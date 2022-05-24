Bất ngờ trước thái độ của Phan Hiển dành cho tình cũ từng gắn bó hơn một thập kỷ của Khánh Thi?

Hậu trường 24/05/2022 09:37

Trước nhiều tò mò với mối quan hệ của Phan Hiển và tình cũ Chí Anh có tốt đẹp như bên ngoài thể hiện, Khánh Thi không ngại giãi bày.

Tại SEA Games 31 vừa qua, Phan Hiển xuất sắc lập hat-trick khi giành 3 huy chương vàng tại 3 nội dung: Paso doble, Jive và 5 điệu Latinh. Tất nhiên, đằng sau thành công của Phan Hiển không thể thiếu sự hỗ trợ, chỉ dẫn của Khánh Thi và một người thầy đặc biệt là Chí Anh. 

Vừa qua, bức ảnh 3 người ôm nhau vỡ òa hạnh phúc trước thành tích Phan Hiển lập được khiến nhiều người cảm thấy xúc động, ngưỡng mộ. Tuy nhiên, nhớ lại trước đây, Chí Anh từng là người yêu cũ của Khánh Thi nên khán giả đặt nghi vấn mối quan hệ giữa Phan Hiển và tình cũ của vợ sẽ ra sao? Có chăng vẫn tốt đẹp như thể hiện bên ngoài.

Bất ngờ trước thái độ của Phan Hiển dành cho tình cũ từng gắn bó hơn một thập kỷ của Khánh Thi? - Ảnh 1
Bức ảnh 3 người ôm nhau gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua - Ảnh: Internet

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Ngoisao.net, Khánh Thi hiếm hoi chia sẻ nhiều hơn về 2 người đàn ông này. Khi được hỏi về cảm xúc khi chụp bức ảnh 3 người ôm nhau nghẹn ngào, bà xã Phan Hiển cho biết: “Lúc ấy Chí Anh khóc, xúc động, sung sướng vì Hiển có huy chương. Ngoài bức ảnh đó, có rất nhiều video ghi lại cảnh Chí Anh nhìn Hiển thi đấu với gương mặt mãn nguyện. Tôi biết sẽ rất khó để một người từng là bạn cũ của mình có thể tiếp tục hỗ trợ vợ chồng mình và câu chuyện của tôi, Phan Hiển và Chí Anh có lẽ là câu chuyện đặc biệt, hiếm có”.

Bất ngờ trước thái độ của Phan Hiển dành cho tình cũ từng gắn bó hơn một thập kỷ của Khánh Thi? - Ảnh 2
Phan Hiển và Chí Anh có mối quan hệ khá tốt ngoài đời - Ảnh: Internet

Ngoài ra, khi được hỏi đã làm gì để chồng và người cũ có mối quan hệ tốt đẹp và giúp đỡ nhau đi đến thành công hôm nay, Khánh Thi hài hước bảo: "Không biết nữa, có lẽ do mình không bao giờ nói xấu Chí Anh hay lên mạng “tố” người cũ cái gì. Thời gian dài sống ở Tây có lẽ đã ảnh hưởng đến tôi khi quan niệm 2 người từng thích nhau nghĩa là phải từng thấy điểm tốt đẹp ở người kia và chia tay nhau chỉ vì không hợp ở một giai đoạn nào đó mà thôi.

Khi thời gian qua đi và nhìn lại, tôi vẫn thấy người ta là người tốt và không có người ta thì cũng không có mình của ngày ấy. Có lẽ Hiển cũng hiểu điều đó. Tôi và Chí Anh từng có thời gian không kết nối được với nhau nhưng sau này, khi cùng nhìn lại, chúng tôi nhận ra cả 3 có chung mục đích không muốn thấy dancesport đi xuống vì đã cùng dành hết thanh xuân cho nó.

Vì vậy, tôi và Chí Anh cùng hỗ trợ để Hiển đạt đỉnh cao mới. Thêm vào đó, tôi cũng hỗ trợ các cặp nhảy của Chí Anh. Ở kỳ SEA Games này, Hiển và học trò của Chí Anh đều giành huy chương vàng”.

Bất ngờ trước thái độ của Phan Hiển dành cho tình cũ từng gắn bó hơn một thập kỷ của Khánh Thi? - Ảnh 3
Sau mối tình tan vỡ, Khánh Thi và Chí Anh đều đã có một gia đình viên mãn - Ảnh: Internet

Nữ kiện tướng dancesport cũng cho biết thái độ của Phan Hiển đối với chuyện tình cũ của mình rằng: “Hiển chưa bao giờ dằn vặt vợ về quá khứ, thỉnh thoảng chỉ hỏi: "Anh đẹp trai hơn anh Chí Anh không?". Chắc ông ấy cũng ghen một chút đấy nhưng tôn sư trọng đạo, luôn thể hiện thái độ trân trọng với thầy giáo”.

Được biết, trước đây, Khánh Thi – Chí Anh từng có mối tình kéo dài gần thập kỷ. Sau khi mối tình khép lại, cả hai đều đã tìm được hạnh phúc mới và có cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Khánh Thi và cậu học trò Phan Hiển cũng đã trải qua gần 13 năm gắn bó và hiện có tổ ấm hạnh phúc với 2 thiên thần nhỏ, “đủ nếp đủ tẻ”. Theo tiết lộ của Phan Hiển với truyền thông thì sau SEA Games 31, Khánh Thi – Phan Hiển hé lộ sẽ tổ chức đám cưới, dự kiến vào cuối năm nay.

Bên nhau hơn một thập kỷ, cuối cùng Phan Hiển và Khánh Thi cũng chịu bật mí về 'tin hỷ', netizen nóng lòng mong chờ!

Bên nhau hơn một thập kỷ, cuối cùng Phan Hiển và Khánh Thi cũng chịu bật mí về 'tin hỷ', netizen nóng lòng mong chờ!

Tại buổi gặp mặt với truyền thông, Phan Hiển đã có bật mí về kế hoạch tổ chức lễ cưới trong thời gian sắp tới.

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