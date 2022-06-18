Phan Hiển 'cười xỉu' khi bị mỉa mai chấp nhận làm 'phi công trẻ' của Khánh Thi vì tiền

Mới đây trên trang TikTok cá nhân, "Nữ hoàng dancesport" Khánh Thi đăng tải đoạn clip vũ đạo vui nhộn bên Phan Hiển trong lúc chờ quá cảnh ở sân bay. "Mặc kệ ông xã quên bài, mặc kệ transit sân bay DuBai, nhảy đã nha", Khánh Thi đính kèm.

Vũ công Phan Hiển không ngần ngại chụp lại bình luận này và công khai trên Facebook cá nhân. Ông xã của Khánh Thi bày tỏ thái độ: "Đọc cái comment cười xỉu, vì tiền hả?".

Nhanh chóng sau đó, đoạn clip ngắn này thu hút sự chú ý của khá đông netizen. Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự thích thú thì xuất hiện một bình luận kém duyên của một dân mạng. "Phi công trẻ cũng vì tiền, tuyệt vời", một tài khoản bình phẩm. Lời lẽ kém duyên này ngay lập tức vấp phải nhiều phản ứng từ cư dân mạng lẫn chính chủ.

Phan Hiển "cười xỉu" khi bị nói lấy Khánh Thi vì tiền. Ảnh: FBNV

Dưới bài đăng của Phan Hiển, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước lời bình luận kém duyên của dân mạng trên. Cho rằng, người này không biết rõ gia thế của Phan Hiển nên mới nói vũ công này lấy Khánh Thi vì tiền.

Được biết, Phan Hiển đích thực là thiếu gia giàu có. Ông bà ngoại của anh là những doanh nhân có tiếng tại TP.HCM. Một vài nguồn tin còn cho biết, thân sinh ra mẹ Phan Hiển chính là chủ nhân của hàng loạt cao ốc, biệt thự giá trị trong thành phố.

Mẹ ruột của nam vũ công cũng không có anh em trai chính vì thế Phan Hiển đã được ông bà yêu thương đúng chất công tử "độc đinh".

Dù Khánh Thi hơn Phan Hiển 11 tuổi nhưng vẫn trẻ trung, rạng ngời. Ảnh: FBNV

Chuyện tình của Phan Hiển - Khánh Thi được xem là đặc biệt trong làng khiêu vũ thể thao Việt Nam. Họ phát triển từ mối quan hệ cô trò lên tình yêu và đương đầu sóng gió để ở bên nhau. Câu chuyện nàng hơn chàng 11 tuổi từng nhận phản ứng trái chiều của dư luận và hai bên người thân ra sức cấm cản. Tuy nhiên, bằng tình yêu chân thành, cả hai đã vượt qua những thử thách khắc nghiệt để bên nhau đến ngày hôm nay và có 2 người con xinh xắn, dễ thương.

Tổ ấm hạnh phúc viên mãn của cặp đôi vàng làng khiêu vũ thể thao Việt Nam. Ảnh: FBNV

Giờ đây, khi đã lui về làm công tác huấn luyện, Khánh Thi vẫn đồng hành cùng chồng trong những chuyến tập huấn, thi đấu ở nước ngoài. Không chỉ là người hướng dẫn về chuyên môn, Khánh Thi cũng là hậu phương vững chắc để Phan Hiển tiếp tục theo đuổi sự nghiệp khiêu vũ thể thao.

Đầu tháng 6 vừa qua, Khánh Thi - Phan Hiển gây bất ngờ khi hé lộ sẽ tổ chức lễ cưới sau 13 năm gắn bó.

Về lý do làm đám cưới với nữ kiện tướng dancesport, Phan Hiển cho biết trước kia anh nghĩ đơn giản chỉ cần cả hai sống hạnh phúc, hòa hợp, còn đám cưới chỉ mang tính hình thức.

Tuy nhiên, sau thời gian dài bên nhau và đi dự tiệc cưới của nhiều bạn bè, đồng nghiệp, nam vũ công nhận ra bà xã cũng mong muốn được một lần mặc váy cưới, bước vào lễ đường.

Theo tiết lộ, hôn lễ của cặp đôi dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2022.