Bên nhau hơn một thập kỷ, cuối cùng Phan Hiển và Khánh Thi cũng chịu bật mí về 'tin hỷ', netizen nóng lòng mong chờ!

Tại buổi gặp mặt với truyền thông, Phan Hiển đã có bật mí về kế hoạch tổ chức lễ cưới trong thời gian sắp tới.

Khánh Thi và Phan Hiển là một trong những cặp đôi chuyện tình "đũa lệch" nhận được nhiều sự yêu mến. Mới đây nhất, sau khi gặt hái được vô số thành tích khủng tại đấu trường SEA Games, cả hai đã có buổi gặp mặt với truyền thông để chia sẻ về hành trình đồng hành cùng nhau đến đỉnh vinh quang trong suốt thời gian vừa qua. Tại đây, Khánh Thi cho biết, kể từ khi cô và Phan Hiển quyết định yêu nhau, có con và theo đuổi đam mê thì cặp đôi đã quyết rằng phải kinh tế độc lập, không phụ thuộc vào gia đình nhà Phan Hiển. Tiếp lời bà xã, Phan Hiển tâm sự: "Ba mẹ và ông bà tôi thường hay nói tôi không có tài năng, không biết sau này lớn lên có ích gì cho đời không. Thú thật rằng tôi học văn hóa khá dở, cốt lỗi là do tôi làm biếng và không muốn học. Vì thế nên khi tìm thấy được đam mê là dancesport, tôi quyết tâm tập luyện và theo đuổi để chứng minh bản thân có ích".

Khánh Thi - Phan Hiển vỡ òa hạnh phúc khi đạt thành tích khủng tại SEA Games - Ảnh: VnExpress Đáng chú ý nhất, trong buổi gặp mặt truyền thông này, Phan Hiển cũng có bật mí về kế hoạch tổ chức một lễ cưới chính thức cho Khánh Thi sau thời gian dài bên nhau. Phan Hiển cho biết: "Thật ra thì tôi cũng lên kế hoạch cho đám cưới của tôi và Khánh Thi. Có thể nói đây là kế hoạch lớn nhất của tôi sau SEA Games. Do cuối năm tôi còn vướng một giải thể thao nên phải đợi chốt lịch thi đấu thì mới có thể công bố chính xác thời gian, địa điểm được". Cả 2 bật mí kế hoạch tổ chức đám cưới sau hơn thập kỷ bên nhau - Ảnh: Internet Ngoài ra, Khánh Thi cũng hào hứng hé lộ về món quà khủng tặng ông xã sau khi giành được thành tích thi đấu ấn tượng tại SEA Games. Theo đó Khánh Thi chia sẻ rằng cô giấu Phan Hiển và liên tục từ chối khi nam vận động viên vòi món quà này. Khánh Thi chia sẻ:

"Tôi giấu Phan Hiển chuyện đặt chiếc xe mô tô phân khối lớn, cứ liên tục nói phủ định. Anh ấy ra tiệm hỏi thì tiệm chỉ bảo có một chiếc và tiếc rằng đã có người mua, thực tế đó là tôi mua. Sau khi giành huy chương vàng thì tôi đã dắt Phan Hiển ra tiệm, xe lúc đó cũng đã được trang bị đầy đủ, biển số,...". Đôi vợ chồng cũng đã cùng nhau đón 2 thiên thần nhỏ đáng yêu chào đời - Ảnh: FBNV Có thể thấy, sau 10 năm bên nhau, cả 2 đã vượt qua mọi rào cản, bàn tán của dư luận để minh chứng được tình yêu của mình. Cặp đôi cũng đã "kết được trái ngọt" là 2 thiên thần nhỏ đáng yêu, kháu khỉnh. Chỉ còn một đám cưới cổ tích diễn ra thì đã quá trọn vẹn!

Khánh Thi xúc động trong vòng tay chồng và tình cũ 11 năm, chỉ một câu nói đã để lộ mối quan hệ hiện tại của cả ba Mới đây, trên trang cá nhân, kiện tướng dancesport Khánh Thi đã đăng tải hình ảnh xúc động trong vòng tay Phan Hiển và tình cũ Chí Anh khiến dân tình dậy sóng.

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