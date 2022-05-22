Mối tình 'cô trò' đẹp như phim của Khánh Thi và Phan Hiển

Hậu trường 22/05/2022 09:26

Dù cách nhau nhiều tuổi nhưng Phan Hiển luôn là chỗ dựa vững chắc cho Khánh Thi trong những thời khắc khó khăn nhất cuộc đời cô.

Khánh Thi - Phan Hiển để có thể ở nhau như hiện tại không hề dễ dàng, cả hai đã từng phải chịu đủ "lời ra tiếng vào" của dư luận vì khoảng cách tuổi tác của mình. Tuy vậy, với cái kết đẹp như mơ ở thời điểm hiện tại, ai cũng phải ngưỡng mộ chuyện tình của cặp đôi cô trò này.

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Khánh Thi bật khóc khi Phan Hiển đoạt 3 HCV tại SEA Games 31 vừa qua - Ảnh: Internet

Sau đổ vỡ tình cảm với bạn trai cũ Chí Anh, năm 2009 Khánh Thi quyết định Nam tiến để lập nghiệp. Cô bắt đầu mở các lớp dạy nhảy dancesport và nhận học trò.

Lúc ấy, Phan Hiển chỉ mới 15, 16 tuổi và là một trong những học sinh của Khánh Thi, cô nhận người học trò này vì được một người quen giới thiệu. Vì khoảng cách tuổi tác khá lớn mà khi này Phan Hiển chỉ dám gọi "nữ hoàng dancesport" là "cô" và xưng "con".

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Phan Hiển là mọt trong những học trò của Khánh Thi khi cô Nam tiến - Ảnh: Internet

Dưới sự chỉ dạy và dìu dắt của Khánh Thi, sự nghiệp của Phan Hiển bỗng chốc phất lên "như diều gặp gió", cũng từ đó mà cả hai nảy sinh tình cảm với nhau. Nói về mối tình của mình và Khánh Thi, Phan Hiển từng thừa nhận rằng cả hai tranh cãi nhiều những càng hiểu nhau hơn sau mỗi lần cãi vã.

Tháng 7/2015, Khánh Thi hạnh phúc vô bờ khi hạ sinh con trai đầu lòng, trong suốt thời gian thai nghén và sinh nở, chính Phan Hiển là người ở bên và chăm sóc cho cô. Kế tiếp, vào tháng 6/2018, "nữ hoàng dancesport" lại sinh thêm một bé gái cho chồng.

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Gia đình 4 người hạnh phúc của Khánh Thi và Phan Hiển - Ảnh: Internet

Về chuyện nuôi dạy con của hai vợ chồng, Khánh Thi từng trả lời với truyền thông rằng: "Tôi là mẫu người mẹ hơi cầu toàn. Tôi cầu toàn trong tất cả những gì liên quan đến con, từ việc ăn, học cho đến giấc ngủ cũng như tâm sinh lý của Kubi và Anna. Ông xã Phan Hiển thì rất muốn trở thành một người bố nghiêm khắc với con.

Tuy nhiên, anh còn trẻ nên vẫn còn ham vui. Bố ham vui thì thường hay cho các con ham vui theo. Tuy nhiên tôi nghĩ đây cũng là điều cần thiết bởi trong nhà cũng cần có người cứng, người mềm. Hiện tại hai vợ chồng đều cảm thấy Kubi và Anna đều còn rất nhỏ nên chưa cần phải quá khắt khe hay uốn nắn con theo một khuôn mẫu nào".

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Chuyện tình chị em cách nhau 11 tuổi của Khánh Thi và Phan Hiển luôn nhận được rất nhiều sự chú ý và quan tâm từ công chúng.

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