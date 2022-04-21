Phương Oanh check-in 'tươi rói' trên sân golf, Hồng Đăng liền thả bình luận ngay điều này

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Oanh đã đăng tải những hình ảnh tươi tắn, xinh đẹp rạng ngời trên sân golf. Có thể thấy dù nữ diễn viên diện trang phục đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật và thu hút nhiều ánh nhìn. Theo đó, cô cũng thể hiện thành thạo kỹ năng đánh golf sau một thời gian theo đuổi bộ môn thể thao này qua đoạn clip đánh bóng được cô đăng kèm bức ảnh.

Phương Oanh thể hiện kỹ năng đánh golf trong đoạn clip. - Ảnh chụp màn hình

Ngay khi Phương Oanh vừa chia sẻ hình ảnh cô đi đánh golf lên trang cá nhân, Hồng Đăng đã nhanh chóng để lại bình luận hỏi han và khen ngợi nữ đồng nghiệp: "Putt cảm lực ngon đấy". Thế là cặp đôi diễn viên đã có một cuộc hội thoại, bàn luận sôi nổi về sở thích chung này.

Hồng Đăng và Phương Oanh hào hứng nói chuyện về sở thích chung. - Ảnh chụp màn hình

Được biết, diễn viên Hồng Đăng cũng là một tín đồ của bộ môn golf này. Nam diễn viên cũng thường xuyên check-in trên sân cỏ cùng hội bạn đánh golf của mình. Anh cũng chịu khó đầu tư và rất nghiêm túc để chơi tốt bộ môn thể thao yêu thích này.

Mỗi tháng cô sẽ lên sân golf khoảng 1-2 lần để tập luyện. - Ảnh: FBNV

Phương Oanh là một trong những mỹ nhân Việt rất siêng năng rèn luyện sức khỏe bằng các môn thể thao để có thân hình cân đối, săn chắc. Nữ diễn viên còn cho biết cô tham gia rất nhiều môn thể thao như bơi lội, nhảy sexy dance, đánh golf,... Nhưng đặc biệt, golf là bộ môn giúp cho Phương Oanh có thể giải phóng năng lượng, rèn luyện tinh thần, xả strees và đồng thời nâng cao thể chất. Thông thường mỗi tháng cô sẽ lên sân golf khoảng 1-2 lần.