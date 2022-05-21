Hé lộ thái độ của bố mẹ Phan Hiển đối với Khánh Thi sau khi cặp đôi 'về chung một nhà'

Chuyện tình chị em cách nhau 11 tuổi của Khánh Thi và Phan Hiển luôn nhận được rất nhiều sự chú ý và quan tâm từ công chúng.

Kiện tướng Dancesport Khánh Thi khi yêu học trò Phan Hiển kém 11 tuổi đã gặp nhiều phản ứng từ dư luận. Thời điểm đó, chuyện tình của cặp đôi đã chịu nhiều định kiến. song vượt lên tất cả, họ đã kết hôn và hiện có 2 con. Tại SEA Games 31, Khánh Thi với vai trò huấn luyện viên đã cùng cặp nhảy Phan Hiển – Thu Hương đoạt 3 Huy Chương Vàng ở bộ môn Khiêu vũ Thể thao. Hình ảnh cặp vợ chồng ôm nhau khóc khi đoạt huy chương đã được chia sẻ rộng khắp mạng xã hội. Đồng thời, khán giả đã dành "cơn mưa' lời chúc mừng thành công và cả tình yêu của họ.

Khánh Thi bật khóc khi ông xã giành huy chương vàng - Ảnh: Internet Mới đây, chia sẻ chuyện gia đình với báo Tổ Quốc, như bao cặp đôi khác, Phan Hiển và Khánh Thi cũng có những lúc “cơm không lành, canh không ngọt”. Phan Hiển tâm sự: “Những lần Khánh Thi lên Facebook bày tỏ cảm xúc, tôi cũng nói rằng chuyện gia đình không nên để người ta bàn tán, không hay. Tôi không thích nhiều chuyện. Khánh Thi là người nhạy cảm, dễ bộc lộ cảm xúc, trong khi công việc của tôi phải tiếp xúc với quá nhiều phụ nữ, nên chuyện ghen tuông là sẽ có”. 3 tháng là thời gian lâu nhất mà cặp đôi này giận nhau. Suốt thời gian đó họ mỗi người sống 1 phòng, không thể nói chuyện với nhau. Phan Hiển cuối cùng vẫn phải xuống nước. Anh cho rằng dù vợ sai mình cũng thành sai nên cần phải mở lời trước để tôn trọng cô.

Gia đình nhỏ của Khánh Thi và Phan Hiển - Ảnh: FBNV Đáng chú ý, mỗi lần hai người cãi vã, ba mẹ Phan Hiển lại là người đứng ra hàn gắn, khuyên ngăn họ. Chính sự tác động của ông bà đã giúp cặp đôi ở lại với nhau. Tâm sự về quan hệ của Khánh Thi và gia đình mình, nam vũ công cho biết: “Tôi không nghĩ ba mẹ tôi lại yêu thương Khánh Thi đến thế và có lẽ Thi cũng cảm động vì điều đó nên suy nghĩ lại”. Ngoài ra, vợ chồng anh đã từng nhiều lần phải nhờ đến ba mẹ giúp đỡ vì cần một khoản lớn trong thời gian ngắn. Ông bà chẳng những không để bụng mà còn sẵn sàng đưa cho các con vì hiểu họ cần để làm việc chứ không phải chơi bời.

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