Khánh Thi 'thưởng nóng' cho ông xã sau khi giành được 3 HCV SEA Games 31, CĐM choáng toàn tập khi biết được giá trị món quà

"Nữ kiện tướng dancesport" không ngại chi số tiền lớn để chúc mừng ông xã, sau khi giành được thắng lợi tại SEA Games 31.

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Phan Hiển và Thu Hương mang về cho đoàn thể thao Việt Nam huy chương ở nội dung năm điệu toàn năng Latin, điệu đơn Paso Doble và điệu đơn Jive. Khánh Thi không giấu được xúc động, cô bật khóc nức nở trong vòng tay của Phan Hiển khi chứng kiến khoảnh khắc ông xã giành huy chương vàng cùng bạn nhảy. Trước thành tích xuất sắc của chồng, Khánh Thi không ngại chi số tiến lớn để "thưởng nóng" nhằm khích lệ tinh thần. Đó là chiếc moto Harley-Davidson Breakout phiên bản màu đặc biệt Mineral Green Metallic trị giá hơn một tỷ đồng theo đúng mơ ước của Phan Hiển từ 6 tháng trước.

"Ông xã từng đăng bức ảnh ngồi lên chiếc xe của một người bạn lên trang cá nhân và thường xuyên nói ước gì mua được nó. Tôi ghi nhớ điều đó và âm thầm liên hệ với hãng xe để hỏi thông tin. Thời điểm ấy, ở Việt Nam chỉ có duy nhất hai chiếc màu đen. Khi hãng thông báo sắp có phiên bản màu xanh, tôi đăng ký đặt mua ngay lập tức", Khánh Thi kể. Phan Hiển hào hứng với chiếc xe môtô tiền tỷ do bà xã tặng. Ảnh: FBNV Suốt nửa năm, "bà mẹ hai con" giấu chồng chuyện mua xe, thậm chí liên tục tỏ thái độ phản đối mỗi lần chồng thổ lộ ước mong sở hữu xe. Chiều qua, 16/5, Khánh Thi làm như vô tình rủ chồng qua showroom xe để bất ngờ tặng anh quà "siêu khủng" khiến Phan Hiển vô cùng ngạc nhiên. Anh không nghĩ bà xã lại chuẩn bị trước đúng mẫu xe mình say mê.

"Món quà này hoàn toàn xứng đáng với những áp lực ông xã phải đối mặt trong nửa năm chuẩn bị cho SEA Games 31. Anh ấy hy sinh rất nhiều mồ hôi, nước mắt vả cả thời gian dành cho gia đình, đặc biệt là hai con để tập trung tập luyện. Hy vọng con ‘chiến mã’ này sẽ là niềm khích lệ tinh thần giúp anh chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp", Khánh Thi tâm sự. Bản thân Phan Hiển khi nhận "quà khủng" từ bà xã đã rất phấn khích bởi siêu xe là đam mê lớn của anh chỉ sau dance sport. Sau khi nhận xe, anh hào hứng chở vợ dạo phố Hà Nội. Khánh Thi và Phan Hiển tiến triển từ mối quan hệ thầy - trò. Hiện tại, cả hai đã có với nhau hai thiên thần nhỏ "đủ nếp đủ tẻ". Ảnh: FBNV Năm 2009, Phan Hiển lần đầu gặp gỡ "nữ hoàng Dance sport". Ngay từ lần đầu gặp mặt, Phan Hiển đã "say nắng" cô giáo của mình. Hai người trở thành bạn nhảy cặp, cùng nhau chinh chiến ở nhiều giải đấu trong nước và quốc tế. Cũng từ đó, tình cảm nảy nở. Phan Hiển và Khánh Thi đồng hành cùng nhau từ sân tập đến ngoài đời, gạt qua rào cản tuổi tác để sống với tình yêu của mình. Sau khi giã từ sự nghiệp, Khánh Thi trở thành huấn luyện viên của Phan Hiển. Trước đó, cô giúp chồng đoạt huy chương vàng ở nội dung latin jive tại SEA Games 30 ở Philippines 2019.

Là huấn luyện viên trưởng đưa chồng đi thi đấu, Khánh Thi phản ứng thế nào khi Phan Hiển giành 3 huy chương vàng SEA Games 31? Đội tuyển dancesport có màn ra quân ở SEA Games 31 và thi đấu rất thành công, giành được tổng cộng 5 huy chương vàng. Trong đó, Phan Hiển cùng bạn nhảy Đặng Thu Hương mang về 3 tấm huy chương vàng ở các nội dung Paso Doble, Jive và 5 điệu Latinh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khanh-thi-thuong-nong-cho-ong-xa-sau-khi-gianh-duoc-3-hcv-sea-games-31-cdm-choang-toan-tap-khi-biet-duoc-gia-tri-mon-qua-469351.html