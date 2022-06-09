Trước thềm ngày cưới, Khánh Thi mãn nguyện vì cuối cùng cũng có danh phận chính thức sau 13 năm bên nhau

Hậu trường 09/06/2022 10:07

Sau chiến thắng tại SEA Games 31, Khánh Thi và Phan Hiển ăn mừng chiến tích bằng một đám cưới "cổ tích" đánh dấu cột mốc 13 năm gắn bó.

Vượt nhiều rào cản và thị phi suốt 13 năm qua, cặp vợ chồng thầy - trò Khánh Thi và Phan Hiển hiện nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ khán giả. Vừa qua, ngay sau khi Phan Hiển mang về huy chương vàng tại SEAgames, cặp đôi đã bất ngờ hé lộ kế hoạch đám cưới như ăn mừng như chiến tích thu được.

Trước thềm ngày cưới, Khánh Thi mãn nguyện vì cuối cùng cũng có danh phận chính thức sau 13 năm bên nhau - Ảnh 1
Sau chiến thắng tại SEA Games 31, Khánh Thi và Phan Hiển rục rịch chuẩn bị tổ chức lễ cưới - Ảnh: Internet

Dù đã gắn bó với nhau nhiều năm và có 2 con chung nhưng khi trước quyết định tổ chức đám, kiện tướng Dancesport Khánh Thi vẫn không giấu nổi sự hạnh phúc. Chia sẻ với Tiền Phong trước thềm ngày cưới, Khánh Thi xúc động: “Tôi rất vui. Cứ nói là không quan tâm nhưng đến khi mình được như người ta thì cũng hồi hộp cứ như là chưa bao giờ có chồng, có con. Cũng chuẩn bị mọi thứ, lên danh sách, đi đặt tiệc… hưng phấn lắm”.

Trước thềm ngày cưới, Khánh Thi mãn nguyện vì cuối cùng cũng có danh phận chính thức sau 13 năm bên nhau - Ảnh 2
Khánh thi nhá hàng ảnh cưới xinh hết nấc - Ảnh: FBNV

Trước đó, Phan Hiển cũng thừa nhận anh muốn Khánh Thi bước vào lễ đường để có danh phận đàng hoàng. Chia sẻ thêm về gia đình nhà chồng, Khánh Thi khẳng định gia đình Phan Hiển khá nề nếp, sống có trên có dưới, vậy nên ngay từ ngày đầu ra mắt cô nàng chỉ có thể sống chân thành và cư xử tế nhị nhất có thể. Tuy nhiên, bà xã Phan Hiển cho biết bố mẹ chồng không soi xét và luôn ủng hộ con cái trong gia đình nên con đường từ yêu đến cưới diễn ra khá thuận lợi.

Trước thềm ngày cưới, Khánh Thi mãn nguyện vì cuối cùng cũng có danh phận chính thức sau 13 năm bên nhau - Ảnh 3
Dù hơn 13 năm bên nhau và có 2 con chung, Khánh Thi vẫn rất hồi hộp trước ngày cưới - Ảnh: FBNV

Trong chuyện tình cảm, Khánh Thi cũng như nhiều phụ nữ khác, thích làm nũng với chồng. Cô chia sẻ: “Trong câu chuyện tình cảm, hạnh phúc gia đình mạnh mẽ quá cũng không nên, mạnh mẽ quá rồi cũng vấp ngã, nên nhỏ nhẹ nhõng nhẽo đánh bài an toàn, cho chắc".

 

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Những thông tin liên quan đến hôn lễ của cặp đôi vàng trong làng thể thao Phan Hiển- Khánh Thi thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

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