hạnh phúc và sự bình yên. Kết quả tình yêu của cặp đôi chính là 2 nhóc tì bụ bẫm đủ nếp đủ tẻ nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức đám cưới.

Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi đăng tải hình ảnh diện đầm lộng lẫy sánh đôi bên anh xã "kém tuổi" kèm dòng chia sẻ: "Nàng công chúa đẹp nhất đêm nay'". Trong ảnh, Khánh Thi diện đầm công chúa được đính kết kĩ càng vô cùng lộng lẫy. Trong khi đó, Phan Hiển cũng chỉn chu với vest đen. Cả hai liên tục tạo dáng trong không gian lung linh y hệt buổi tiệc đám cưới. Lập tức, dân tình đổ dồn sự chú ý và không ngừng thắc mắc liệu cả hai có bí mật kết hôn sau một thập kỉ bên nhau?

Sau 10 năm bên nhau, Khánh Thi và Phan Hiển cuối cùng cũng chịu tổ chức lễ cưới? - Ảnh 1
Cặp đôi được đồn đoán bí mật tổ chức lễ cưới sau 10 năm bên nhau - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, được biết, những hình ảnh này chỉ được chụp trong ngày vui của em gái Phan Hiển. Cả hai chỉ là khách mời đến chúc phúc nhưng vô tình lại chiếm spotlight không kém cạnh cô dâu và chú rể. Bên nhau nhiều năm nhưng cặp đôi vẫn chưa có dự định tổ chức hôn lễ đều có nguyên nhân.

Sau 10 năm bên nhau, Khánh Thi và Phan Hiển cuối cùng cũng chịu tổ chức lễ cưới? - Ảnh 2
Thực chất cặp đôi chỉ là khách mời đến tham dự lễ cưới của em gái Phan Hiển - Ảnh: FBNV

Trước đó, Khánh Thi từng tâm sự về chuyện không tổ chức đám cưới: "Trước đây, tôi cũng nghĩ tới chuyện đó. Nhưng dần dần tôi nghĩ, cái quan trọng nhất là đã sống với nhau rồi, cũng con cái đề huề, có nhà có xe, con được học trường quốc tế, có tiền để mua những thứ mình thích, mà những thứ này là mục đích của các cặp đôi khi đến với nhau, sống với nhau. Thế tôi cũng có cả rồi, đôi khi tờ giấy kết hôn với cái dấu đỏ là một dấu chàm, cũng khó gột nếu nó có vấn đề gì. Chính vì vậy tôi cảm thấy thoải mái hơn, có đám cưới cũng được mà không có cũng được".

Sau 10 năm bên nhau, Khánh Thi và Phan Hiển cuối cùng cũng chịu tổ chức lễ cưới? - Ảnh 3
Kết quả tình yêu của cả cặp đôi là 2 nhóc tì đủ nếp đủ tẻ - Ảnh: Internet

Hiện, Khánh Thi và Phan Hiển tập trung cho công việc ở các trung tâm dạy nhảy nhiều hơn. Ngoài ra, cả 2 cũng dành thời gian vun đắp cho gia đình nhỏ và đồng hành quá trình khôn lớn cùng 2 nhóc tì.

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