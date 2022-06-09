Trước thềm ngày cưới, Khánh Thi mãn nguyện vì cuối cùng cũng có danh phận chính thức sau 13 năm bên nhau

Vượt nhiều rào cản và thị phi suốt 13 năm qua, cặp vợ chồng thầy - trò Khánh Thi và Phan Hiển hiện nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ khán giả. Vừa qua, ngay sau khi Phan Hiển mang về huy chương vàng tại SEAgames, cặp đôi đã bất ngờ hé lộ kế hoạch đám cưới như ăn mừng như chiến tích thu được.

Sau chiến thắng tại SEA Games 31, Khánh Thi và Phan Hiển rục rịch chuẩn bị tổ chức lễ cưới - Ảnh: Internet

Dù đã gắn bó với nhau nhiều năm và có 2 con chung nhưng khi trước quyết định tổ chức đám, kiện tướng Dancesport Khánh Thi vẫn không giấu nổi sự hạnh phúc. Chia sẻ với Tiền Phong trước thềm ngày cưới, Khánh Thi xúc động: “Tôi rất vui. Cứ nói là không quan tâm nhưng đến khi mình được như người ta thì cũng hồi hộp cứ như là chưa bao giờ có chồng, có con. Cũng chuẩn bị mọi thứ, lên danh sách, đi đặt tiệc… hưng phấn lắm”.