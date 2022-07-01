Lưu Thiên Hương tiết lộ Hồ Hoài Anh đi châu Âu cùng vợ Lưu Hương Giang và con gái

Hậu trường 01/07/2022 12:21

Nữ nhạc sỹ cho biết gia đình Hồ Hoài Anh sẽ bay về nước vào tối nay 1.7 (giờ Việt Nam).

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, sau chuyến tham quan tại Tây Ban Nha và một số nước châu Âu, Hồ Hoài Anh cùng gia đình dự kiến về Việt Nam trong đêm nay. 

Chia sẻ về chuyến đi của vợ chồng em gái, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, tiết lộ “Họ đi châu Âu 4 nước, từ một lời mời tham dự chương trình golf bên đó”.

Lưu Thiên Hương tiết lộ Hồ Hoài Anh đi châu Âu cùng vợ Lưu Hương Giang và con gái - Ảnh 1
Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng trong chuyến đi trên đảo Majorca (Tây Ban Nha). Ảnh: FBNV
Lưu Thiên Hương tiết lộ Hồ Hoài Anh đi châu Âu cùng vợ Lưu Hương Giang và con gái - Ảnh 2
Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương 

Đồng thời nữ nhạc sĩ cũng cho biết, trong đêm nay (1/7), vợ chồng Hồ Hoài Anh sẽ bay về nước sau chuyến du lịch tại Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, cô cũng cho biết Hồ Hoài Anh có gặp sự cố trong chuyến đi khi bị mất điện thoại và hộ chiếu. Tuy nhiên, sau khi nhờ sự trợ giúp của đại sứ quán, mọi chuyện đã ổn thỏa và có thể về nước trong đêm nay.

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Từ khóa:   Hồ Hoài Anh Hồng Đăng Lưu Thiên Hương

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